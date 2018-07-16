Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Европа
Балканы Евросоюз Восточная Европа
Автор Антон Куликов

России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?

Мир » Европа » Евросоюз

До конца года Италия намерена выдвинуть на рассмотрение Евросоюза вопрос об отмене санкций против России. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини, который приехал с визитом в Москву. Господин Сальвини известен своими симпатиями к России. Но действительно ли можно говорить об отмене санкций как о нечто реальном?

России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?. 389591.jpeg

Собственно, не стоит многословных рассуждений - строить иллюзий на этот счет не стоит. Сам Сальвини пояснил, что "Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога".

"Например, открывать кредиты: европейские банки смогут открывать российским мелким и средним фирмам кредиты на развитие", - заявил он.

По словам итальянского вице-премьера, целью Рима является снятие антироссийских санкций. В связи с этим до конца года планируется провести ряд мероприятий. Разговор с президентом России о сотрудничестве российских и итальянских предприятий должен состояться в октябре, сообщил Маттео Сальвини.

Спору нет, нынешний итальянский кабинет министров, в который входят партий "Движение пять звезд" и "Лига" действительно настроен на сотрудничество с нашей страной. Эти партии набрали наибольшее число голосов на парламентских выборах в марте этого года - во многом за счет скептических оценок насчет политики Евросоюза. Правда, потом несколько месяцев не могли сформировать правительство.

Но причина в разногласиях между ними и их союзниками по выборным коалициям. В "Движении пять звезд", например, крайне негативно относятся к бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, партия которого в выборах участвовала в коалиции с "Лигой".

В европейской и американской прессе, кстати, некоторое время можно было наблюдать близкие к панике материалы о приходе к власти в Италии "друзей Путина", которые нанесут сокрушительный удар по Евросоюзу. И речь даже не столько о санкциях против России - хотя и о них тоже. Указывалось на расхождения по вопросами регулирования миграции, а также финансовым отношениям между Евросоюзом и Италией.

Но по крайней мере в том, что касается санкций по прошествии полутора месяцев деятельности нового итальянского правительства нет никаких свидетельств, что европейская санкционная политика с подачи Италии претерпит какие-либо существенные изменения.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти не встал в оппозицию на саммите G7, хоть и поддержал заявление президента США Дональда Трампа относительно возможности возвращения России в эту организацию. И точно также, Рим не препятствовал недавнему продлению европейских санкций против России. Хоть и Италия и заявила, что против автоматического продления - ну так и предыдущее правительство об этом же говорило.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с "Правдой.Ру" отметила, что "отмена санкций не такая простая вещь", хоть эта идея и достаточно популярна в Италии.

Эксперт отметила, что это достаточно сложный вопрос в правовом плане. К тому же многое зависит не только от Евросоюза, но и от позиции США.

"Если гипотетически предположить, что сейчас Италия снимает санкции, то тот же итальянский бизнес окажется под ударом вторичных санкций. Поскольку сняв санкции без соответствующих разрешений  Европейского Союза, этим предприятиям грозят санкции как со стороны европейцев, так и со стороны американцев. Это могут быть ответные санкции, какие-то точечные в отношении тех предприятий, которые, предположим, начали сотрудничать с Россией", - сказала Татьяна Зонова.

"Сальвини говорил об этом уверенно в ходе предвыборной кампании, когда заявляли, что Италия вообще выйдет из Европейского Союза. Потом, когда они выиграли выборы, все было переведено в другую плоскость, те же представители нового правительства Италии заявили, что не будут выходить из Европейского Союза. Соответственно, правила, по которым они играют в Евросоюзе, остаются. Так что пока никаких изменений ждать не стоит", - подчеркнула профессор кафедры дипломатии МГИМО.

Читайте также:

Двойная игра Лукашенко... Против России?

Как Италия смертельно отравит еврозону

Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир

Кличко хочет стать мэром Киева больше, чем однажды Кличко хочет стать мэром Киева больше, чем однажды

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Татьяна Зонова Маттео Сальвини санкции Евросоюза
Обсудить
Актуальная аналитика
Партии
В украинской тюрьме оставили Надежду
Советское наследие
Советский офицер: как нас разрушали
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Читательский топ
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
Сейчас читают
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!" Видео 
Советский офицер: как нас разрушали
Советское наследие
Советский офицер: как нас разрушали Видео 
Агутин и Лепс. Всегда в поисках любви
Формула небес
Агутин и Лепс. Всегда в поисках любви Видео 
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?
Как отстоять права
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет? Видео 
Новости Все >
“План Маршалла”, или как Поднебесная вытесняет с Ближнего Востока Россию и США
Употребление этих продуктов остановит рак
Уволенная пиарщица "Леруа" готова работать только за 300 тысяч рублей
Брюс Уиллис раскрыл главную тайну "Крепкого орешка"
СМИ: в Прибалтике начали арестовывать россиян?
Тревога в ОДКБ: талибы* готовят вторжение в Таджикистан?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Наука и техника
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Наука и техника
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Происшествия
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва

Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.

Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы

В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.

Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Наука и техника
В России начнут испытания "убийцы танков"
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Василий Амирджанов В украинской тюрьме оставили Надежду Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан? Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Агутин и Лепс. Всегда в поисках любви Соломон Соловьев
Комментарии
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Советский офицер: как нас разрушали
СМИ: в Прибалтике начали арестовывать россиян?
В украинской тюрьме оставили Надежду
Уволенная пиарщица "Леруа" готова работать только за 300 тысяч рублей
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Врач убила сына-диабетика нетрадиционной медициной
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей
В США назвали причину ядерного удара по Москве
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
В США назвали причину ядерного удара по Москве
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?

До конца года Италия намерена выдвинуть на рассмотрение Евросоюза вопрос об отмене санкций против России. Почему не стоит ожидать хоть каких-то перемен.

России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался