Европа и Иран репетируют независимость от США

Германия, Франция и Великобритания приступают к созданию механизма зачета своповых сделок для торговли с Ираном в обход санкций США. И если европейцам, однажды, придется выбирать между рынками России и США, то они скоро получат опыт работы с этим инструментом.

Немецкая газета Handelsblatt обосновывает решение европейских тяжеловесов желанием Европы спасти ядерную сделку с Ираном. Но, конечно, речь идет об интересах европейского бизнеса, который закрепился в Иране после снятия санкций Бараком Обамой.

После возвращения Дональдом Трампом Ирана в группу неблагонадежных стран и возврата прежних санкций, страны ЕС приняли в мае так называемый "Закон о блокировке санкций США", который должен был вывести европейские компании из-под штрафов минфина США за торговлю с Ираном. Система предусматривала отказ от проведения расчетов через банки.

Тем не менее, большинство компаний покинули Иран. Среди них французская энергетическая компания Total, которая приостановила проект стоимостью миллиарда долларов на крупнейшем в мире газовом месторождении Южный Парс в Персидском заливе, а так же немецкие компании Siemens, BASF, Daimler. И, как ни странно, против них не было возбуждено ни одно постановление об административном правонарушении, потому что они действовали вопреки политической воле ЕС, присоединившись к антииранской политике Трампа. И только три компании обратились в Комиссию ЕС за помощью, чтобы защитить их от штрафов США, указывает немецкое издание.

В то же время желающие работать с Ираном еще есть. В Германии это "семь компаний из серьевого сектора, торговли, транспорта, услуг и финансов", которые "сообщили о проблемах с США из-за их иранского бизнеса". Названия этих компаний держатся в секрете, члены парламента могут только просматривать соответствующие документы, перечисленные как "конфиденциальная секретная информация" в "секретном офисе Бундестага".

Чтобы удержать помочь этим героям, Париж, Лондон и Берлин договорились "на этой неделе" создать тот механизм своповой торговли (SVP), который было обещано сделать еще к концу 2018 года. Реализация SVP неизбежна, подтвердил федеральный министр иностранных дел Хейко Маас(SPD) в понедельник в Брюсселе. Центр по обработке платежей будет находиться во Франции, а "управляться немцем".

Подобный механизм уже создала Швейцария, правда с согласия США, так как речь шла о продаже Ирану лекарств — то есть гуманитарных товаров первой необходимости. Деньги на оплату импорта в Иран из Швейцарии поступают из доходов Тегерана от экспорта нефти в Китай, Южную Корею и Индию, который администрация Трампа пока разрешила на определенных условиях.

Правда, ЕС хочет сохранить всю торговлю с Ираном, а не только ее гуманитарную составляющую. Ясно, что SVP не принесет чудес в краткосрочной перспективе, а дальше будет видно.

"Благодаря новому каналу платежей европейцы станут немного более независимыми от мирового финансового рынка, в котором доминируют США. Может быть, это тоже своего рода "упражнение на пальцах" на будущее. Если, например, однажды возникнет сценарий, в котором европейцам придется выбирать между рынками России и США, они, по крайней мере, получили бы опыт работы с инструментом", полагает немецкое издание Tagesschau.

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