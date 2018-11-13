Силовики назначили "день икс" политике Меркель

Хотя немецкие СМИ не произносят слова "путч", сообщается о некоем заговоре среди сотрудников спецслужб ФРГ. Две сотни из них уже сегодня якобы готовы лишить жизни ряд видных политиков Германии, чтобы свалить вину на мигрантов и похерить политику Меркель касательно беженцев.

Растиражированная британскими таблоидами информация, базирующаяся на данных одного-единственного источника, была опубликована "Правдой.Ру" 11 ноября, но она вызывает сомнения. Не все так просто. "Правда.Ру" обратилась за комментарием к политологу Александру Рару.

Напомним, по информации немецкого журнала Focus, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt/BKA) во время расследования дела солдата бундесвера Франко А., который планировал осуществление терактов, получило наводку на существование конспиративной сети "выживальщиков" в структуре бундесвера (в оригинале Prepper — представители субкультуры сурвивализма, от английского — survival — "выживание"; так принято называть группы людей, в индивидуальном порядке готовящихся к концу света).

Общаясь в чатах и при личных встречах, по словам свидетелей, представители одной из общественных организаций солдат элитных подразделений Uniter e. V. и спецназа бундесвера (Kommando Spezialkräfte /KSK) вынашивали конкретные планы по убийству в "день икс" ряда непопулярных в их среде немецких политиков.

Пока список подлежащих уничтожению лиц не найден, но в прессу просочилось, что первым в нем якобы стоит имя председателя левой фракции в бундестаге Дитмара Барча (Dietmar Bartsch).

В качестве потенциальных жертв называют лидера "Зеленых" и вице-президентшу Бундестага Клаудию Рот (Claudia Roth), министра иностранных дел Хайко Мааса (Heiko Maas) и бывшего президента ФРГ Йоахима Гаука (Joachim Gauck).

Кроме того, далее пишет немецкий Focus, были подготовлены склады с оружием и ГСМ (горюче-смазочными материалами).

Со ссылкой на данные следствия, Focus информирует своих читателей, что расследованию, по всей видимости, существенно препятствовал некий 42-летний подполковник военной контрразведки (Militärische Abschirmdienst/MAD), которому прокуратура Кельна предъявила обвинения под номером 539 Ds 297/18.

Утверждается также, что этот офицер, возможно, среди прочего предупредил сотрудников спецназа KSK, которые являются лидерами сурвивалистов, о грядущих обысках.

"Кроме того, по-видимому, существуют тесные связи между фанатами выживания и членами организации элитных солдат под названием Uniter e. V., в которой в основном состоят сотрудники спецподразделений вооруженных сил и полиции", — сообщает Focus.

Чат-группы возглавляли несколько из тогдашних хауптфельдфебелей (Hauptfeldwebel — воинское звание в бундесвере) спецназа KSK. Один из них — нынешний председатель общественной ассоциации Uniter e. V.

В то же время этот человек выступал "осведомителем" организации Uniter e. V. от лица военной контрразведки МАД и представлял "единственный надежный источник информации о внутренних процесса KSK" для военной контрразведки.

"Специализированные комитеты бундестага не были проинформированы об этом деле", — заявила в беседе с Focus пресс-секретарь по оборонной политике от Свободной демократической партии Германии (Freie Demokratische Partei/ FDP) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). По ее мнению, данный вопрос должен быть полностью и всесторонне рассмотрен в немецком парламенте.

На официальном сайте организации Uniter под заголовком Der Focus und die Desinformation ("Журнал Focus и дезинформация") размещено опровержение.

Со ссылкой на представителей силовых и военных ведомств, а также прокуратуры там написано, что у немецких властей "нет никаких фактов против Uniter, а данная статья основана на чистой спекуляции".

В опубликованной журналом Focus заметке от 9.11.18 есть ссылка на организацию Uniter e. V. Днем ранее на запрос редакции к Uniter ассоциацией был дан исчерпывающий и безотлагательный ответ. Очевидно, эта информация не была принята во внимание.

"Настоящим мы заявляем возражение против искаженного представления, которое дано в материале журнала Focus, и изложим дело более подробно:

Франко А. не был и не является членом Uniter e. V. В ходе расследования по делу Франко А. проходили допросы одного члена Uniter, которые полностью способствовали разъяснению этого вопроса.

Нет никакой связи между организацией Uniter и "выживальщиками". Если отдельные члены организации и принимают участие в деятельности сурвивалистов, то это происходит без ведома ассоциации Uniter.

Следует однако отметить, что в принципе "выживальщики" не являются незаконной организацией, поскольку они, по существу, следуют лишь рекомендациям Федерального ведомства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe/BBK) и Федерального министерства внутренних дел.

По следам этой публикации "Правда.Ру" обратилась за комментарием к известному немецкому политологу Александру Рару.

— Я читал Focus. Шокирующая информация, но ее надо перепроверить. Год тому назад разразился большой скандал в бундесвере.

Тогда военная разведка планировала попытаться создать свою ячейку где-то внутри силовых структур Германии. Я думаю, что военный путч в Германии провести невозможно. Потому что Германия — это часть Европы.

Но действительно в среде немецких офицеров есть нежелание подчиняться меркелевской эмигрантской политике: люди начали опасаться за свою жизнь, за жизнь своих детей, своих семей, своих друзей и поэтому начинают задумываться о том, как создавать свои отряды самообороны. После 2015 года, когда в Германии наступил кризис, это стало всем очевидно.

— Накануне прошла информация о заговоре во Франции с целью убийства Макрона, потом нашли "руку Кремля" в Австрии. Нет ли ощущения, что выстраивается новая линия нападок на Россию?

— Ну, появятся какие-то идиоты, которые будут обвинять Москву, КГБ, ГРУ. Когда три месяца назад в Хемнице была демонстрация против мигрантов, которые убили там двух немцев, кто-то, особенно англичане, попытались в этом увидеть заговор Кремля.

Я ни в коем случае не хочу ничего оправдывать, но какие-то конспиративные группировки и заговоры в отдельных силовых структурах Запада, возможно, начинают зреть. Вынужден просто констатировать факт.

Это свидетельство очень серьезного раскола в обществе. Внутри общества есть противостояние идей. Налицо очень сильная поляризация внутри западных элит. Что будет дальше с Европой? Будет ли это Европа национальных государств? Будет ли Европа пытаться создать какой-либо политический союз?

Сейчас этих беженцев, особенно молодых арабов, которые, с точки зрения некоторых наблюдателей, скорее похожи на военных, не хотят принимать у себя некоторые страны. Особенно в Восточной Европе. Конечно, нельзя такие вещи оправдывать, но есть ужесточение позиции не только в обществе, но и в силовых структурах.

Источник фото: ru. wikipedia.org

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