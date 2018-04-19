1 мая решится судьба антироссийских санкций

Германия будет защищать свой бизнес от "карательных" американских импортных тарифов и антироссийских санкций. Однако если в первом случае позиция Германии консолидирована позицией ЕС, то во втором — она бьется в одиночку. Возможно, станет проще, если в Италии правоцентристы сформируют "пророссийский" кабинет министров. Насколько США готовы уступать союзникам?

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Федеральный министр финансов Олаф Шольц (SPD) в четверг, 19 апреля, должен встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом в ходе своего посещения весенней сессии МВФ в Вашингтоне. Шольц также планирует встречу с министром финансов США Стивеном Мнучиным и с одним из самых влиятельных экономических советников Трампа — Ларри Кадлоу.

Милость Трампа имеет границы

Дело в том, что 1 мая заканчивается срок отсрочки применения к Европе (ЕС и шести странам) импортных пошлин на алюминий и сталь, которые ранее были введены Дональдом Трампом в отношении Китая. Вопрос, очевидно, очень важный для Германии, так как вслед за Шольцем в США собралась Ангела Меркель. На 27 апреля запланирована ее встреча в Белом доме с Трампом.

Напомним, Трамп ведет протекционистскую политику и вводом 10-25-процентных импортных тарифов на алюминий и сталь хочет вернуть убежавшую в другие страны металлургию в проблемный "ржавый пояс" США. Это однако ставит под угрозу экспорт и доходы европейских производителей этих металлов. Поэтому Европейский союз подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Европейская комиссия требует, чтобы Европа была "безоговорочно" освобождена от объявленных "карательных" тарифов на сталь и алюминий, говорится в заявлении, опубликованном ЕС в понедельник, 16 апреля, на веб-сайте ВТО.

По санкциям Берлин торгуется в одиночку

Американская The Wall Street Journal указывает, что помимо данного вопроса Шольц в Вашингтоне планирует "добиться особых условий" для немецкого бизнеса в вопросе применения антироссийских санкций США. То есть, вероятно, Берлин намеревается выторговать их неприменение к немецким компаниям, сотрудничающим с подсанкционными российскими партнерами.

Издание отмечает, что этот подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России. По мнению руководителей немецких предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро, указывает газета.

"В долгосрочной перспективе санкции США могут поставить под угрозу миллиарды евро вложений", — делает свой прогноз Германско-российская торговая палата (AHK). "В список США входят компании, с которыми тесно сотрудничает немецкая экономика, такие как автопроизводитель ГАЗ, энергетическая компания "Газпром", производитель алюминия "Русал" или конгломерат "Ренова", цитирует АНК Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сказал "Правде.Ру" немецкий политолог Александр Рар, "американцы объявили России экстерриториальные санкции". У немцев большой бизнес в России, и удары по российско-немецким фирмам очень чувствительны, добавил эксперт "Правды.Ру". "Посмотрим, до какой степени американцы захотят ссориться с европейскими союзниками", — заметил в интервью "Правде.Ру" Александр Рар.

По мнению политолога, "Германию в этом вопросе (отмены санкций. — Ред.) в Европе не поддерживают". Там или "боятся Америку", или считают, что это "их не касается в отсутствие большого бизнеса с Россией".

"Польша, Англия выступают за ужесточение санкций. Итальянцы, австрийцы, греки, болгары, чехи заявляют о том, что они хотят убрать европейские санкции, которые были введены против России в 2014 году, но открыто они вместе с Германией не выступают. Если бы министры итальянского или австрийского кабинетов вместе с немецким правительством поехали бы в Вашингтон, чтобы заставить американцев смягчить или убрать экстерриториальные санкции, это была бы совсем другая европейская сила", — резюмировал эксперт "Правды.Ру".

1 мая: вы не отменяете тарифы, мы отменяем санкции

Добавим, что положение может измениться, если в Италии правительство сформируют правоцентристские партии "евроскептиков". В данный момент ведутся консультации о создании коалиционного правительства и назначении премьер-министра. Реальные шансы стать премьером имеет глава партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. Он неоднократно заявлял, что не откажется от идеи снятия санкций с России. Эта возможность настолько реальна, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью La Stampa предупредил власти Италии, что возможное одностороннее снятие санкций с России создаст проблемы в отношениях с Евросоюзом.

Ситуация также может измениться, если Трамп не уступит ЕС по первому вопросу — об отмене "карательных тарифов". Тогда альянс англосаксы — остальная Европа может дать существенные трещины, которые разрушат солидарность Запада по вопросу антироссийских санкций.

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