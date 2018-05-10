Что такое "ASAN xidmət"?

Это неотъемлемая часть концепции развития Азербайджанской Республики.

Создание в Азербайджане центров "ASAN xidmət" — это логический результат успехов, достигнутых в социально-экономической сфере страны. Государство осуществляет социально ориентированную политику, направленную на улучшение жизненных условий граждан и социальной инфраструктуры. Как заявил Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев, в основе политики нашего государства стоит гражданин Азербайджана.

"ASAN xidmət" — инновационный шаг государства навстречу гражданам в сфере оказания государственных услуг, что является наглядным примером проводимых системных социальных реформ, направленных на улучшение благосостояния граждан и обеспечение прав человека. Деятельность службы в основном направлена на обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения, борьбу с коррупцией, внедрение современных технологий, а также формирование качественно нового подхода в отношениях между госслужащими и гражданами.

"ASAN xidmət" является показателем независимого и прогрессирующего Азербайджана, который конкурирует с ведущими странами мира, сохраняя при этом свои национальные особенности.

Услуги в центрах оказываются по принципу "единого пространства". Граждане, войдя в одно административное здание, одновременно могут воспользоваться 250 видами услуг десяти госструктур, а также частных предприятий и компаний. Все это способствует сокращению расходов и временных потерь, дает возможность обеспечить прозрачность в деятельности госорганов, а также повысить удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Уникальность "ASAN xidmət" состоит в полном исключении конфликта интересов в процессе оказания услуг.

В настоящее время функционируют 13 центров "ASAN xidmət". Пять из них расположены в столице Баку, а остальные 8 находятся в городах Гянджа, Сумгаит, Сабирабад, Барда, Габала, Масаллы, Губа и в Мнгячевире. Отметим, что за 5 с лишним лет деятельности центров было зафиксировано свыше 20-ти миллионов обращений граждан. В последущие годы планируется сдача в эксплуатацию еще 7 центров "ASAN xidmət" в Шеки, Имишли, Товузе, Шамахе, Кюрдамире, Агджебеди и Джалилабаде.

Чтобы продолжить успешный опыт удовлетворения потребностей граждан в госуслугах, был запущен еще один инновационный метод предоставления услуг — Мобильный (Передвижной) "ASAN xidmət". Оснащенные всем необходимым современным оборудованием специальные автобусы выезжают в регионы, в которых нет центров "ASAN xidmət", и оказывают услуги гражданам на местах. Посредством мобильных автобусов принято свыше 1 300 000 обращений и предоставлены соответствующие услуги.

Согласно проведенным опросам в центрах "ASAN xidmət" удовлетворенность граждан услугами составляет 98-100 процентов.

Еще одним доказательством высокого уровня удовлетворения потребностей граждан в услугах является присуждение "ASAN xidmət" международного сертификата менеджмента качества ISO 9001:2008.

С момента своего создания, "ASAN xidmət" стал государственным органом, наиболее широко применяющим волонтерскую деятельность. Добровольная деятельность, осуществляемая молодежью в центрах "ASAN xidmət" так же способствует их саморазвитию. Более 14.000 молодых людей участвовали в деятельности центров "ASAN xidmət" в качестве волонтеров.

Как последующий этап развития предоставления общественных услуг в Азербайджане, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики планирует применение концепции ASAN 2.0. Новая концепция сведет к минимуму контакты между госслужащими и гражданином, тем самым обеспечит еще большую прозрачность и эффективность, а так же еще больше повысит уровень предоставления госуслуг.

Как результат своей высокопрофессиональной и продуктивной деятельности "ASAN xidmət" удостоен многочисленных международных наград и сертификатов. Так, "ASAN xidmət" является обладателем награды Организации Объединенных Наций (UNPSA 2015) за вклад в развитие предоставления государственных услуг. "ASAN xidmət" стал обладателем первого места в категории "Улучшение предоставления государственных услуг". Данная Награда ООН является самым престижным международным признанием передового опыта и профессионализма в сфере государственного управления. Следует особо отметить, что "ASAN xidmət" первый государственный орган обладатель награды ООН в этой категории на всём постсоветском пространстве.

Помимо этого, Государственное агентство удостоено международного сертификата системы управления качеством ISO 9001:2008, сертификата "OHSAS 18001:2007" — системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а также премии Британского Совета по безопасности.

Cогласно проведенному исследованию в августе 2015 года международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, по сравнительному анализу работы центров государственных услуг в крупных городах мира, центры "ASAN xidmət" вошли в тройку самых лучших центров с самыми высокими уровнями клиентоориентированности и комфорта.

Влиятельные мировые средства массовой информации, а также международные организации особо отмечают передовой опыт "ASAN xidmət" как "азербайджанской модели" оказания госуслуг. Являясь уникальным способом предоставления государственных и частных услуг, "ASAN xidmət" превратился в "национальный бренд" Азербайджана и по праву признан одним из передовых, как международными организациями, в первую очередь ООН, так и неправительственными структурами, а так же государствами. На основе международно-правовых договоров, этот передовой опыт Азербайджана успешно применяется и в других странах. В Афганистане уже создана одноименная организация — "ASAN Khedmat", которая будет оказывать услуги гражданам этой страны. Также подписаны договора о сотрудничестве с Индонезией, Францией, Италией, Черногорией, и другими государствами, которые также заинтересованы в опыте "ASAN xidmət".

Другим примером международного признания передовой практики "ASAN xidmət" является резолюция под названием "Поощрение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного оказания государственных услуг" принятая на 37-й сессии Совета по правам человека ООН. Это — первый документ, принятый организацией по инициативе Азербайджана в рамках Совета по правам человека со времени принятия в 2015 году Целей устойчивого развития ООН, определяющего программу глобального развития мира. Цель вынесения резолюции заключается в поощрении в пределах системы ООН принципа "прозрачного, ответственного и эффективного оказания государственных услуг", основанного на концепции ASAN xidmət, считающейся одним из важных достижений нашей страны в области борьбы с коррупцией. К данной резолюции в качестве соавторов присоединились 87 государств, представляющих все географические и политические группировки ООН. Это достаточно высокий показатель по сравнению с другими резолюциями, принятыми в рамках Совета по правам человека ООН. Данный фактор является наглядным показателем поддержки, демонстрируемой международной правозащитной общественностью реформам, осуществляемым в нашей стране в области защиты прав человека и борьбы с коррупцией, включая учреждение и расширение ASAN xidmət.

"ASAN xidmət" является неотъемлемым компонентом созданной в Азербайджане системы государственного управления, который выдвигает на передний план приоритеты государства — доступность и прозрачность в сфере оказания госуслуг, ориентированное на интересы граждан управление, социальная ответственность, инновативность.