России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?

До конца года Италия намерена выдвинуть на рассмотрение Евросоюза вопрос об отмене санкций против России. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини, который приехал с визитом в Москву. Господин Сальвини известен своими симпатиями к России. Но действительно ли можно говорить об отмене санкций как о нечто реальном?

Собственно, не стоит многословных рассуждений - строить иллюзий на этот счет не стоит. Сам Сальвини пояснил, что "Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога".

"Например, открывать кредиты: европейские банки смогут открывать российским мелким и средним фирмам кредиты на развитие", - заявил он.

По словам итальянского вице-премьера, целью Рима является снятие антироссийских санкций. В связи с этим до конца года планируется провести ряд мероприятий. Разговор с президентом России о сотрудничестве российских и итальянских предприятий должен состояться в октябре, сообщил Маттео Сальвини.

Спору нет, нынешний итальянский кабинет министров, в который входят партий "Движение пять звезд" и "Лига" действительно настроен на сотрудничество с нашей страной. Эти партии набрали наибольшее число голосов на парламентских выборах в марте этого года - во многом за счет скептических оценок насчет политики Евросоюза. Правда, потом несколько месяцев не могли сформировать правительство.

Но причина в разногласиях между ними и их союзниками по выборным коалициям. В "Движении пять звезд", например, крайне негативно относятся к бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, партия которого в выборах участвовала в коалиции с "Лигой".

В европейской и американской прессе, кстати, некоторое время можно было наблюдать близкие к панике материалы о приходе к власти в Италии "друзей Путина", которые нанесут сокрушительный удар по Евросоюзу. И речь даже не столько о санкциях против России - хотя и о них тоже. Указывалось на расхождения по вопросами регулирования миграции, а также финансовым отношениям между Евросоюзом и Италией.

Но по крайней мере в том, что касается санкций по прошествии полутора месяцев деятельности нового итальянского правительства нет никаких свидетельств, что европейская санкционная политика с подачи Италии претерпит какие-либо существенные изменения.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти не встал в оппозицию на саммите G7, хоть и поддержал заявление президента США Дональда Трампа относительно возможности возвращения России в эту организацию. И точно также, Рим не препятствовал недавнему продлению европейских санкций против России. Хоть и Италия и заявила, что против автоматического продления - ну так и предыдущее правительство об этом же говорило.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с "Правдой.Ру" отметила, что "отмена санкций не такая простая вещь", хоть эта идея и достаточно популярна в Италии.

Эксперт отметила, что это достаточно сложный вопрос в правовом плане. К тому же многое зависит не только от Евросоюза, но и от позиции США.

"Если гипотетически предположить, что сейчас Италия снимает санкции, то тот же итальянский бизнес окажется под ударом вторичных санкций. Поскольку сняв санкции без соответствующих разрешений Европейского Союза, этим предприятиям грозят санкции как со стороны европейцев, так и со стороны американцев. Это могут быть ответные санкции, какие-то точечные в отношении тех предприятий, которые, предположим, начали сотрудничать с Россией", - сказала Татьяна Зонова.

"Сальвини говорил об этом уверенно в ходе предвыборной кампании, когда заявляли, что Италия вообще выйдет из Европейского Союза. Потом, когда они выиграли выборы, все было переведено в другую плоскость, те же представители нового правительства Италии заявили, что не будут выходить из Европейского Союза. Соответственно, правила, по которым они играют в Евросоюзе, остаются. Так что пока никаких изменений ждать не стоит", - подчеркнула профессор кафедры дипломатии МГИМО.

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