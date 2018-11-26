Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?

Протесты во Франции настораживают своей атрибутикой типичной "цветной революции". И повод для американцев убрать Макрона есть. Если они стали уничтожать друг друга, то это показатель распада.

Если вспомнить атрибутику протестов "желтых жилетов", то налицо все признаки "цветной революции": присутствует "цветной" символ — жилеты, на протяжении долгого периода поддерживается массовость, налицо малозначимая причина для масштабных волнений — поднятие цены на бензин на 2,9 евроцента, протесты идут в центре столицы с вандализмом и нападением на полицейских, это делают юноши в черных масках — разного рода экстремисты. И присутствует главный призыв к смене власти: "Макрон должен уйти".

Причина тоже присутствует. Президент Франции осмелился открыто в присутствии всех коллег по цеху на встрече в Париже критиковать Трампа за национализм, заявил о необходимости создать европейскую армию с целью защиты от США и восстановления европейского суверенитета.

Дональд Трамп в своем недавнем твитте показал, что следит за ситуацией во Франции. "Массовые и жестокие протесты во Франции не принимают во внимание то, как плохо ЕС относился к США в торговле или по поводу разумных платежей за нашу ОГРОМНУЮ военную помощь. Решение этих вопросов должно быть найдено в ближайшем будущем". То есть присутствует шантаж: заплатите, а то хуже будет. Ранее Трамп высмеял Макрона за "очень низкую популярность".

Газета Lexpress побеседовала с митингующими. Среди озвученных мнений: "Макрон должен оставить власть", "если мы посчитаем число воздержавшихся и не проголосовавших, то получится, что Эммануэль Макрон не легитимен", "нам нужна революция, пусть нам объяснят, как жить на 1500 евро", "если бы полиция и служба безопасности были бы с нами, правительство подало бы в отставку", "мы будем преследовать власть без насилия, если только какие-нибудь агенты Сороса не проникнут в наше движение". Не правда ли очень показательные мнения? Могут появиться возражения, что Сорос — сторонник глобалистов, а не нынешней администрации США, но мы говорим о технологиях, а не о личностях.

Заметим, что внутри Евросоюза тоже есть тенденция к устранению неугодных, среди них венгерский премьер Виктор Орбан, итальянскимй министр внутренних дел Маттео Сальвини, президент Чехии Милош Земан. Их называют друзьями Путина, предателями толерантного европейского курса, против них организуется травля в прессе. Но нам от этого только лучше. Пусть на Западе занимаются поиском внутренних врагов и применяют к ним технологии "цветных революций". А мы будем наблюдать и выбирать, на чью сторону ситуативно вставать в том или ином случае.

Мнение эксперта

Как сказала "Правде.Ру" эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова, "Макрона изначально называли президентом богатых". "Он был выбран небольшим количеством голосов, если учесть колоссальную неявку и огромное количество проголосовавших против всех", — отметила эксперт. По ее словам его настояшая поддержка — это 24 % голосов в первом туре. "Он изначально шел как противовес Марин Ле Пен и только на этом и выиграл".

Надежда Узунова заметила, что только сегодня во французских СМИ появилась информация, что за протестами стоят американцы, но "пока за этими заявляниями ничего не стоит". Ранее наблюдатели относили этот протест к так называемым "глубинным протестам".

"Налицо очень серьезные внутренние противоречия. Речь идет не только о повышении цены на топливо, до этого выступали врачи, медсестры в связи с сокращением финансирования образования, медицины. Прошло также выступление полицейских профсоюзов — тоже недовольны очень многим. Были введены экологический налог и новое трудовое законодательство, по которому теперь можно легко уволить работника. Французы борются за свои права, против мировой тенденции по демонтированию социального государства", — резюмировала Надежда Узунова.

Фото: Википедия

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