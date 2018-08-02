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Автор Любовь Степушова

Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?

Мир » Бывший СССР

После прозападного переворота в Армении стало ясно, что подобные сценарии написаны для Казахстана и Белоруссии. Россия надеется, что тесная экономическая интеграция с этими странами удержит новые режимы от движения по пути Украины. Но надо готовится в краткосрочный период к вступлению Казахстана в НАТО и демаркации границы с Белоруссией.

Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?. 390359.jpeg

Разворот на Запад

О том, что рано или поздно Казахстан и Белоруссия выйдут на открытые антироссийские позиции свидетельствует резкое смещение вектора интересов Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко в сторону от России. Испугавшись "крымской весны" и санкций Запада, они, если не публично, то в кулуарах, признали Россию "агрессором" и стали подстраховываться от повторения событий, аналогичных крымским, в своих республиках по двум направлениям: в экономическом плане — в ставке на Китай и в политическом — на Запад.

В обеих странах активно действуют американские соросовские фонды, которые формируют критическую массу для дискредитации действующей власти, поддерживая националистов. Эти люди, получившие образование на Западе, в Казахстане уже сидят в чиновничьих креслах, а в Белоруссии — на подходе к власти. В Белоруссии, скорее всего, западные спецслужбы пойдут на силовой вариант захвата власти, для этого в соседней Украине готовят сотни боевиков. В Казахстане обойдутся тихим уличным переворотом по примеру Армении. Репетиции уже были — в Белоруссии — в 2006 году, а в Казахстане совсем недавно, в 2016 году, когда на протесты против продажи земли китайцам вышли все крупные города.

Уже в союзах не с союзниками

Надо понимать, что эти страны нам уже не союзники, и мы сейчас подкармливаем их, обеспечивая им приличные темпы ВВП за счет различных преференций в рамках Таможенного союза. Например, недавно "Коммерсант" сообщил, что правительство России отказалось от предоставления преференций Казахстану в перевалке угля через наши порты. А с какой стати этот антироссийский вопрос вообще был поднят, так же как и продажа угольного порта Высоцк зятю Назарбаева Тимуру Кулибаеву? По экспорту спохватились благодаря консолидированной позиции угольщиков, но порт продан. И сколько еще таких договоров находится на рассмотрении у правительства?

В отношении Белоруссии преференции сохраняются и множатся под прикрытием концепции Союзного государства, которого де-факто нет. Россия предоставляет соседу колоссальный рынок сбыта, дешевые нефть, газ и кредиты, оружие, например, совершенно бесплатно зенитные ракетные комплексы С-300. А Минск отвечает безвизовым режимом на 30 суток для граждан 80 стран при отсутствии пограничного контроля на российско-белорусской границе! И это в условиях террористической опасности перед чемпионатом мира. Вполне адекватным выглядит ответ по запрещению с 1 августа пропуска через российско-белорусскую границу граждан не входящих в Союзное государство стран. В Смоленской и Брянской областях усиливается патрулирование границы, установленной в прошлом году (и это при том, что граница не демаркирована).

Эти примеры показывают, что, возможно, Россия начала более прагматично относиться к партнерам.

Другой типичный сигнал Москве Лукашенко послал во вторник, 31 июля. Он заявил, что его страна будет стремиться диверсифицировать экспорт продовольствия. В частности, сообщает БелТА, Лукашенко рассказал о планах выхода на китайский рынок. "Чтобы не зависеть от одного российского рынка", — сказал он. А вот Астана давно уже под китайцами. Там подчеркивают, что КНР является главным инвестором Казахстана, и даже призывают население учить китайский язык. Авторы недавнего обращения к правительству Казахстана подсчитали, что "за последние годы КНР стала собственником важнейших стратегических месторождений и объектов Казахстана, а квазигосударственный долг Казахстана перед Китаем возрос всего за пять лет до уровня свыше 20 миллиардов долларов".

Отлично устроились, продали страну китайцам, а восполнять активы хотят в России.

Русофобия уже в мозгах молодежи

Что касается идеологии обоих государств, то молодежь учится по учебникам, в которых Россия называется захватчиком. В Минске в рамках дней украинской культуры и украинского кино показали фильм "Киборги", на премьере присутствовали представители белорусской власти и дипломатического корпуса. Оппозиционная белорусская пресса рассказывает о том, что финальные титры публика встретила, стоя, бурными аплодисментами. В фильме много русофобии и есть фраза: "Все, кто родился при Советском Союзе, — сейчас лузеры и предатели…"

Так к чему готовиться?

В Казахстане всерьез рассуждают о вступлении страны в НАТО и уже ведут с блоком совместные программы и учения. Астана предоставила свои порты на Каспии для перевалки грузов НАТО в Афганистан. В ближайшие годы рост казахского населения с "тюркским самосознанием", омоложение возрастного состава, изгнание русских из властных структур создадут в этом государстве большую любовь к Саудовской Аравии, что не противоречит не менее огромной любви к Западу.

С Белоруссией назревают проблемы по разводу в рамках Союзного государства, это демаркация гранцы и выход из совместной системы обороны. Далее, что называется, везде… Судя по словам Сергея Лаврова в отношении новой политики Армении, мы будем проявлять озабоченность и ждать резких шагов бывших союзников, например, притеснения русских в Казахстане или установки пограничной стены с Россией в Белоруссиии.

Описываемые события не плохие и не хорошие, они объективные. России, чтобы остаться суверенной, надо резко начать заниматься собственной экономикой — и не при помощи инвестиций из Китая. Как показывает история, успех зависит от команды в правительстве.

Если мы вспомним, то команда Примакова-Маслякова после дефолта в 1999 году напечатала деньги, но не пустила их в банки, а положила на счета директоров предприятий, это стимулировало рост экономики на 16 процентов за девять месяцев и подготовило путинский взлет. Нам нужны подобные меры, но команда Медведева на нетривиальные шаги не способна.

И второе, надо поддерживать мировой тренд на протекционизм. Прагматизм в отношении с партнерами должен определять любой шаг государства.

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Темы НАТО ЕАЭС Майдан союзники Казахстан революция Белоруссия
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