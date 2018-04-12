Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет — таков итог состоявшихся в среду, 11 апреля, президентских выборов в Азербайджане. Надо заметить, что смелость Баку на международной арене растет, недавно Азербайджан поддержал Россию на исполкоме ОЗХО в голосовании по делу Скрипалей. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом?

Фото: president. az

На внеочередных президентских выборах, состоявщшихся в среду, 11 апреля, Ильхам Алиев получил поддержку 86 процентов голосов избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка превысила 74 процента. В предвыборной гонке помимо Ильхама Алиева, поддержанного правящей партией "Новый Азербайджан", участвовали еще семь политиков. Однако они выступили слабо.

Почему Алиеву нет альтернативы?

По мнению наблюдателя на выборах, члена Совета Федерации Лилии Гумеровой, выборы прошли "организованно, четко, порадовал уровень подготовки избирательных комиссий и современное законодательство". Сенатор сказала "Правде.Ру", что поддержку Алиеву обеспечила его "политика заботы о человеке". "Он очень много вкладывает в социальную сферу, образование, и жители Азербайджана не могут этого не замечать", — сказала "Правде.Ру" Лилия Гумерова. Понятно, что есть проблемы. Нужно подтягивать уровень заработной платы. Но есть желание страну сделать сильной. Поэтому на сегодняшний день у Алиева нет альтернативы, заметила в интервью "Правде.Ру" сенатор.

А вот директор Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что альтернативы Алиеву нет, "потому что человек на своем месте". "Он хорошо подготовился к выборам, у него хорошее образование, МГИМО, поэтому несмотря на многие проблемы и недостатки отец и сын (Алиевы. — Ред.) определенную стабильность стране дали", — заметил эксперт для "Правды.Ру".

Отчего растет смелость Баку?

По мнению Владимира Жарихина, смелость Баку растет вместе с ростом цен на основной экспортный продукт — нефть. Кроме того, Азербайджан чувствует себя достаточно устойчиво между Россией и Турцией, которые, "в случае, в обиду его не дадут". "Действия России совместно с ОПЕК и Саудовской Аравией играют на пользу Азербайджану, стабилизируя цену на нефть", — сказал эксперт "Правды.Ру".

Позволим себе добавить, что смелость Алиева вызвана и еще несколькими причинами. Во-первых, его неприятием на Западе, где считают, что Алиев, как Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган, Орбан, превратил свою страну в феодальное государство. Сын "увековечил культ личности, уже установленный его отцом", отмечает Le Figaro. Это выражается, по мнению газеты, в отмене Азербайджаном лимита двух президентских сроков и передаче Ильхамом Алиевым должности вице-президента своей жене Мехрибан Алиевой, что открывает путь к возможной передаче власти их сыну, Гейдару, которому сейчас 21 год.

Во-вторых, смелость Азербайджана вызвана появлением у него сильного рычага влияния на Европу. Азербайджан выбран ЕС альтернативным России поставщиком газа. Везде в Европе сегодня можно увидеть автозаправочные станции Государственной нефтяной компании Азербайджана (Socar). В феврале Баку получил карт-бланш от структур ЕС на освоение газового рынка стран Южной Европы через Южный газовый коридор (ЮГК) от газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

В-третьих, и это самое главное. За десять лет правления Алиева валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения вырос с 850 до 7850 долларов, долг страны сегодня равен 20 процентам от ВВП, а валютные резервы составляют такой же объем, как и ВВП. Иными словами, при желании Баку может выплатить все долги за пару месяцев. "Одним из наших главных направлений деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической. И сегодня Азербайджан с экономической точки зрения — страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей", — сказал Ильхам Алиев в интервью ТАСС.

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