В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"

Матеуш Пискорский выйдет из тюрьмы, где он прожил два с половиной года, если заплатит 100 тысяч долларов залога. Так решил суд в Варшаве. Решение не является окончательным, и можно ожидать, что оно будет обжаловано прокуратурой с требованием сохранения содержания под стражей, а также защитой, направленной на снижение беспрецедентного размера залога.

Поражение обвинения и нерешительность суда

Конечно, это доказательство того, насколько слабым основанием является обвинение против лидера партии СМЕНА и экс-депутата. С момента, как Матеуш был арестован, следователи пробуют убеждать всех: средства массовой информации, общественность, а затем и суд, что это особенная "операционная техника": "Признаем, у нас нет ничего, …но ИЩЕМ, это собирается начаться!"

Конечно, ничего не происходит, у них до сих пор ничего нет, никакая "дальнейшая оперативная деятельность" не спасает слабого обвинения, основанного на убеждении, что каждый российский журналист и ученый является шпионом, а каждая поездка в Москву — свидетельством агрессивной деятельности.

В то же время Матеуш также стал жертвой спора между правящей партией "Право и справедливость" и судами. Все в Польше охотятся за "агентами Путина". "Мы не можем его отпустить, потому что они сразу скажут, что мы русские агенты," — признали судьи. А Пискорский далее был в тюрьме, без отношения к обвинениям против него.

Также теперь назначенная сумма залога — 100 тысяч долларов — является результатом того же разделения. С одной стороны, суд знает, что Пискорский не должен сидеть, с другой, для этого требуется крышка, как: "мы дали залог с верхней полки!".

В свою очередь, прокурор хотел бы скрыть свою дискредитацию и перейти к договору, например: "Какой-то низкий приговор, с вынесением предыдущего заключения, и мы все разводимся, не было большой шпионской интриги".

Только то, что скандал был и есть. Невинный человек заключен в тюрьму, потому что он осмелился иметь другое мнение, чем правительство, потому что он назвал по имени геополитические ПРИЧИНЫ политических, экономических, социальных и имиджевых поражений, принесенных в Польшу Западом и лжеэлитой.

Конечно, сейчас самое главное, чтобы Матеуш был свободен, чтобы он мог свободно защищать себя, видеть свою семью. Однако давайте осознаем, что это, определенно, не конец.

Одиночество заключенного

Сама ситуация странная. Во время его заключения Матеуш не мог работать в университете или издаваться, поэтому он не зарабатывал деньги. Его небольшие сбережения были взяты прокуратурой как "доказательство по делу", а семья несет расходы на судебное представительство порядка нескольких тысяч долларов в месяц.

Парадокс может заключаться в том, что, вложив в депозит 100 тысяч долларов, Матеуш может быть… повторно заключен в тюрьму, на этот раз — за сокрытие своего дохода.

Во всяком случае, где он взял бы такие деньги, если бы не от его "шпионских мастеров"? Здесь, однако, начинается наша роль, всех тех, от чьего имени, за кого фактически сидит Пискорский.

Сто тысяч долларов — это много денег для простых людей в современной Польше. Это до двух с половиной месячных зарплат Дональда Туска (польско-германского президента Европы) и после полуторамесячной зарплаты президентов государственных корпораций.

Это невозможность требовать от кого-либо, чтобы вы вынули такою сумму из своего кармана. Впрочем, каждый доллар считается как символом, так и реальным выражением оппозиции против Полиции мысли, пытающейся терроризировать поляков.

Я часто слышу: "Пискорский освободят из тюрьмы, как однажды сделал Валенса". Но Валенса знал, что за ним — США, ЦРУ и другие. Матеуш один, только с нами…

Давайте также запомним и посчитаем, сколько заработали такие, как Мачейчук и Корейба, за роль "плохих пшеков" на российском телевидении. Оказывается, что лучше быть "плохим поляком" за русские деньги, чем честным, мудрым поляком за… польский арест…

Вот как на Западе сегодня — в Польше платят за дружбу с Россией, за разум, за то, что ты хороший славянин. А Россия молчит…

Информация о вариантах поддержки для освобождения Матеуша Пискорского скоро будет предоставлена его семьей, друзьями и юристами.

Источник фото: youtube.com

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