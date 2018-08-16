Путин провоцирует: "Австрия меня любит"

Зачем Владимир Путин едет на свадьбу женщины, с которой едва знаком? Правда это не просто женщина, а министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. И она представляет Австрийскую партию свободы, которая входит в правительственную коалицию. Американские спецслужбы сигнализируют, что Австрия представляет опасность для Запада своим русофильством. Почему Вена такая смелая?

О чем пела и гуляла свадьба?

Визит президента в Австрию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В субботу, 18 августа, Кнайсль выходит замуж за предпринимателя из земли Штирия Вольфганга Мейлингере. Российского президента представили Кнайсль в мае в Вене во время официального визита, и тогда же министр пригласила его на свадьбу. По плану, Путин поздравит молодоженов в одном из замков Штирии, а затем отправится на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Австрийский журналист телеканала OE24 Вольфганг Фелнер (Wolfgang Fellner) считает, что Кнайсль превращает "маленькую частную свадьбу во всемирную политику". "Путин знает, что Австрия может "открыть двери" на переговорах о прекращении санкций ЕС против России. Он знает, что его шуры-муры с австрийским министром вызовут волнение. Он провоцирует американцев и англичан:"Австрия любит меня", — сказал журналист в своем комментарии.

"Это ясно показывает, что министр иностранных дел, Австрийская партия свободы (FPÖ) и, вероятно, наше правительство находятся на стороне России, а не на стороне Трампа, Мэй и Меркель. Это в интересах нашего народа — 80 процентов австрийцев выступают против российских санкций", — резюмировал Фелнер.

Заметим, что в любом случае такие вещи не делаются без согласования с высшими лицами Австрии, поэтому канцлер Себастьян Курц (Австрийская народная партия) и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Страше (FPÖ) таким образом объявили о векторе своей национальной политики.

Американская разведка обеспокоена

Австрия давно вызывает беспокойство американских спецслужб. Журналисты NBC News Александер Смит и Энди Экардт в статье "Экспертов по разведке беспокоит крен Австрии в сторону России" пишут, что "правительство страны дрейфует в сторону Путина". "Это имеет серьезные последствия для Вашингтона и его союзников. Один из факторов в основе этих подозрений — ультраправая Австрийская партия свободы, которая поддерживает Россию открыто", — утверждают они.

Партия отвечает в коалиционном правительстве за министерства обороны и внутренних дел Австрии, за внутреннюю и военную разведслужбы, поэтому не удивительно, что Австрия — одна из немногих стран ЕС, которая отказалась высылать российских дипломатов после отравления Скрипалей, призвала отменить антироссийские санкции и поддержала идею референдума о выходе из ЕС, продолжают авторы.

По словам Смит и Экардт, теплое отношение Австрии к России — "не удел только ультраправых". "Россия "определенно не является угрозой", — заметил Йоганнес Гюбнер, член "Общества австрийско-российской дружбы". Гюбнер считает, что наведение мостов с Россией важно как противовес "господствующему американскому влиянию". "Влияние Москвы в Европе нулевое, — сказал он. — Побольше российского влияния у нас — это было бы хорошо".

В этом мнении большая доля правды о том, что сейчас происходит с европейским элитами. Им не так нравится Россиия, как надоела Америка.

Украину в Европе не замечают

Как сказал "Правде.Ру" немецкий политолог Александр Рар, в мае Путина в Австрии встречали "с распростертыми объятиями". "Представители всех партий подчеркивали, что они хотят разрубить санкционный узел и выстроить нормальные хорошие отношения с Россией". Путин чувствует и понимает, что с Европейским союзом надо договариваться через те государства, которые сами протягивают руку России.

По мнению Александра Рара, Владимир Путин рассматривает этот визит как символический жест, чтобы показать австрийской общественности, австрийским элитам, что Россия готова на этот шаг.

"В Германии тоже заявляют, что не могут терпеть ситуацию, когда американцы диктуют, с кем нам вести экономическое сотрудничество. Негативная реакция Украины на этот визит Путина понятна, Украина очень надеялась на то, что придут американцы, всех поставят в один ряд и все скажут: "Мы все дружно против России". Но этого не получается, украинцы от злости не знают, куда деться, но на украинскую реакцию в Европе никто не обращает внимания, кроме поляков", — резюмировал в интервью "Правде.Ру" Александр Рар.

Добавим, что хорошее отношение к России у австрийцев имеет исторические корни. Элита и народ не забывают, что после Второй мировой войны Советская армия вышла из Австрии, которая в ответ всегда оставалась нейтральной страной и поддерживала отличные отношения с СССР. Австрийский бизнес сегодня имеет хорошие связи в России и поддерживает строительство "Северного потока — 2".

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