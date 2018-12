Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море

Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на Reuters. "Федеральное правительство (Германии) попыталось получить расширение миссии ОБСЕ на Украине на Керченский пролив и Азовское море. Это было отвергнуто Россией. Теперь мы пытаемся добиться, чтобы, по крайней мере, представители Германии и Франции могли бы иметь там представителей, чтобы наблюдать за прохождением кораблей", — сказала Меркель.

Идею о расширении полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая уже работает в Донбассе, выдвинул глава украинского МИДа Павел Климкин на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе на прошлой неделе. Он подчеркнул, что события 25 ноября нужно рассматривать как агрессию и сигнал Западу. "У России есть Черноморский флот, Балтийский флот… Руководят ими люди в Кремле, для которых не существует красных линий… Представьте себе, на что способна Россия в Балтийском море, если ей придется защищать "Северный поток -2?", - сказал Климкин.

Идею поддержала вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко на заседании Контактной группы в Минске, она в категорической форме потребовала от ОБСЕ "начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий".

Немецкий министр Хайко Маас, по сообщениям украинских СМИ, отметил, что без согласия России решение не может быть принято. По словам Мааса, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться в рамках "нормандской четверки" с участием представителей Украины, Германии, Франции, РФ. "Думаю, для украинской стороны это будет хорошо, а вот российская сторона настроена очень скептически", — процитировали его слова, сказанные на полях министерской встречи ОБСЕ в Милане, украинские СМИ.

Российская сторона в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова считает, что в связи с инцидентом в Керченском проливе надо строго выполнять правила безопасности при его прохождении и уважение территориальной целостности Российской Федерации. Очевидно, что Россию пытаются втянуть в новый конфликт и вывести его за границы береговой линии в Азовское море, отмечают российские эксперты.

"Как сообщала "Правда.Ру" президент России, комментируя события 25 ноября, заявил, что это была провокация. Вообще, Путина удивляет тот факт, что для того, чтобы повлиять на своё политическое положение, Петр Порошенко воспользовался "обычным пограничным инцидентом".

Фото: The Organization for Security and Co-operation in Europe

