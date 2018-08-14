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Автор Любовь Степушова

Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"

Мир » Европа » Евросоюз

Могли ли свидомые думать, что близкая их сердцу идея о том, что "Освенцим" освобождали украинцы, неожиданно выльется в очень неприятную — о том, что украинцы подавили "Пражскую весну"? Как говорится, "назвался груздем — полезай в кузов", но на самом деле в этом бреде все ложь, объясняемая шкурным интересом.

Зачем Украину обвинили в подавлении

Бред Схетыны и Яценюка

Про "Освенцим" высказался глава МИД Польши Гжегож Схетына, обосновывая решение не приглашать российскую делегацию на 70-ю годовщину освобождения концлагеря Красной армией. По его словам, украинцы освободили "Освенцим", потому что "в этой полосе наступал Первый украинский фронт" и "двери концлагеря открывали украинские танкисты".

"Я даже не могу это комментировать. Освенцим освобождала Красная армия. Там были русские, украинцы, чеченцы, грузины, татары, и пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично", — сказал по этому поводу глава МИД РФ Сергей Лавров. Добавим, что на самом деле в день освобождения лагеря заключенные кричали: "Русские здесь!" Об этом вспоминает в Berliner Zeitung историк Гёц Али.

Несколько иную ересь, высказывал по этой теме экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. В интервью одному из немецких телеканалов он заявил, что СССР в годы Великой Отечественной войны "оккупировал" Украину и Германию. Объясняется такая трактовка формированием национальной идеи послемайданной страны: бандеровская Украина боролась с двумя тоталитарными режимами — советским и нацистским — и, естественно, победила. Собственно, подобная националистическая идея лежит и в основе польской идентичности.

Версия восточного партнера

Еще одну вариацию бреда представил в интервью The Guardian коммунист из Чехии Войтех Филип. Он отвечал на обвинения в том, что его партия (Коммунистическая партия Богемии и Моравии, КПБМ) выступает в качестве "троянского коня" Владимира Путина, "поддерживая внешнюю политику Кремля и помогая ему вмешиваться во внутреннюю чешскую политику".

Как же так, упрекнул его журналист, ведь Путин продолжает традиции СССР и 1968 года, когда русскими была подавлена "Пражская весна"! На это Филип ответил следующим образом: "Вся идея основана на позиции против России, но в политбюро Советского Союза в то время был только один чистый русский, и он голосовал против вторжения. Советский лидер Леонид Брежнев был из Украины, а большинство солдат вторгшихся армий были украинцы".

Такие перлы вполне объяснимы, если учесть, что КПМБ входит в правительственную коалицию и имеет 15 мест в парламенте, но ее влияние постепенно снижается с уходом в мир иной тех, кому нравилась жизнь при коммунистах. Задача Филипа отмазать "хороших" чешских коммунистов от "плохих" советских, используя ход, подсказанный польскими и украинскими товарищами.

"Коммунистическая партия Богемии и Моравии не может нести никакой ответственности за 68-й год. Это было решение пяти стран Варшавского договора", — заметил Филип. К тому же партия не защищает Путина, а сотрудничает с его оппозицией — КПРФ, добавил он. Что же, возможно, такой крутой пассаж и принесет ему голоса молодых избирателей. Для чехов, пребывавших в составе Австро-Венгрии, возложение вины на "плохую" Венгрию за угнетение в противовес "хорошей" Австрии — вполне понятный ход.

Филип, учите матчасть!

По существу заявлений Филипа заметим, что Cоветская армия формировалась по экстерриториальному принципу, то есть солдаты не служили по месту жительства. Украинцы служили на Севере, на Урале, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. А на Украине, в России — казахи, туркмены, узбеки, прибалты. Поэтому тот факт, что в ЧССР зашли части, расквартированные на Украине, никак не говорит о том, что там были одни украинцы.

Далее, напомним, что в 1968 году состав Политбюро ЦК КПСС насчитывал 11 человек: Леонид Брежнев, Николай Воронов, Дмитрий Полянский, Михаил Суслов, Кирилл Мазуров, Алексей Косыгин, Андрей Кириленко, Николай Подгорный, Арвид Пельше, Александр Шелепин и Петр Шелест. Уроженцами Украины были только четверо — Брежнев, Шелест, Подгорный и Полянский. То есть матчасть Филип не знает. Но если бы он и был прав в частностях, то никак не по существу.

Советский народ — это была сила!

Во-первых, в СССР существовала только одна нация — "советский народ", что было записано в Конституции. Суть народа определяет идеология, а ее — религия. В СССР религия была заменена на коммунизм. Существовала политика не выпячивать "русский шовинизм", а всячески — интернационализм. Дело доходило до смешного: не существовало Коммунистической партии России, но была Коммунистическая партия Украины. И это сыграло свою прогрессивную роль: в отсутствие веры в Бога интернационализм обеспечивал единство страны.

Во-вторых, в СССР на первом месте было государство, потом семья. На уровне семьи были русские, украинцы и белорусы, а на уровне государства это были советские люди. Кто жил в СССР помнит, что это записывалось в подсознание с детского сада. Поэтому сегодняшние деления на русских, украинцев и т. д. с выяснением, кто из них хуже или лучше, кто из них кого освобождал или угнетал, — это "фейкньюс", работающие на внутренние цели. Это также работа на дискредитацию СССР и победы советского народа во Второй мировой войне.

А вообще, есть хороший анекдот про чехов: "Смотрят два чеха и смотрят репортаж про войну США в Ираке. Один другому говорит: "Как же нам повезло, пан, во время Пражской весны…" — "В чем же повезло?!" — "В том, что Советский Союз — недемократическое государство".

Комментарий "коллеги по цеху"

Как сказал "Правде.Ру" член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по международным связям Леонид Калашников, "историю каждый оценивает со своей стороны". "Я очень хорошо знаю Филипа, он мой товарищ, друг, но мы можем в этом смысле расходиться и не соглашаться. По большинству принципиальных вопросов идеологического содержания мы сходимся и понимаем друг друга. Коммунисты Чехии действительно поддерживают Россию сейчас, и курс их всегда был абсолютно русофильский, и они поддерживали президента Чехии (Милоша Земана. — Ред.) на выборах. Друзья нам нужны, и они не должны следовать во всем за тобой, у них иногда есть собственная точка зрения", — заметил Леонид Калашников в интервью "Правде.Ру".

Фото: Twitter.com

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Зачем Украину обвинили в подавлении Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"

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