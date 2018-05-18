Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"

Почему России "надо помалкивать" при разборках между Евросоюзом и США, "Правде.Ру" рассказал венгерский политолог Габор Штир. По его мнению, Европа готова отменить санкции против России. Она давит на Порошенко в плане выполнения "Минска", но не открыто, так как не хочет это представить как "подарок Путину".

18 мая в Сочи должна состояться встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель, на которой будет обсуждаться ультиматум Трампа Европе. Напомним, президент США на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад "попросил" ее отказаться от поддержки "Северного потока — 2" в обмен на отказ от повышения ввозных пошлин на европейские сталь и алюминий.

Еврокомиссия (ЕК) предложила отмену этих пошлин в обмен на увеличение поставок американского СПГ. То есть вынесла "Северный поток — 2 " за рамки договренностей. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул в четверг, 17 мая, на встрече ЕС — Западные Балканы, что ЕК предпримет "решительные шаги" для защиты интересов Евросоюза.

Ситуацию "Правда.Ру" попросила прокомментировать венгерского политического обозревателя Габора Штира.

— Почему Трамп разговаривает ультиматумами?

— Разговаривает не совсем Трамп. Во внешней политике США, как действовать, решают госдеп, Пентагон и прежние круги американской власти, а Трамп только выполняет их распоряжения. С другой стороны, он и не особенно против ультиматумов, потому что во внутренней политике он обещал усилить американскую экономику. Значит, в интересах его электората усиливать давление на Германию, повысить пошлины на европейский импорт и продавать Европе свой сжиженный газ.

К сожалению, внутри Евросоюза есть большие разногласия по "Северному потоку — 2". С одной стороны, Европа заинтересована в том, чтобы стабильно получать российский газ, который составляет в среднем 30-40 процентов в газопотреблении Европы. Но, с другой стороны, не все страны ЕС заинтересованы в "Северном потоке — 2". Эта труба выгодна в основном Германии, Голландии — прямым потребителям. Это увеличивает их безопасность, потому что Украина — ненадежный транзитный партнер.

Но десять стран центра и юга Евросоюза (и среди них Венгрия) подписали письмо в Еврокомиссию, в котором возражают против гегемонии "Северного потока — 2". Потому что планируется закрыть украинскую трубу, и тогда для нас газ будет дороже, мы попадаем в зависимость от Германии. Мы хотим, чтобы для нас газ шел через украинский газопровод, а "Северный поток" пусть снабжает север Европы. Хорошо было бы еще "Южный коридор" построить, тогда совсем безопасно было бы.

— Выдержите ли вы повышение цен на газ, если станете закупать СПГ из США?

— Центральная Европа зависима от российского газа на 70-80 процентов, и если Германия может покупать американский газ, то наша экономика (Венгрии. — Ред.) этого не выдержит. Богатые страны — в состоянии, но не хотят, потому это потери в конкурентоспособности их экономик, а мы не можем. Возможно, Брюсселю придется делать смесь в единой газораспределительной системе, увеличивая покупку газа из США, но 30 процентов в ней все равно останется за российским газом. У нас растет потребление. Возможно, договорятся, что десять процентов — это будет американский газ, и он будет восполнять прирост потребления. Меньше 30 процентов доли российского газа в нашей системе не будет, потому что это экономически не выгодно.

— Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что ЕК предпримет "решительные шаги" для защиты интересов Евросоюза. Что это будут за шаги, на ваш взгляд?

— Это зависит в основном от Германии, Франции, которые не хотят сильнее, как минимум, зависеть от Америки. Франция и Германия защищают экономические европейские интересы в трансатлантическом соревновании. Евросоюз против того, что Америка делает с Ираном, после того как тяжеловесы Европы начали уже осваивать тот новый рынок. Airbus, Renault и другие заинтересованы в том, чтобы их проекты осуществились.

Не будет новых европейских санкций по Ирану, так как Европе не выгодно поддерживать американские санкции — эти полуполитические, полуэкономические шаги. Политика Европы меняется, потому что этого требуют экономические интересы. Европа медленно, но осознает несмотря на стратегическое партнерство с США, что у нее есть свои интересы и их надо защищать. Эти шаги против США не будут грубыми, это не европейский стиль, да и нет воли, чтобы сильно поссориться. Если немецкий бизнес еще сильнее будет давить на то, чтобы прекратить санкции против России, то Меркель и Макрон пойдут ему навстречу.

— Какова роль России в таких непростых отношениях между атлантическими партнерами?

— В интересах России лучше было бы помалкивать. Если Россия вмешается — усилятся американские позиции. Тогда Америка может сказать Европе: "Мы же предупреждали, что Россия разделяет Европу". И это не в ваших интересах. Америка всегда поднимает вопрос об угрозе со стороны России, когда хочет усилить давление на Европу и препятствовать сближению между западной частью евразийского геополитического пространства и восточной частью. Между Евросоюзом и Россией. Если такое сближение намечается, появляется дело Скрипалей, и что-то будет появляться всегда…

Европа и без давления России медленно, но осознает свои интересы. Это не ваше дело. Это наше дело. Это мы должны решить эту проблему с Америкой. Это трансатлантический вопрос. Россия тут ни при чем. Если Россия, как эксперт, начинает об этом думать и резко высказываться — это не поможет Евросоюзу.

— Сегодня Путин встречается с Меркель. Ваш прогноз, чем завершится эта встреча?

— Сближение начинается. Но очень больших сдвигов не будет, потому что, я так вижу отсюда, Россия очень разочарована в Европе и сомнительно, чтобы в ближайшем будущем состоялась реальная сделка с Европой. Мы много слышим (и в этом много правды), что Европа не самостоятельна и не стоит с ней говорить серьезно. Но все равно Россия должна все время это пробовать, потому что Европа без России и Россия без Европы — слабые, и если между этими странами противоречия и нет сотрудничества — это все в интересах третьей силы. А третья сила — это пока не Китай, а США.

Я думаю, что Германия будет поддерживать "Северный поток — 2" даже против желания Еврокомиссии. И еще один важный вопрос — Украина. Если мы говорим о европейской безопасности, без Украины невозможно этот вопрос решить, потому что Европе уже надоел этот кризис. И, как вы заметили, Европа все меньше занимается этой проблемой и Минским процессом. В этом вопросе главные внешние игроки — это США и Россия, а Европа очень занята своими проблемами. Но Германия и Франция все равно понимают, что надо что-то делать с этим. Они усиливают давление на Порошенко, но открыто это не делают, потому что подарок Путину делать не хотят.

То есть отношения еще не те, чтобы делать это открыто. Но надо больше и больше разговаривать с Германией. Можно мечтать, что Китай поможет… Не поможет! Основной партнер для России — это Европа. И основная держава Европы — это Германия. Значит, с Германией надо говорить, и будут сдвиги. Маленькие поначалу, но будут.

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