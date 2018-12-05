ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров

Накануне в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, на которой ВЦИОМ представил презентацию, посвященную исследованию взаимоотношений и связей России и СНГ.

Проведенное исследование красноречиво показывает, что наиболее успешными странами СНГ и главными партнерами России наши соотечественники традиционно называют Белоруссию (68 процентов) и Казахстан (52 процента, что составило исторический максимум за все годы измерений). Уточним, что наиболее благосклонны к этим государствам представители старшего поколения.

Далее в рейтинге со значительным отрывом следуют — Азербайджан (16 процентов — максимальное значение за восемь лет), Армения (14 процентов), Грузия (12 процентов), Узбекистан (10 процентов). Наименьший показатель в сравнении с остальными — у Украины.

Помимо упомянутых выше аспектов оценки, у респондентов интересовались, где, по их мнению, лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, а также — кому из лидеров государств они оказывают наибольшее доверие.

Среди лидеров государств СНГ наибольшее доверие россияне оказывают главам Белоруссии и Казахстана — Александру Лукашенко и Нурсултану Назарбаеву (65 и 49 процентов соответственно).

Прочих глав государств одаривают доверием от 1 до 14 процентов россиян. Так, у Ильхама Алиева — 14 процентов, у Армена Саркисяна — 8 процентов, у Игоря Додона — 7 процентов, у Шавката Мирзиёева — 6 процентов, у Гурбангулы Бердымухаммедова и Георгия Маргвелашвили — по 4 процента, у Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона — по 3 процента, наконец, у Петра Порошенко — 1 процент.

Что касается обеспечения прав русскоязычного населения, согласно данным опроса, лучше всего дела обстоят в Белоруссии (66 процентов) и Казахстане (31 процент). Менее весомыми выглядят цифры в контексте других стран СНГ: Армения (12 процентов), Узбекистан (7 процентов), Азербайджан и Грузия (по 5 процентов).

Результаты количественных исследований ВЦИОМ прокомментировали специалисты — участники пресс-конференции.

Так, руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов рассказал, что данное мониторинговое исследование длится уже восемь лет, и уже давно сложился так называемый тандем лидеров, то есть на постсоветском пространстве Белоруссия и Казахстан занимают лидирующие позиции.

Также, по его словам, есть государства, с которыми складываются надежные партнерские отношения. "Это — Армения, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия, которые составили группу второго эшелона. В 2010 году и Украина была в числе лидеров, но к 2014 году растеряла потенциал и практически осталась при нулевых позициях сегодня".

Интересное замечание в контексте проведенного опроса сделал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он поделился данными о том, что наибольшее количество затрудняющихся ответить было при ответе на вопрос — "в какой стране из тех, что стали предметом исследования, максимально обеспечены права русскоязычного населения".

"Думаю, что это связано с отсутствием большого числа источников информации, — пояснил он. — Люди затрудняются ответить, так как в жизни они с этим не сталкиваются. Не бывая в этих странах, они имеют информацию лишь из СМИ. Если страна, например, Белоруссия наиболее широко представлена в информационном пространстве, тогда велик процент положительных ответов".

Эксперт подчеркнул, что таким образом "мы говорим не об отношениях стран, а об отношении людей к информации об этих странах".

Иллюстрируя свою мысль, Журавлев привел в пример Узбекистан, где появление нового лидера и, соответственно, новых трендов в политике, принесло внимание СМИ, а значит — люди хотя бы узнали, где эта страна находится. Наиболее сложная ситуация с Туркменией, так как "про нее мало кто знает, туда достаточно сложно попасть".

Резюмируя, эксперт отметил, что на самом деле в подобных опросах оценивается не факт дружественности стран, не реальная политическая ситуация, а некая "субъективная позиция наших граждан". "Однако хорошо, что эта субъективная позиция совпадает с реальностью", — подытожил он.

Оценивая в целом положительно проведенное ВЦИОМ исследование и ему подобные, научный сотрудник Центра постсоветских исследований, доцент кафедры политических процессов МГИМО МИД России Юлия Никитина между тем, как и Дмитрий Журавлев, видит в его результатах некоторую субъективность.

В частности, эксперт задается вопросом, какими источниками информации руководствуются респонденты, когда отвечают на вопрос о соблюдении прав русскоязычного населения у наших соседей, — СМИ ли это или, скажем, их родственники, там живущие; и можно ли считать такие источники точными.

Степан Львов считает, что данное исследование ВЦИОМ может иметь успешное развитие в интернете, в частности, в соцсетях, и видит в этих возможностях "огромный потенциал", однако утверждает, что на сегодняшний день опросные методы — самый точный инструмент.

Журналист, политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов высоко оценил опрос ВЦИОМ, назвав его "уникальным" с точки зрения того, что оно наиболее полно показывает, как "формируется интерес в России к окружающему его пространству, объединенному единым прошлым". По его мнению, формулировка вопросов подтверждает тот факт, что "распад Советского Союза в умах еще продолжается".

Он обратил внимание собравшихся на то, как влияют на рейтинг тех или иных стран информационные вбросы, напомнив о ситуации в Казахстане в прошлом году, когда в российском информационном пространстве были отмечены "фейки, что якобы в Казахстане будут дислоцироваться американские военные базы". Из-за этого, по его наблюдению, "немного упали цифры — 47 процентов в этом году против 57 процентов в прошлом".

Подобные примеры с цифрами он привел и, комментируя ответы на вопрос об отношении к русскоязычному населению.

"Добиться равновесного ответа на эти вопросы на сегодняшний день труднодостижимо, — считает он. — Мнение нашего человека на 80 процентов определяется телевизором".

При всей субъективности ответов в силу вышеозначенных причин, эксперт считает восприятие респондентами ситуации "адекватным действительности". И уточняет, что результаты опроса — "почти те же, что могли бы представить эксперты, если бы спросили их".