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Автор Любовь Степушова

Германия отменяет "изоляцию" России

Мир » Европа » Евросоюз

Об "изоляции России" на Западе больше никто не говорит. Особенно после того, как через три месяца после встречи в Сочи Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель в местечке Месеберг в Бранденбурге для обсуждения стратегического партнерства в неформальной обстановке. Что же они решили?

Германия отменяет

Преимущество — у Путина

В прошедшую субботу, 18 августа, в гостевом доме в Месеберге Меркель и Путин общались более трех часов. После этого не было никакой пресс-конференции, никаких совместных заявлений — только несколько слов от обоих политиков по итогам встречи. Главы России и Германии вышли с улыбками и "отбарабанили" заранее приготовленные заявления.

В них просматривается желание совместно работать по современным кризисам в мире, в котором из-за политики Дональда Трампа надо искать новые связи, новых партнеров, новые альянсы. Все более популярным становится лозунг "опоры на собственные силы". Для Германии это новый тренд, для России — нет. И в этом преимущество Путина.

"Германия несет ответственность (за мировые процессы. — Ред.), а также Россия, потому что Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Поэтому мы вместе должны работать над поиском решений", — сказала Меркель. Судя по официальной повестке дня, обсуждались Сирия, Украина, газопровод "Северный поток — 2".

Меркель сменила тон и сняла претензии

Путин хочет добиться участия Германии в восстановлении Сирии, это будет способствовать возвращению около 500 тысяч сирийских беженцев. Меркель, что ясно из ее речи, настаивает на недопущении гуманитарной катастрофы в Идлибе, на который готовится наступление сирийской армии. Но уже ни слова о "мяснике Асаде" и тому подобных заявлений.

По Украине озвучено, что Германия хочет ввода "голубых касок", что "способствовало бы прекращению огня". Подразумевается, что ввод будет на всю территорию ЛДНР. Путин подчеркивает первостепенное выполнение Минских соглашений, миротворцы должны вписываться в эту картину, то есть вводиться по линии разграничения. Заметим, что Меркель отказалась от стандартных обвинений в отношении "агрессии России на востоке Украины".

По "Северному потоку — 2" позиция согласованная — это "коммерческий проект", заявили оба участника саммита. Меркель попросила увязать его с оставлением Украине роли транзитера. Путин, видно, что согласен, но если это будет экономически выгодно и России. Заметим, что арбитраж ВТО недавно отменил 50-процентные ограничения по транспортировке газа по "Северному потоку — 1" (Opal), поэтому к 2020 году и без "Северного потока — 2" уже построенный трубопровод сконцентрирует на немецком маршруте 80 процентов поставок российского газа в Европу. Так что даже с санкциями США Германии этот проект очень выгоден.

Ответ шантажисту Трампу

На обе страны надвигаются санкции администрации Трампа. На Россию по делу Скрипаля, а на немецкие фирмы как на участницы строительства газопровода "Северный поток — 2". "Именно поэтому необходимо принять меры против возможных неконкурентных и незаконных атак из третьих стран, чтобы в конечном итоге завершить этот проект", — сказал Дмитрий Песков журналистам незадолго до того, как Путин улетел в Россию. Вероятно, это означает переход на расчеты в евро и вывод немецких фирм из-под международной юрисдикции.

На своей последней встрече с Путиным в мае в Сочи Меркель подчеркнула "стратегические интересы" в хороших отношениях Германии с Россией. Очевидные различия в подходах к глобальной политике не означают, что у двух стран нет "областей, в которых мы полностью придерживаемся одного мнения", сказала она. Есть один момент, который Владимир Путин и Ангела Меркель разделяют. Оба хотят предупредить Дональда Трампа, что они не позволят себя шантажировать.

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко, "Россия и Германия начинают координировать действия в ответ на агрессивную политику США". По мнению эксперта "Правды.Ру", "для того, чтобы уцелеть как академическому игроку Германии необходимо медленно, но уверенно переориентировать свою экономику, свою торговлю на российско-китайскую Евразию".

"Все остальные темы сюда монтируются, как матрешка. Понятно, что это и сирийский кризис, это и "Северный поток — 2", который американцы еще не оставили надежду убить. Через год мы можем узнать, что товарооборот Германии с Россией с Китаем, вообще с государствами Евразии резко увеличился, а с США резко упал", — заметил эксперт в интервью "Правде.Ру". Что касается жизнеспособности украинского газового транзита, то "если справится "Северный поток", то, конечно, европейские газовые компании будут наполнять газом свою трубу, а не украинскую. Это значит, что по украинской трубе газ пойдет по остаточному принципу", сказал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Ростислав Ищенко.

Фото: kremlin.ru

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ВСТРЕЧА В СОЧИ ПУТИН-МЕРКЕЛЬ: ВЫГОДНО ЛИ РОССИИ ДОМИНИРОВАНИЕ ГЕРМАНИИ В ЕВРОСОЮЗЕ
Темы Сирия Украина встреча Владимир Путин Ангела Меркель Северный поток-2 Ростислав Ищенко
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