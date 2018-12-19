В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол

Отныне немцы по документам могут принадлежать не только к сильному или прекрасному полу, но и к среднему, об этом сообщает американская газета The New York Times. В английском переводе третий пол назван "разнообразным".

Автор статьи Мелисса Эдди пишет, что возможность именовать себя "разнообразными" в любых официальных документах у граждан Германии появилась после соответствующего решения парламента страны.

Закон принят через год после того, как верховный суд Германии признал: указание в документах лишь одного из двух возможных полов является дискриминационным и нарушает личную свободу гражданина.

Суд обратился к законодателям с призывом изменить закон, включив в него третью половую принадлежность, или вовсе отказаться от гендерной классификации. По мнению корреспондента The New York Times, это стало "важной вехой для людей, которые не идентифицируют себя как мужчина или женщина".

В соответствии с новым законом взрослые должны представить заключение врача или иное медицинское свидетельство, подтверждающее смену пола, чтобы изменить свою идентификацию.

Автор статьи отмечает, что этот закон встретил критику со стороны лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Они возражают против медицинского заключения о половой принадлежности, утверждая, что физическая характеристика не может служить определяющим фактором.

В заявлении Ассоциации лесбиянок и геев Германии говорится: "Если есть люди, которые взвешенно аргументируют, что не являются ни мужчинами, ни женщинами, то закон должен предоставить им возможность регистрировать свой статус в такой форме, в какой они пожелают".

Ассоциация потребовала от законодателей сделать категорию "разнообразные" открытой для всех желающих, исключив предварительное медицинское освидетельствование.

"Новое правило отражает перемены в обществе, которое все больше склоняется к тому, что пол не является врожденным и пожизненным свойством человека", — пишет Мелисса Эдди.

Она также сообщает, что новый закон вызвал критику со стороны законодателей от правой партии "Альтернатива для Германии", настаивающих на том, что половая принадлежность человека не может быть предметом споров.

"Гендерная идентичность была объективным фактом с начала существования человечества, точно так же, как возраст и форма тела", — заявила Беатрикс фон Сторх, ведущий депутат от самой влиятельной оппозиционной силы в немецком парламенте.

При этом автор статьи в The New York Times напоминает, что в 2013 году Германия стала первой европейской страной, в которой родителям разрешили регистрировать новорожденных со свойствами обоих полов как "неопределенный" пол.

Источник фото: pxhere.com

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