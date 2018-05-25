Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"

Эммануэль Макрон приурочил свой первый официальный визит в Россию к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Президент Франции блистал миролюбием и цитировал Достоевского. Почему-то французы убеждены, что лучше русских знают творчество великого писателя. Но их действия доказывают, что это не так.

Макрон в поиске "рычага примирения"

Французская пресса в основном негативно оценивает результаты встречи Макрона с президентом России. Так, Le Mond в статье "Русская ставка Макрона" пишет, что президент Франции продемонстрировал сближение с Владимиром Путиным по важнейшим вопросам мировой политики, прежде всего по Сирии, ядерной программе Ирана, и "даже предложил совместную борьбу с кибератаками".

Осталось только сблизиться в позициях по Украине, скептически замечает Le Mondе. "Ни слова о деле Скрипаля, что привело к крупнейшей высылке дипломатов. Ничего об использовании Дамаском химического оружия, после которого последовали воздушные удары по Сирии. Расхождения или, скорее, "недоразумения", как кратко упомянул Эммануэль Макрон, были отложены", — пишет газета.

"Наши страны должны определить "реальный рычаг примирения всех европейских противоречий", — резюмировал глава французского государства, цитируя Достоевского, подчеркивает Le Monde. Надо отметить, что французская интеллигенция, в массе своей, считает, что лучше русской знает творчество Федора Михайловича и может дискутировать об этом часами.

Солидарность имеет свои пределы

Le Monde уточняет, что Макрон предложил "координировать" два параллельных переговорных процесса по Сирии: астанинский — под кураторством России, Турции и Ирана, а также "небольшой группы", возрожденной Парижем в апреле вместе с США, Соединенным Королевством, Германией, Иорданией, Саудовской Аравией. Цель — дать сирийцам "новую конституцию" и подготовить выборы, "в которых должны участвовать все сирийцы", в том числе миллионы беженцев, сказал Макрон.

По Ирану глава Франции заметил, что "не хочет рисковать соглашением 2015 года, потому что мы не предложили ничего лучшего". Конфликт на Украине, замечает газета, безусловно, упоминался, но мало. Каждая из сторон призвала к соблюдению Минских соглашений, которые "сегодня полностью забальзамированы". Le Monde удивилась, что Макрон не поддержал демарш Лондона и объявил о том, что будет присутствовать на ЧМ по футболу, чтобы поддержать команду Франции. "Солидарность имеет свои пределы", — иронически резюмирует газета.

Заметим, что еще год назад президент Франции говорил совсем другие речи и другим тоном. Так, в Версале 29 мая 2017 года на пресс-конференции с Путиным он дважды прочертил ему "красную линию" там, где речь идет о применении химического оружия. Французский лидер публично пообещал "ответные меры" в том случае, если химоружие вновь будет использовано Асадом, а также назвал российские государственные СМИ "органами влияния" и "лживой пропаганды".

Так почему Макрон "переобулся"?

Как пояснил "Правде.Ру" французский журналист Дмитрий де Кошко, несмотря на тот факт, что у Макрона "ноги растут" от США и сторонников мирового правительства, он показал этим визитом, что "идет как бы по линии французского голлизма", и это положительный факт.

По мнению журналиста, этот визит "очень кому-то не нравится", потому что в день саммита было озвучено официальное мнение правительства Нидерландов о том, что малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году якобы был сбит российским оружием. Тем не менее, Макрон не поддался на провокацию и "озвучил очень позитивные вещи".

"Это нормально для Франции, у которой есть свои личные интересы. И ее интересы и дружить с Америкой, и дружить с Россией — это тот самый голлизм, о котором я говорил", — сказал "Правде.Ру" Дмитрий Де Кошко.

Он полагает, что эту независимость Макрону еще надо доказывать, "так как США угрожают европейским фирмам, которые могут торговать с Ираном, угрожают предприятиям, которые строят "Северный поток — 2". "Как Европа на это отреагирует, как Макрон сможет сопротивляться, пока не ясно. Здесь не надо иметь больших иллюзий — у американцев сильные рычаги влияния в ЕС, и они могут все это нейтрализовать или заморозить", — резюмировал журналист в интервью "Правде.Ру".

Добавим от себя, что Владимиру Владимировичу стоит в следующий раз процитировать Макрону следующую фразу Федора Михайловича: "Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем все обратно…"

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