Греция в огне. И на грани революции?

Чудовищные пожары в Аттике, центральной материковой части Греции, унесли около сотни человеческих жизней. Более ста числятся пропавшими без вести, и предположения об их участи не самые оптимистичные.

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Порядка двумстам была оказана медицинская помощь. Команды спасателей, военных и добровольцев продолжают поиски пропавших. По погибшим в стране был объявлен трехдневный траур.

Министр гражданской обороны страны Никос Тоскас, ознакомившись с предварительными результатами расследования, полагает, что причиной трагедии стали поджоги. По его словам, в пользу версии говорит и то обстоятельство, что очаги пожара возникли за очень короткий промежуток времени.

Наши понтийские греки, проживающие в Элладе, тоже говорят о поджогах. Причем поджигают, по их словам, уже не впервые. В некоторых городах и деревнях узкие дороги, много тупиков, отвесные скалы, что затрудняет эвакуацию. Сетуют и на плачевное состояние пожарной техники, отдавая должное мужеству огнеборцев и спасателей.

Жители страны собирают одежду, предметы первой необходимости, еду для попавших в беду соотечественников. В очереди в пунктах приема крови для пострадавших люди проводят до четырех часов из-за наплыва желающих.

Одна моя собеседница рассказала, что в стране с десятилетним кризисом увольнений больше, чем принятия на работу. Госслужащие не знают ничего, кроме как "называть всех фашистами и полуголыми бегать по парадам стыда".

По ее словам, деньги чиновники отдают нелегалам, а местных пригибают налогами. Вместо того, чтобы радеть за сохранение природы, продают земли в частные руки. Новые хозяева творят с ними все, что им вздумается. Леса тоже не исключение.

Возмутили людей и высказывания министра здравоохранения Греции о том, что сообщения о жертвах пожаров — продукт внутриполитической борьбы, мол, что не стоило гражданам так остро реагировать и на сообщения о пропавших без вести. Такое знакомое до боли "Ничего! Бабы еще нарожают!".

Сильный ветер, особенности рельефа и, судя по последствиям, отсутствие схемы эвакуации при подобной чрезвычайной ситуации, сыграли фатальную роль в развитии трагедии.

Греки рассказывают, что люди бежали, бросив все. Без гроша в кармане пытались воспользоваться платными дорогами. При въезде на эти самые платные дороги, которых в Греции немало, у людей поначалу требовали деньги за проезд.

Позднее, после шума в интернете и указания администрации, пропуск был организован. Разумеется, существуют специальные инструкции на случай ЧС для персонала, обслуживающего платные дороги. Но вот сама новость о разворачивающейся трагедии поступила с опозданием. Иными словами, еще и с оповещением беда.

Очевидцы рассказывают, что картина с лодками, подбирающими людей из моря на фоне зарева и едкого дыма, напоминала образ погибающей Помпеи. При всей дани уважения к усилиям спасателей, технически Греция оказалась не готова к действиям в подобной чрезвычайной ситуации. Вероятно, граждане еще зададут вопросы своему правительству.

Вспоминается 2010 год в Москве, когда курящим можно было и не прибегать к помощи сигарет, потому что круглосуточная порция дыма лишала смысла следование этой вредной привычке. Горело Подмосковье. Жара плавила не только асфальт, но и мозги.

В то же самое время в соседней Белоруссии, где в лесах можно веками партизанить, не произошло ни единого существенного возгорания. Жара стояла точно такая же, как и в Европейской части России. У белорусских пожарных на вооружении были еще и винтажные автомобили ГАЗ-66, но система работала и поныне продолжает функционировать исправно.

Рано или поздно, то есть в любом случае уже не вовремя, греческие власти разберутся с системой гражданской обороны. За последнее десятилетие леса горели и не раз, но такого количества жертв в прежние времена не случалось.

На фоне перманентного возмущения греков экономической политикой правительства, истории с дележом названия провинции Македония с соседним одноименным государством, огромного количества мигрантов кабинет министров Алексиса Ципраса может внезапно завершить свой славный путь.

Что касается версии с поджогами, то могут всплыть разнообразные мотивационные истории последователей Герострата. Кто-то таким образом мог организовать "вырубку" деревьев, кому-то могло захотеться получить строительные подряды на будущее восстановление или зачистить территорию от местных жителей. Высказываются и предположения, что поджоги — дело рук непрошенных гостей с Востока. И это все тоже может быть.

Наверное, нельзя и исключать вариант жуткой "шумовой гранаты", которая могла бы послужить отвлекающим раздражителем, чтобы свести на нет протесты в стране по теме Македонии и новых инициатив правительства. Если это так, то получилось. Люди в шоке от произошедшего. Предположение, конечно, чудовищное, но все же и такое случается в человеческом общежитии.

Дома со временем отстроят, хотя страховые компании в пожароопасных районах стараются воздерживаться от рекламы своих полисов. Людей не вернешь, как и храм Артемиды, который спалил в древнегреческом городе Эфес жаждущий славы Герострат, но выводы все-таки, наверное, стоило бы сделать.

Есть важная черта греческого менталитета — ругая правительство, конкретных политических деятелей, греки ни при каких обстоятельствах не говорят и не пишут в социальных сетях гадости про свою Родину. Умение расставлять подобные приоритеты зачастую эксплуатируют нечистые на руку политики. Греки — доброжелательные люди, терпеливые, но и умеют резко высказать свое "Охи!".

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