Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора

О том, что сейчас происходит в странах бывшего СССР, побеседовали в нашей видеостудии главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян.
— Открытие Крымского моста и проезд по нему Путина за рулем "КамАЗа" в прямом эфире… Это действительно совершенно фантастическое сооружение. Это действительно космос. Я понимаю, почему Украина с ума сходит от злости. Все наглядно… А украинские СМИ продолжают говорить и писать, что там просто сваи торчат и то — уже рушатся, показывают какие-то такие непонятные огрызки. Просто такое откровенное сказочное вранье.
— Они же на протяжении всего строительства постоянно рассказывали, что в Керченском проливе вообще нет ничего существенного, а на самом деле все это только декорации "Мосфильма", которые сделаны в павильоне в Москве.
— Но при этом Ганапольский уже сообщил, что пусть построят, а мы его заберем и будем использовать.
— Да пожалуйста, он может прийти и попробовать чем-то попользоваться, если, конечно, рискнет. Но как показывает практика, все эти трусливые подонки, призывающие постоянно убивать людей, уничтожить русское государство, на поверку оказываются не такими смелыми.
Он будет продолжать тявкать из Киева, поощрять убийства людей в Донбассе, разжигать рознь между русскими и украинцами, но все это будет только до тех пор, пока там не рухнет власть в результате экономического и социального коллапса.
Потом такие, как Ганапольский, сразу сбегут и будут жить в Канаде, США и писать воспоминания, конечно, о том, как они боролись с "кровавым мордором". Но это же всё мы уже видели на протяжении XX столетия два раза. Скоро, видимо, это будет в третий раз.
Конечно, господин Ганапольский может делать любые заявления, это понятно. Тут вопрос в другом: а хоть чем-то подкрепляются заявления господина Ганапольского?
— А зачем их чем-то подкреплять, если даже Порошенко свои заявления ничем не подкрепляет?
— Ну, Порошенко может, он же ясный вельможа и большой пан.
— Вообще, в мировой политике уже стало нормой выдавать свои фантазии за действительность. Разве Тереза Мэй подкрепляет?… Американцы — тем более, причем уже давно.
— Похоже, мы возвращаемся к исходной первобытной точке. В непотребство превращены вся современная политика и журналистика. Мне очень бы хотелось избавиться навсегда от ганапольских, гордонов, найемов… Конечно, они всегда были, просто их было меньше, они никогда не были мейнстримом.
А вот сейчас на Украине это мейнстрим всего движения. Как справедливо сказал по этому поводу Никита Михалков, все эти люди плюют в спину, потому что это безопасно. Если Ганапольский такой смелый и готов пользоваться Крымским мостом, пусть приедет в Симферополь, поговорит с крымчанами…
— А что вы думаете об Армении, о событиях в Ереване. Есть очень много совершенно разных оценок, поэтому не очень понятно, что там происходит на самом деле. Но в то же время практически все говорят, что в Армении никогда не будет украинского варианта. Как вы считаете?
— Украинского варианта в Армении действительно не будет никогда. Русофобии там никогда не будет, запредельного тугодумия не будет. Хотя в какой-то мере тугодумие свойственно всем бывшим союзным республикам. Армения здесь тоже не является исключением.
— Ведь там же тоже многие мечтают и ожидают, что сейчас дяди западные придут и их покормят, много зеленых денег дадут и всем обеспечат…
— Это тоже все понятно. Все-таки мы вышли из единой страны со своими традициями. Американцы очень сильно в Армению лезут уже 20 лет. Самое большое посольство Америки находится в Ереване. Там две тысячи сотрудников. А кроме того, 300 НКО на маленькую страну и т. д.
Сегодня там подводятся итоги большого-большого праздника непослушания. Под эгидой борьбы с коррупцией скинули нелюбимого политика и поставили некого народного трибуна Никола Пашиняна. И все было бы хорошо и славно, если бы не одно печального "но". Дело в том, что у народного трибуна не оказалось программы. Вообще никакой.
А теперь ему надо становиться не только политиком, но и хозяйственником. Он же назначен премьер-министром в этой стране. А без экономической и политической программы невероятно сложно это делать. А у него ее нет ни для внутреннего контура, ни с точки зрения экономики, ни для внешнего мира…
Нормальный такой вполне карбонарий, который входил в парламенте во фракцию, которая называется "Выход". Подразумевается, что он будет выходить из Евразийского содружества, Таможенного союза, ОДКБ и т. д.
И тут вдруг сразу же 14 мая господин Пашинян летит в Сочи встречаться с президентом России Владимиром Путиным. И теперь уже как премьер-министр назвал свою первую встречу с президентом России "очень эффективной".
Россия для Армении — это гарант стабильности и гарант существования страны вообще. Потому что, имея под боком Турцию, с которой нет никаких отношений, и Азербайджан, с которым находишься в состоянии войны, надо быть невероятно наивным человеком, чтобы полагать, что можешь что-то сделать без помощи России.
Именно по этой причине, кстати, риторика что условной оппозиции в Армении, что правящего класса не отличается друг от друга по отношению к России.
А если Никол Пашинян собирается избавляться ото всех, кто имел отношение к Республиканской партии, то какой у него есть кадровый потенциал — вот здесь и сейчас? Никакого. Каким образом он собирается проводить реформы, если в парламенте сидит оппозиция, которая будет блокировать все его решения?
Вопросов очень много. Пашинян сам себя, по сути, загнал в стратегический тупик. Одно дело, пока ты ни за что не отвечал и был народным трибуном, говорил, что лучше быть богатым и здоровым, чем нищим и больным. И совсем другое дело, когда тебе предстоит этим всем заниматься.
К тому же у него нет ни малейшего опыта никакой конструктивной государственной работы, даже на уровне директора ЖЭКа. На кого он будет опираться — не понятно. Что у него за программы — неизвестно. Как он собирается решать вопросы — одному Богу ведомо.
— Армении, наверное, не хватает сильного президента?
— Всем этим территориям бывшего Советского Союза не хватает одного — русского генерал-губернатора. Пока его не будет, все время будут случаться какие-то праздники непослушания. А такой популизм до добра не доведет. Это подтверждает вся история.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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О том, что сейчас происходит в странах бывшего СССР, побеседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист Армен Гаспарян.