Матрица немецкой толерантности дала сбой

Так уж устроено человеческое общежитие, что у каждого человека, в каждой семье есть какой-то свой уклад жизни. Существуют привычки и традиции. Они могут кому-то нравиться, кому-то нет, кого-то даже и раздражать.

Веками было принято, что гости должны соблюдать местные правила поведения, но в какой-то момент европейские политики решили иначе. Как по Ярославу Гашеку: "Боевые действия шли успешно, пока не вмешался генеральный штаб".

Эпопея с мигрантами в Европе началась совсем не с момента начала войны в Сирии и событий в странах Магриба. После окончания колониальной эпохи в метрополии волнами потянулись первые массовые потоки мигрантов. Эта людская река по сей день не только не ослабевает течением, но и периодически разливается половодьем.

Примечательно, что как раз первые переселенцы в Европу принимали образ жизни своей новой Родины. Может, в силу того, что с ними не играли в толерантность, подчеркивая их непохожесть на местных жителей, а воспринимали просто как обычных людей.

События в немецком Хемнице продемонстрировали наиболее показательный сбой матрицы толерантности за последние годы. Особенно это стало заметно на фоне трудов пропагандистской машины, которая неустанно убеждает граждан, что это нормально, когда гости устанавливают свои порядки в чужом доме.

Европейцы стали стесняться рождественских елок, винных и пивных фестивалей, чтобы не оскорбить своих гостей. После череды новогодних изнасилований в Германии, грабежей и избиений немцев, видимо, убийство местного жителя Хемница переполнило чашу терпения. К протестующим присоединились и радикально настроенные граждане, потребовав "вернуть город себе".

Другим требованием протестующих стала отставка канцлера Ангелы Меркель. Почетная мама всех приезжих с Востока в свое время единолично приняла решение о пропуске сотен тысяч мигрантов на территорию Германии.

Немецкие власти все пытаются разгадать поведение утомленных мультикультурализмом граждан. Либо делают вид, либо реально не понимают, что любому терпению приходит конец. Терпимость — временная категория. Исход при этом всегда один. Разница только в том, лопнет ли оно в условиях с соблюдением санитарных норм или на людях и с позором. Случилось второе.

Немудрено, что степенные немцы были доведены до точки кипения. Хемниц, будучи не самым экономически успешным городом Германии, принял в два раза больше мигрантов от среднего показателя по стране. Попытки так называемой интеграции приезжих только подняли уголовную статистику, включая грабежи и нападения на женщин и девочек-подростков. Кому это понравится?

На этом фоне власти Германии завели старую песню о главном — продекламировали призывы к толерантности. При этом власти поддержали левые движения, которые окрестили протестующих "нацистами". Там теперь все нацисты, кто считает, что приезжим надобно принимать местные традиции, а не наоборот.

Немцы и другие жители Европы видят двойные стандарты в работе правоохранителей, наказывающих по-разному местных и приезжих за аналогичные преступления. Европейские СМИ не раз говорили о том, что власти скрывают реальную статистику преступлений с участием мигрантов.

Протестующие немцы всего-навсего требуют, чтобы гости уважали правила их дома, и ничего не имеют против дружбы народов. Дискриминация на своей же земле вряд ли кому-то понравится. Матрица толерантности, вероятно, начнет сбоить все чаще и чаще, если власти не очнутся и не предпримут адекватные действия для купирования опасной тенденции.

В России проживает множество национальностей. Исповедуются все существующие мировые религии. Без европейской химеры толерантности страна живет веками. Никто не требует терпеть соседа, то есть проявлять толерантность, потому что тот ведет себя прилично, что, в свою очередь, встречает взаимность. Это для России нормально и не является чем-то сверхъестественным, о чем бы требовалось напоминать или чему следовало бы удивляться.

В каждом населенном пункте, невзирая на национальный состав его жителей, есть свои уклад, традиции и негласный кодекс поведения. В деревнях принято здороваться даже с незнакомыми, где-то строгие правила в одежде, где-то свои традиции в уместной для региона пище и напитках.

Европейские же политкомиссары отчего-то решили, что достаточно одного желания и промывания мозгов с помощью массмедиа, а не многовекового исторического опыта добрососедства, чтобы упаковать в одну коробку свиные сосиски с халяльной бараниной.

В Германии, к ужасу идеологов мультикультурализма и безбрежной толерантности, местные стали гоняться за мигрантами в желании надавать тумаков даже и не причастным к преступлениям. Если по трагическому стечению обстоятельств среди приезжих с Востока появятся жертвы этой охоты, то неминуемо последует и ответная реакция. За ней ответная на ответную и т. д.

Не стоит забывать о крепком факторе "наших бьют" среди мусульманских общин, равно как и о спящих боевых ячейках радикалов, которые недавно с потоками беженцев перебрались в Европу. Вторые и третьи поколения мигрантов тоже вполне могут стать основой перерастания конфликта в открытую поножовщину. В более массовую, нежели теракты в Париже, Брюсселе и Ницце.

Ошибки европейских политиков в национальном вопросе могут сыграть фатальную роль и стать катализатором крупного межнационального конфликта как в Германии, так и в других странах Евросоюза.

Все-таки, наверное, способнее вернуться к реальности и отойти от догм мультикультурализма, чем самим же умножать количество своих граждан, недовольных поведением приезжих, а потом оплакивать людские потери по обе стороны химеры толерантности.

Фото: REX/Shutterstock

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