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Автор Любовь Степушова

Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России

Мир » Европа » Евросоюз

Эмманюэль Макрон скептически отнесся к диалогу Брюсселя с Вашингтоном. И это охладило поток восторженных комментариев по поводу встречи Дональда Трампа с Жан-Клодом Юнкером. В самом деле, Трамп нагнул Европу по двум очень чувствительным вопросам. А в ответ предложил возродить соглашение, от которого Евросоюз ранее отказался.

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Франция просит разъяснений

Президент Франции на пресс-конференции в Испании заметил, что "хорошие торговые дебаты могут быть проведены только в сбалансированной атмосфере, основанной на принципе взаимности, в которой нет угрозы". "В этом контексте есть несколько вопросов и опасений, которые мы должны уточнить", — сказал президент.

"Нынешняя ситуация не позволяет, и я не сторонник заключения торгового соглашения с США, такого как Трансатлантическое соглашение о свободной торговле (TTIP)", — сказал Макрон. Вероятно, он почитал итоговый документ встречи президента США и председателя Еврокомиссии 25 июля в Вашингтоне. А там говорится, что целью "тарифной" политики является устранение любого нетарифного барьера, иными словами, любой формы протекционизма. И это прекратит субсидирование ЕС европейских фермеров, предприятий многих отраслей промышленности, что сделает многие европейские товары неконкурентноспособными.

Так чему же здесь радоваться? Дело дошло до того, что министр финансов Бруно Ле Мейр в AFP быстро потребовал "разъяснений" о мерах, принятых президентом США и Европейской комиссией. "Хорошая деловая дискуссия может быть проведена только на ясных основаниях и не может проводиться под давлением", — сказал Ле Мейр. Этот французский тон контрастирует с высказываниями Берлина, который приветствовал результат "конструктивной" встречи. Но в Германии тоже есть сомнения по этому поводу.

Немецкий политолог заговорил, как российский антилиберал

Так, очень любопытное интервью дал известный немецкий американист Йозеф Брамль из германского Совета по международным отношениям телеканалу n-tv.

Он отмечает, что Еврокомиссия пошла на две немотивированные уступки США, согласившись закупать соевые бобы, от которых отказался Китай, и расширять закупки дорогого сжиженного природного газа из США, чем поддержала их нерентабельные компании по добыче сланцевого газа. Этим мы "косвенно благоприятствуем" повышению рейтинга Трампа и его партии перед выборами в конгресс в ноябре, указывает Брамль.

Понятно, что это дань за безопасность, подолжает автор, и Трамп откровенно шантажирует этим Европу. "Если Трамп требует, чтобы мы больше тратили на оборону, то, конечно, он подразумевает закупку американских вооружений, F-35 Lockheed Martin, а не Eurofighter. Это тоже часть дани", — пишет он.

Бромль объяснил позицию Меркель: "США меньше проигрывают в торговой войне, потому что не так сильно зависят от экспорта, как мы, немцы". Но умиротворять Трампа бессмысленно, считает он. Торговый дефицит США с Европой возник не из-за того, что Европа несправедливо торгует, а потому, что Америка давно и прочно живет не по средствам, финансируя свое развитие за счет накапливания долгов. И поддержание этой долговой пирамиды за счет все новых вложений в долговые обязательства США и есть главный вклад европейцев в американскую экономику, пишет эксперт: "Во время финансового кризиса 2007/2008 годов немецкие вкладчики и инвесторы снова потеряли много денег. Это не было плохой сделкой для США".

По мнению аналитика, ЕС надо следовать примеру Китая, который перестал кредитовать экономику США, вкладываясь в свою программу "Один пояс — один путь". Надо и ЕС создавать рабочие места для европейской молодежи, а не финансировать американские реформы. Это стало бы наиболее действенным ответом на наезды Трампа, который, уверен Брамль, верит только в силу и только на нее и реагирует. Рассуждения немецкого эксперта удивительным образом совпадают с мыслями противников либеральных экономистов в России.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Федоров, "Макрон огорчен неприкрытым ковбойским давлением на Евросоюз и отсутствием уступок". "Макрон и его министр финансов продвигают мысль о том, что Европа не должна ложиться под США", — заметил эксперт "Правды.Ру". Тем более, Франция, которая чувствительна к вопросам сельскохозяйственного экспорта и сельхозпродукции. Сергей Федоров считает, что Европе тяжело согласовывать позиции, потому что они принимаются консенсусом 27 членов Евросоюза.

"Европа настроена на компромисс с США, для нее американский рынок очень важен. Поэтому Макрон сделал отступление, указав, что США, "наш внешний военно-политический и торговый партнер". Поэтому Франция и Европа будут искать компромисса с США в этих вопросах, но Европа будет упираться и не пойдет с опущенной головой на все предложения США. Тем более, если они звучат в такой ультимативной форме", — резюмировал эксперт в интервью "Правде.Ру".

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Как выиграть в торговой войне?
Темы тарифы Евросоюз Дональд Трамп Жан-Клод Юнкер Сергей Федоров торговая война Эмманюэль Макрон
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