Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Мир » Европа
Восточная Европа Евросоюз Балканы
Автор Игорь Буккер

В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов

Мир » Европа » Евросоюз

Время эпохальных перемен наступает тогда, когда избавляются от вековых традиций. Такой период можно охарактеризовать как революция в умах. А быть может, это кризис? Спецслужбы Великобритании изгоняют Джеймса Бонда, чтобы освободить место женщинам и цветным мигрантам.

В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов. 387503.jpeg
Кадр из фильма Квант милосердия

Даже самая-самая страна с многовековыми традициями — Англия —пересматривает свои прежние приоритеты в такой деликатной сфере, каковой является внешняя разведка. Руководство MI6 отменило действовавшее на протяжении последних ста лет правило набора сотрудников, согласно которому, работать в разведслужбе могли только те соискатели, чьи родители родились в Великобритании.

Глава службы Алекс Янгер (Alex Younger) объяснил такой шаг необходимостью расширения штата сотрудников своего ведомства. Ссылаясь на желание увеличить до 2021 года численность своих работников до 3400, шеф службы внешнеполитической разведки Великобритании отметил во время брифинга: "Мы очень загружены работой, слишком много всего происходит. Сложность того, что мы делаем, возрастает, растет необходимость расширять нашу службу. Нам нужно развиваться во всех аспектах и по всем параметрам, которые предлагает современный мир. Наш ключевой актив — наши люди".

"Я хочу развеять все еще распространенный миф о том, что потенциальные кандидаты живут по своим собственным правилам, — сказал далее Янгер. — Речь идет о максимально широком выборе наиболее талантливых людей в стране. Я хочу, чтобы те, кто никогда не задумывался о работе в MI6, подумали бы о MI6".

В настоящее время в Секретной разведывательной службе МИД Великобритании, или Secret Intelligence Service (SIS/Military Intelligence, MI6), состоят на государственном довольствии 800 человек. Из них 38 процентов женщины и 6,8 процента принадлежат к различным этническим меньшинствам.

Среди предшественников Янгера на посту руководителей MI6 насчитывается целая чертова дюжина сэров, один адмирал и один настоящий подполковник (впрочем, тоже сэры). Сидящий в этом кабинете три с половиной года Янгер пока еще не получил ни рыцарских титулов, ни воинских званий и поэтому волен перекраивать то, что не им было сшито.

The Circus, как порой именуют MI6 в англоязычных романах и кинофильмах, меняет правила игры не только по отношению к детям мигрантов, но и к представительницам слабого пола. С этой целью "Балаган" впервые запустит рекламу по телевидению.

По сюжету 30-секундного клипа, показанного по телеканалу Channel 4, кудрявая девчушка, вовсе не арийской внешности, с мамой наблюдают в океанариуме за плавающей акулой. Когда ребенок попятился назад прочь от толстенного стекла, мама взяла ее на руки, продолжая наблюдать за морскими хищниками.

"Мы, офицеры разведки, но мы не занимаемся тем, о чем вы думаете", — произносит мужской голос за кадром. От имени офицера спецслужбы голос вещает о "сборе важных безмолвных сигналов". И заканчивает фразой: "По секрету, мы такие же, как вы".

Появившийся в интернете клип большинство британских зрителей раскритиковали. И дело тут не столько в профессионализме его снимавших, сколько в утрате профессионализма британскими шпионами.

Похоже, Джеймс Бонд сыграл скверную шутку со своими работодателями. Агент 007 хорош для мечтательных одиноких дамочек, но никак не для работы на службе Ее Величества. По крайней мере, в настоящее время, когда требуются спецы в несколько ином жанре, нежели соблазнение или мордобой.

Объявлено о поиске британцами не ухаря-шпиона, а компьютерного мозгляка, способного противостоять кибератакам и пропаганде "враждебных государств", пока без уточнения списка этих держав. Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), ответственный за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии, как сообщает The Sun, "надеется привлечь на работу активно пользующихся социальными сетями подростков обоих полов, которые завтра станут британскими шпионами".

Новость о том, что в разведывательные службы Великобритании будут рекрутированы в общей сложности дополнительно 1900 сотрудников впервые появилась в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности (Strategic Defence and Security Review) в 2015 году. О точном распределении квот в то или иное разведывательное сообщество, понятное дело, не сообщалось, хотя ожидалось — львиную долю новообращенных шпионов получит именно MI6.

На своем официальном сайте эта спецслужба так заявляет о своих целях: "Наша миссия — предоставить правительству Ее Величества глобальные скрытые (читай, тайные или секретные. — Ред.) возможности".

24 мая этого года своим рекламным видеороликом MI6 забанило "мачо в стиле Джеймс Бонд", чтобы привлечь в свои ряды побольше представительниц прекрасного пола и представителей этнических меньшинств. При этом высшие эшелоны разведывательного сообщества Великобритании и всего западного мира по-прежнему остаются свободными от засилья женщин и цветных.

Читайте также:

Бывший глава МИ-6 рассказал о планах по расчленению…

Агент "007" сегодня бы не прошел собеседование в МИ-6

Вербовка агентуры: секреты английской разведки

Как стать шпионом Ее Величества

Шпион, называвший себя дипломатом

Вор прислал хозяину авто фото уничтожаемой машины Вор прислал хозяину авто фото уничтожаемой машины
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Меркель рассказала британской разведке о Путине
Темы MI6 МИ6 шпионы мигранты разведка спецслужбы разведчики Джеймс Бонд женщины в армии Великобритания
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Аналитика
Жилье уходит с молотка!
Практика
Чем напугает нас июнь
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Сейчас читают
Распад СССР: выиграл только Азербайджан
Экспертное мнение
Распад СССР: выиграл только Азербайджан Видео 
Как крымчане посмотрели на себя со стороны
Власть
Как крымчане посмотрели на себя со стороны Видео 
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
США и Канада
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Видео 
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе Видео 
Новости Все >
Четыре года уже потеряли: банки России призвали срочно переводить расчеты в рубли
Ученые нашли в ДНК мужчины следы древней войны
Миллионы евро полковника Захарченко исчезли из спецхрана
Не ждали: пациента с полисом ОМС с руганью выгнали из клиники
В "Роснефти" не нашли своей вины в росте цен на бензин
МВД Украины усомнилось в быстром раскрытии убийства Бабченко
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Игорь Буккер В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов Игорь Буккер Любовь Степушова Как сделать из Азербайджана врага России Любовь Степушова Василий Амирджанов Иван Васильевич подвергся репрессии Василий Амирджанов
Комментарии
Как при царе: элита передает Россию своим детям-мажорам
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Миллионы евро полковника Захарченко исчезли из спецхрана
СМИ: московские соседи Бабченко прокомментировали его убийство
Хроника: как Израиль разбомбил сектор Газа
Смотреть кино и управлять сюжетом: открытие британских ученых
Западные СМИ: почему Су-35С не хуже Су-57
СМИ: ВВС США остались без запчастей
Ученые хуже машины распознают рак кожи
Oil Price: Россия одолела США в газовой "битве" за Европу
Названа самая финансово выгодная диета
Попытки "Нафтогаза" взыскать 2,56 млрд долларов подтверждены "Газпромом"
Инфекционисты рассказали, к чему опасно прикасаться в отеле
Sky News: Англия шокирована смертностью среди молодых мужчин на севере страны
Замминистра связи рассказал, как эффективнее пользоваться Telegram
Минтранс США в бешенстве: Россия закрыла небо американским лайнерам
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия

К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.

СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался