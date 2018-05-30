В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов

Время эпохальных перемен наступает тогда, когда избавляются от вековых традиций. Такой период можно охарактеризовать как революция в умах. А быть может, это кризис? Спецслужбы Великобритании изгоняют Джеймса Бонда, чтобы освободить место женщинам и цветным мигрантам.

Кадр из фильма Квант милосердия

Даже самая-самая страна с многовековыми традициями — Англия —пересматривает свои прежние приоритеты в такой деликатной сфере, каковой является внешняя разведка. Руководство MI6 отменило действовавшее на протяжении последних ста лет правило набора сотрудников, согласно которому, работать в разведслужбе могли только те соискатели, чьи родители родились в Великобритании.

Глава службы Алекс Янгер (Alex Younger) объяснил такой шаг необходимостью расширения штата сотрудников своего ведомства. Ссылаясь на желание увеличить до 2021 года численность своих работников до 3400, шеф службы внешнеполитической разведки Великобритании отметил во время брифинга: "Мы очень загружены работой, слишком много всего происходит. Сложность того, что мы делаем, возрастает, растет необходимость расширять нашу службу. Нам нужно развиваться во всех аспектах и по всем параметрам, которые предлагает современный мир. Наш ключевой актив — наши люди".

"Я хочу развеять все еще распространенный миф о том, что потенциальные кандидаты живут по своим собственным правилам, — сказал далее Янгер. — Речь идет о максимально широком выборе наиболее талантливых людей в стране. Я хочу, чтобы те, кто никогда не задумывался о работе в MI6, подумали бы о MI6".

В настоящее время в Секретной разведывательной службе МИД Великобритании, или Secret Intelligence Service (SIS/Military Intelligence, MI6), состоят на государственном довольствии 800 человек. Из них 38 процентов женщины и 6,8 процента принадлежат к различным этническим меньшинствам.

Среди предшественников Янгера на посту руководителей MI6 насчитывается целая чертова дюжина сэров, один адмирал и один настоящий подполковник (впрочем, тоже сэры). Сидящий в этом кабинете три с половиной года Янгер пока еще не получил ни рыцарских титулов, ни воинских званий и поэтому волен перекраивать то, что не им было сшито.

The Circus, как порой именуют MI6 в англоязычных романах и кинофильмах, меняет правила игры не только по отношению к детям мигрантов, но и к представительницам слабого пола. С этой целью "Балаган" впервые запустит рекламу по телевидению.

По сюжету 30-секундного клипа, показанного по телеканалу Channel 4, кудрявая девчушка, вовсе не арийской внешности, с мамой наблюдают в океанариуме за плавающей акулой. Когда ребенок попятился назад прочь от толстенного стекла, мама взяла ее на руки, продолжая наблюдать за морскими хищниками.

"Мы, офицеры разведки, но мы не занимаемся тем, о чем вы думаете", — произносит мужской голос за кадром. От имени офицера спецслужбы голос вещает о "сборе важных безмолвных сигналов". И заканчивает фразой: "По секрету, мы такие же, как вы".

Появившийся в интернете клип большинство британских зрителей раскритиковали. И дело тут не столько в профессионализме его снимавших, сколько в утрате профессионализма британскими шпионами.

Похоже, Джеймс Бонд сыграл скверную шутку со своими работодателями. Агент 007 хорош для мечтательных одиноких дамочек, но никак не для работы на службе Ее Величества. По крайней мере, в настоящее время, когда требуются спецы в несколько ином жанре, нежели соблазнение или мордобой.

Объявлено о поиске британцами не ухаря-шпиона, а компьютерного мозгляка, способного противостоять кибератакам и пропаганде "враждебных государств", пока без уточнения списка этих держав. Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), ответственный за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии, как сообщает The Sun, "надеется привлечь на работу активно пользующихся социальными сетями подростков обоих полов, которые завтра станут британскими шпионами".

Новость о том, что в разведывательные службы Великобритании будут рекрутированы в общей сложности дополнительно 1900 сотрудников впервые появилась в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности (Strategic Defence and Security Review) в 2015 году. О точном распределении квот в то или иное разведывательное сообщество, понятное дело, не сообщалось, хотя ожидалось — львиную долю новообращенных шпионов получит именно MI6.

На своем официальном сайте эта спецслужба так заявляет о своих целях: "Наша миссия — предоставить правительству Ее Величества глобальные скрытые (читай, тайные или секретные. — Ред.) возможности".

24 мая этого года своим рекламным видеороликом MI6 забанило "мачо в стиле Джеймс Бонд", чтобы привлечь в свои ряды побольше представительниц прекрасного пола и представителей этнических меньшинств. При этом высшие эшелоны разведывательного сообщества Великобритании и всего западного мира по-прежнему остаются свободными от засилья женщин и цветных.

Читайте также:

Бывший глава МИ-6 рассказал о планах по расчленению…

Агент "007" сегодня бы не прошел собеседование в МИ-6

Вербовка агентуры: секреты английской разведки

Как стать шпионом Ее Величества

Шпион, называвший себя дипломатом

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook