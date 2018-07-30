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Автор Василий Амирджанов

НАТО запретило греческой армии спасать людей

Мир » Европа » Евросоюз

Пока Греция отходит от ужаса пожаров в Аттике, из политической пучины всплывают Кракеном неприятные для правительства страны нюансы тех страшных дней. Министр обороны Греции Панос Камменос ответил на вопрос репортера, почему вооруженные силы страны не пришли на помощь гражданскому населению.

НАТО запретило греческой армии спасать людей. 390216.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

"Мы обязаны следовать графику НАТО. Наши вооруженные силы не могут действовать одновременно с гражданской защитой", — объяснил министр. Гражданская защита — это пожарные.

Одуревшие от ужаса люди часами дышали продуктами горения, спасаясь от огня в море, а армия и флот в то же самое время героически следовали графику НАТО. Из слов министра обороны выходит, что НАТО не позволило греческим вооруженным силам защитить своих соотечественников.

Военно-морские силы Греции в большинстве своем состоят из катеров различного назначения. Множество островов диктует и оснащение ВВС страны. Я о вертолетах. Понятно, что условия для полетов были далеко не идеальными, но на то и летчики — военные.

Разумеется, вряд ли бы нашлись среди греческих военных те, кто бы не отозвался на беду и не пришел на помощь. У военных, в отличие от их министра, который никогда не имел отношения к армии, свои представления о чести и долге перед гражданами страны.

Рыбаки на своих далеко не новых лодках, которые задавлены налогами и квотами на улов, в чрезвычайной обстановке, по сути, заменили греческие военно-морские силы. Защитили своих земляков. Подбирали их в море и вывозили как могли подальше от адского пламени.

Как говорят местные жители, министр обороны привел их в шок, сказав еще, что погибшие сами виноваты в том, что сгорели. Тем временем, в Facebook поднялась информационная волна среди греков с требованием отставки правительства Алексиса Ципраса.

Единственно, что смущает в развитии событий, так это присутствие в Греции посла США Джеффри Пайетта — большого майданного специалиста. Не достает для полноты картины только Виктории Нуланд с оливковой ветвью в руке.

В беседах с нашими понтийскими греками в дни после случившейся трагедии все чаще появляются суждения, что терпение у людей может лопнуть и начнутся активные протесты. Возмущение граждан правительством Ципраса очевидно, логично и вполне прогнозируемо. Другое дело, в какое русло его могут завернуть специалисты по раздаче "печенек" на площадях во время митингов и демонстраций.

Географическое положение Греции обуславливает ее стратегические возможности в военной сфере. Все-таки не всех в НАТО радует беспрепятственный проход кораблей русского Черноморского флота в ту же Сирию. Нынешнее правительство Греции вполне может вызывать недовольство своих товарищей по НАТО и за отсутствие должной враждебной политики в отношении России.

На повестку дня, вероятно, скоро выйдет и тема газопровода из Турции, нитка которого предположительно пройдет по северной части страны — Македонии. А где присутствуют интересы России, там американский посол не может спать спокойно.

Вполне может статься, что к числу версий о поджигателях в Аттике может добавиться и самая, казалось бы, невероятная. Очевидной она станет, если развитие ситуации приведет к совсем послушному премьеру, который вдобавок попеняет афонским монахам на то, что негоже русского президента приглашать во время службы в храме на императорское место. Одним словом, который всех научит, как надо правильно ненавидеть Россию.

Сейчас принято в самых открытых западных странах засекречивать даже приключения наркоманов в провинциальных городках. Тех, которые находят странные флаконы, а потом им врачи вдруг отключают приборы, поддерживающие их организм в рабочем состоянии. Ну а если каким-либо образом в греческой трагедии снова наследила звездно-полосатая геополитика, то тут уж к Зевсу не ходи — общественность вряд ли узнает правду.

Предположу, что вырвавшиеся откровения министра обороны Греции могут вдобавок заставить греков задаться вполне логичным и справедливым вопросом: "А оно нам НАТО?".

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Греция признала поражение перед Евросоюзом
Темы НАТО армия Греция пожары военные спасение людей гражданская оборона
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НАТО запретило греческой армии спасать людей
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