Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон новым старым Аахенским договором дали ответ "популизму", но ответ получился неубедительным. Европа будет возмущаться.

"Отец" и "мать" Европы подписали договор

22 января в Ахене подписан договор, который, судя по антуражу, создает основы для создания нового союзного государства между Германией и Францией. Немецкий город Ахен неоднократно был завоеван французами, и во Франции на картах его обозначают как Экс-ла-Шапель. С другой строны, это была резиденция Карла Великого — первого императора Священной Римской империи, которая доминировала на континенте в течении восьми веков и считается прообразом ЕС. Во время церемонии Меркель назвала Карла Великого "отцом Европы".

Год назад Макрон предложил "обновить" Елисейский договор, подписанный в 1961 году тогдашним президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Федеративной Республики Германии Конрадом Аденауэром. Елисейский договор ознаменовал окончательное примирение между двумя народами двух стран, которые на протяжении веков не раз сталкивались в кровавых войнах. Аахенский договор "усиливает" Елисейский.

Военный союз в обмен на место в СБ ООН

Упор делается на военное сотрудничество. Записано, что углубляется сотрудничество "по вопросу внешней политики, обороны, внешней и внутренней безопасности", предоставляется "помощь и содействие всеми доступными средствами, в том числе Вооруженными силами, в случае агрессии против территорий друг друга ".

Из нового — учреждается Франко-немецкий совет обороны и безопасности в качестве политического органа управления совместными обязательствами", говорится о "сближении военных доктрин", о "совместной работе над проектами вооружения", создании "общего военного формирования с целью проведения операций по стабилизации в третьих странах".

Меркель пояснила, что цель состоит в том, чтобы создать "общую военную культуру" и внести вклад в "создание европейской армии", что является желанием обоих лидеров.

Как объясняет Кристиан Типпе, специалист по европейским делам в Deutsche Welle, это было бы не нужным, если бы НАТО "воспринималось как должное". "Но с тех пор, как нынешний президент США (Дональд Трамп) начал подыгрывать идее выхода своей страны из Атлантического альянса, вся политическая уверенность этого альянса подверглась испытанию".

Конечно, трудно было немцев убедить на усиление воеенной составляющей, но взамен они получили обещание о "приложении усилий с целью реформирования Совета безопасности ООН" и принятия Германиив СБ ООН "в качестве постоянного члена".

А чем популизм будете побеждать?

По экономическим позициям есть обещание о "снятии административных барьеров для жителей приграничных территорий", углублении интеграции с целью "создания франко-германской экономической зоны с общими правилами", что предусматривает "гармонизацию законодательств". Для этого будет создана франко-германская парламентская ассамблея — по 50 депутатов с каждой стороны.

Но договор никак не затрагивает насущные проблемы европейцев по миграции, что послужило причиной для роста "популистских" политических сил, с которыми хотят бороться Германия и Франция. Социальная составляющяя тоже в договоре не присутствует.

Оба политика сейчас находятся в непростой ситуации. Макрон проходит испытание народными протестами, а Меркель уже является "хромой уткой". Их старое детище — Европейский союз подвержен центробежным явлениям. Это "Брексит" и нетолерантная позиция Вышеградской группы, Италии по миграции.

Реакция в Европе

Марин Ле Пен лидер партии "Национальный союз" уже объявила о том, что Макрон "продает Францию по кусочкам", "готовится поделить (с Германией) наше место в Совбезе ООН" и "даже, может быть, наш ядерный потенциал".

Александр Гауланд, лидер в парламенте от партии "Альтернатива для Германии", сказал, что "ЕС сейчас глубоко разделен", а Макрон "не может поддерживать порядок в своей стране, поэтому неуместно его желание навязать свое мнение о будущем Германии ".

Маттео Сальвини, лидер "Лиги" и нынешний министр внутренних дел Италии, пообещал уравновесить этот договор своим. "Настало время противопоставить франко-германской оси итальянско-польскую ось", — сказал он во время визита в Польшу.

Подписанное соглашение не вызовет восторга и в истеблишменте ЕС. Договор создает впечатление, что Берлин и Париж скоро предадут Брюссель созданием нового объединения на принципах "двухскоростной" Европы. Если же до этого не дойдет, то несомненно усилится диктатура "франко-германской оси", вплоть до преференций друг другу в ущерб остальным членам ЕС.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, "самый высокий посыл — это то, что Германия и Франция подтверждают, что они являются лидерами Европы и будут определять там политику".

Договор "несколько обосабливает Германию и Францию в рамках Евросоюза, что закономерно, так как обе страны выступают за реформацию Евросоюза", продолжил эксперт. По его мнению, "в нынешнем виде больше всего не нравится Франции и Германии консенсусное принятие решений и распределение средств, они желали бы, чтобы в Евросоюзе, по меньшей мере, было бы ядро и ведомые страны".

"Но это не нравится другим странам, особенно тем, которые присоединились вначале 2000-х, это около 17 государств. В плане внешней политики, это намек Соединенным Штатам Америки, что не очень то и необходимо их военное присутствие в Европе", — резюмировал Владимир Оленченко.

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