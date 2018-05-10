Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Мир » Бывший СССР
Другие Грузия Белоруссия Украина Прибалтика Молдавия Армения Узбекистан
Автор Редакция рубрики "Мир"

Что такое "ASAN xidmət"?

Мир » Бывший СССР

Это неотъемлемая часть концепции развития Азербайджанской Республики.

Создание в Азербайджане центров "ASAN xidmət" — это логический результат успехов, достигнутых в социально-экономической сфере страны. Государство осуществляет социально ориентированную политику, направленную на улучшение жизненных условий граждан и социальной инфраструктуры. Как заявил Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев, в основе политики нашего государства стоит гражданин Азербайджана.

"ASAN xidmət" — инновационный шаг государства навстречу гражданам в сфере оказания государственных услуг, что является наглядным примером проводимых системных социальных реформ, направленных на улучшение благосостояния граждан и обеспечение прав человека. Деятельность службы в основном направлена на обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения, борьбу с коррупцией, внедрение современных технологий, а также формирование качественно нового подхода в отношениях между госслужащими и гражданами.

"ASAN xidmət" является показателем независимого и прогрессирующего Азербайджана, который конкурирует с ведущими странами мира, сохраняя при этом свои национальные особенности.

Услуги в центрах оказываются по принципу "единого пространства". Граждане, войдя в одно административное здание, одновременно могут воспользоваться 250 видами услуг десяти госструктур, а также частных предприятий и компаний. Все это способствует сокращению расходов и временных потерь, дает возможность обеспечить прозрачность в деятельности госорганов, а также повысить удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Уникальность "ASAN xidmət" состоит в полном исключении конфликта интересов в процессе оказания услуг.

В настоящее время функционируют 13 центров "ASAN xidmət". Пять из них расположены в столице Баку, а остальные 8 находятся в городах Гянджа, Сумгаит, Сабирабад, Барда, Габала, Масаллы, Губа и в Мнгячевире. Отметим, что за 5 с лишним лет деятельности центров было зафиксировано свыше 20-ти миллионов обращений граждан. В последущие годы планируется сдача в эксплуатацию еще 7 центров "ASAN xidmət" в Шеки, Имишли, Товузе, Шамахе, Кюрдамире, Агджебеди и Джалилабаде.

Чтобы продолжить успешный опыт удовлетворения потребностей граждан в госуслугах, был запущен еще один инновационный метод предоставления услуг — Мобильный (Передвижной) "ASAN xidmət". Оснащенные всем необходимым современным оборудованием специальные автобусы выезжают в регионы, в которых нет центров "ASAN xidmət", и оказывают услуги гражданам на местах. Посредством мобильных автобусов принято свыше 1 300 000 обращений и предоставлены соответствующие услуги.

Согласно проведенным опросам в центрах "ASAN xidmət" удовлетворенность граждан услугами составляет 98-100 процентов.

Еще одним доказательством высокого уровня удовлетворения потребностей граждан в услугах является присуждение "ASAN xidmət" международного сертификата менеджмента качества ISO 9001:2008.

С момента своего создания, "ASAN xidmət" стал государственным органом, наиболее широко применяющим волонтерскую деятельность. Добровольная деятельность, осуществляемая молодежью в центрах "ASAN xidmət" так же способствует их саморазвитию. Более 14.000 молодых людей участвовали в деятельности центров "ASAN xidmət" в качестве волонтеров.

Как последующий этап развития предоставления общественных услуг в Азербайджане, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики планирует применение концепции ASAN 2.0. Новая концепция сведет к минимуму контакты между госслужащими и гражданином, тем самым обеспечит еще большую прозрачность и эффективность, а так же еще больше повысит уровень предоставления госуслуг.

Как результат своей высокопрофессиональной и продуктивной деятельности "ASAN xidmət" удостоен многочисленных международных наград и сертификатов. Так, "ASAN xidmət" является обладателем награды Организации Объединенных Наций (UNPSA 2015) за вклад в развитие предоставления государственных услуг. "ASAN xidmət" стал обладателем первого места в категории "Улучшение предоставления государственных услуг". Данная Награда ООН является самым престижным международным признанием передового опыта и профессионализма в сфере государственного управления. Следует особо отметить, что "ASAN xidmət" первый государственный орган обладатель награды ООН в этой категории на всём постсоветском пространстве.

Помимо этого, Государственное агентство удостоено международного сертификата системы управления качеством ISO 9001:2008, сертификата "OHSAS 18001:2007" — системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а также премии Британского Совета по безопасности.

Cогласно проведенному исследованию в августе 2015 года международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, по сравнительному анализу работы центров государственных услуг в крупных городах мира, центры "ASAN xidmət" вошли в тройку самых лучших центров с самыми высокими уровнями клиентоориентированности и комфорта.

Влиятельные мировые средства массовой информации, а также международные организации особо отмечают передовой опыт "ASAN xidmət" как "азербайджанской модели" оказания госуслуг. Являясь уникальным способом предоставления государственных и частных услуг, "ASAN xidmət" превратился в "национальный бренд" Азербайджана и по праву признан одним из передовых, как международными организациями, в первую очередь ООН, так и неправительственными структурами, а так же государствами. На основе международно-правовых договоров, этот передовой опыт Азербайджана успешно применяется и в других странах. В Афганистане уже создана одноименная организация — "ASAN Khedmat", которая будет оказывать услуги гражданам этой страны. Также подписаны договора о сотрудничестве с Индонезией, Францией, Италией, Черногорией, и другими государствами, которые также заинтересованы в опыте "ASAN xidmət".

Другим примером международного признания передовой практики "ASAN xidmət" является резолюция под названием "Поощрение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного оказания государственных услуг" принятая на 37-й сессии Совета по правам человека ООН. Это — первый документ, принятый организацией по инициативе Азербайджана в рамках Совета по правам человека со времени принятия в 2015 году Целей устойчивого развития ООН, определяющего программу глобального развития мира. Цель вынесения резолюции заключается в поощрении в пределах системы ООН принципа "прозрачного, ответственного и эффективного оказания государственных услуг", основанного на концепции ASAN xidmət, считающейся одним из важных достижений нашей страны в области борьбы с коррупцией. К данной резолюции в качестве соавторов присоединились 87 государств, представляющих все географические и политические группировки ООН. Это достаточно высокий показатель по сравнению с другими резолюциями, принятыми в рамках Совета по правам человека ООН. Данный фактор является наглядным показателем поддержки, демонстрируемой международной правозащитной общественностью реформам, осуществляемым в нашей стране в области защиты прав человека и борьбы с коррупцией, включая учреждение и расширение ASAN xidmət.

"ASAN xidmət" является неотъемлемым компонентом созданной в Азербайджане системы государственного управления, который выдвигает на передний план приоритеты государства — доступность и прозрачность в сфере оказания госуслуг, ориентированное на интересы граждан управление, социальная ответственность, инновативность.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Азербайджан социальные программы
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Что такое "ASAN xidmət"?
Аналитика
Новая европейская экономика: TokenPay приобретают банк в Германии
Бизнес
Трамп удивится, когда вмешаются Ротшильды
Читательский топ
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Сейчас читают
Легкая добыча: любовь к НАТО вскружила Польше голову
Евросоюз
Легкая добыча: любовь к НАТО вскружила Польше голову Видео 
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США Видео 
Эксперты предрекают Рогозину отставку
Правительство
Эксперты предрекают Рогозину отставку
Россия — Турция: образовательное сотрудничество на новом уровне
Ближний Восток
Россия — Турция: образовательное сотрудничество на новом уровне Видео 
Новости Все >
Десантура устроила пьяный дебош в ресторане Костромы
Порошенко придумал новый способ залить Донбасс кровью
Лагерфельд намерен отказаться от гражданства ФРГ
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Ученые научились бороться с диабетом первого типа
Почему полицейские Иллинойса расстреливают своих собак
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере

Жена российского летчика Константина Ярошенко после последнего разговора с мужем заявила, что он может не выдержать месяц в карцере. 

Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Мир
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых

На фоне гигантского объема уголовных дел о мошенничестве, возбуждающихся в России (в 2017 году преступление данного вида регистрировалось каждые три минуты!), довольно странной выглядит ситуация, когда незамеченными остаются сомнительные "схемы", оборот каждой из которых может достигать десятков миллионов рублей.

Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Госдума утвердила главу нового правительства России
Общество
Госдума утвердила главу нового правительства России
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
WP: второй флот США готов топить российские подлодки
Любовь Степушова Трамп удивится, когда вмешаются Ротшильды Любовь Степушова Инна Новикова Ответ либералам: Мы - дети Победы Инна Новикова Игорь Буккер Их нравы. Как разбогатеть? Гитлер в помощь Игорь Буккер
Комментарии
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры
Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Названа "поворотная точка", изменившая отношение Путина к Западу
Центробанк взят. Кем?
Молодой беженец из Марокко два часа насиловал 87-летнюю француженку
Британцы будут жечь американские леса
Израиль предупредил Россию о ракетном ударе
Врачи нашли лекарство одновременно от пьянства и похмелья
Россиянам запретят выпивать и жарить шашлыки во время ЧМ-2018
Асад рассказал о Третьей мировой из-за Сирии
Раз нет коллекторов: банки начали массово засуживать должников
Какие ошибки в трудовой книжке лишат будущей пенсии
СМИ: за "украинский Крым" на Западе умирать никто не хочет
Шотландия объявила о начале "войны" с Трампом
"Копперфилд заплачет": СМИ раскрыли тайну выступления Самойловой на "Евровидении"
На Украине придумали способ ношения георгиевских лент
Названо последствие выхода США из сделки с Ираном, которое коснется России
Молодой беженец из Марокко два часа насиловал 87-летнюю француженку
Президент Чехии поспорил с парламентом из-за "Новичка"
Бывший СССР
Что такое "ASAN xidmət"?

Создание в Азербайджане центров "ASAN xidmət" — это логический результат успехов, достигнутых в социально-экономической сфере страны. Государство осуществляет социально ориентированную политику, направленную на улучшение жизненных условий граждан и социальной инфраструктуры.

Что такое "ASAN xidmət"?
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался