Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине

Никогда прежде министр иностранных дел Сергей Лавров и начальник Генштаба Валерий Герасимов не отправлялись в совместный мировой вояж. Очевидно, что это "гонцы", которые уточняют решения по встрече Путин — Трамп. Но зачем нужно присутствие Герасимова на встречах в Берлине и Париже, если они играют второстепенную военную роль в Сирии?

Сергей Лавров и Валерий Герасимов на этой неделе посетили в Тель-Авиве премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху, а в Берлине и Париже, соответственно, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Макрона. Судя по кратким сообщениям в прессе, обсуждались Сирия и — с европейцами — "Нормандский формат" по Украине.

Израиль — всё по плану

На встрече в понедельник, 23 июля, с Бенджамином Нетаньяху присутствовал коллега по цеху Герасимова — министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Сразу после встречи Бенджамин Нетаньяху поговорил с Владимиром Путиным по телефону.

Все логично — выстрелили договоренности с Трампом по Израилю. А именно — Россия выполнила свое обещание гарантировать присутствие сирийской армии на юге, на границе с Израилем, отодвинув от нее иранские силы. В свою очередь, США согласились на присутствие Башара Асада во власти, не исключено, что с выводом сил западной коалиции из Сирии. Здесь перспективы продвижения хорошие, так как Иран заявлял, что может рассмотреть вопрос о выходе своих войск, если его интересы будут гарантированы Россией.

Какие это интересы? Башар Асад у власти и обеспечение в его лице союзника в регионе. Снабжение оружием "Хезболлы" через территорию Сирии придется заморозить.

Вывод Израилем "Белых касок" доказывает, что договоренности выполняются. Даже сбитый во вторник, 24 июля, сирийский военный самолет не вылился во что-то серьезное. Возможно, что это была собственная игра сирийцев. Было же заявление бывшего посла Ирана в Дамаске и советника министра иностранных дел Ирана Хусейна Шейха аль-Ислама о том, что "Россия не должна вмешиваться во внутренние дела сирийцев. Сирийское правительство — единственная сторона, которая вправе решать, кто останется на территории Сирии, а кто ее покинет". Вероятно, он транслировал не только иранскую позицию.

Германия и Франция: Украина объясняет присутствие Герасимова

Встреча в Берлине прошла в присутствии министра иностранных дел Хейко Мааса, а в Париже — министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Встреча, как пишут западные агентства, была организована по просьбе президента России. Обсуждались, по заявлению МИД России, беженцы из Сирии и "Нормандский формат" (Минские договоренности по Украине).

И сразу возникает вопрос: зачем необходимо присутствие Герасимова, исходя из данной повестки дня? Париж и Берлин играют второстепенную роль в сирийском военном конфликте, разве что гуманитарную. Да, появилась новость о том, что Россия и Франция начали совместную гуманитарную операцию в Сирии на освобожденном юге. Но что по данной проблеме мог доложить Герасимов?

Но вот Берлин, меньше Париж несут прямую ответственность за приход к власти фашистского режима на Украине и развязанную в Европе русофобию. Россия провела Чемпионат мира по футболу и могла бы дать теперь откровенные разъяснения европейским тяжеловесам о своей позиции по Украине. А она изменилась. Вспомним, предложение Путина провести референдум в Донбассе. Вот здесь Герасимов мог бы рассказать о перейденной Украиной "красной линии" в Азовском море.

Вариант "тяжелых последствий для государственности" для Киева в случае эскалации ситуации не исключается, и он будет дан по плану Генштаба. Этот план учитывает также саботаж достигнутых с Трампом договоренностей по Украине, если та осмелится ответить военной операцией против Донбасса самостоятельно или по указке из "глубинного государства". Это нечто в виде посыла Путина Меркель и Макрону: "Поговорите с Герасимовым, если Лавров не убедителен".

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