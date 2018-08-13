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Автор Василий Амирджанов

МИД Греции обвинил Россию в мстительности

Мир » Европа » Евросоюз

Достаточно темная история с высылкой русских дипломатов из Греции, отказ в выдаче виз нескольким священнослужителям РПЦ при наличии у них приобретенных туров, получила внезапное продолжение.

МИД Греции обвинил Россию в мстительности. 390683.jpeg

МИД Греции, судя по информации из открытых источников, не сильно потрудился с предоставлением доказательств вмешательства представителей русского внешнеполитического ведомства во внутренние дела страны. По крайней мере, высылка сотрудников МИД России вызвала некоторое недоумение на Смоленской площади.

Возможно, в силу нового тренда стран, входящих в военно-политическую ось стран коллективного Запада, сейчас доказательствами считаются улики уровня "хайли лайкли". К этому уже стоит привыкнуть.

Давний спор Греции с бывшей югославской республикой Македония о названии последней вроде бы разрешился благодаря недюжинным усилиям греческого правительства. Без урегулирования этого географического конфликта, который для греков является принципиальным, соседняя республика не могла претендовать на вступление в НАТО. За это и дружно боролись.

Это ничего, что жители Македонии и других провинций Греции уже довольно продолжительное время массово выходят на улицы, требуя от правительства и парламента не допустить торговлю своей Родиной. Редко у кого из греков в том же Facebook не увидишь гневные посты по этой чувствительной для эллинов теме.

Примечательно, что и в бывшей югославской республике далеко не все приветствуют предложенное правительствами двух стран новое название — Северная Македония. К слову, в том, что и в протестах в Скопье обвинили русских, уже и не удивляет.

На этом фоне некоторые греческие политики попеняли России на ее влияние на протесты в Салониках. То есть это не греки искренне возмущены и выражают таким способом свое негодование, а снова все устроили коварные русские.

Стоит заметить, что ответная симметричная высылка из Москвы греческих дипломатов была поначалу названа министерством иностранных дел Греции адекватной. Выслали и выслали. Казалось, на этом все. Но нет, продолжение последовало. Видимо, правительству Алексиса Ципраса не поставили "зачет" его коллеги по борьбе с "российской агрессией".

В новом заявлении МИД Греции можно найти любопытные тезисы. То, что правительство Греции, как сказано в документе, стремится поддерживать дружеские отношения с Россией, не новость. Стремится, но из года в год при этом продлевает санкции, введенные Евросоюзом против Российской Федерации. Это как бы не замечается. Привыкли, и это тоже входит в перечень проявления дружеских отношений.

Если накануне нового заявления греческим внешнеполитическим ведомством говорилось об адекватном ответе России на действия властей Греции, то теперь та же ситуация стала оцениваться как проявление произвола и мести.

Что же так вдруг? Очень достойный вопрос для "Армянского радио", популярной серии советских анекдотов на злободневные темы.

Оказывается, правительство Греции с тревогой наблюдает за ростом военно-технического сотрудничества России и Турции. Это сотрудничество, по мнению МИД Греции, определяет Россию и Турцию как братьев по оружию. Москва, оказывается, в этом контексте "показывает, что неуклонно отходит от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет".

Стоит все-таки напомнить, что это не Россия входит вместе с Турцией в такую известную гуманитарную организацию, как НАТО. Осерчать на Россию в этом плане и говорить об отходе от каких-либо позиций весьма странно. К принятию определенных позиций вообще стоит подходить с большой осторожностью. Об том часто предупреждают и медицинские работники, которые много чего повидали.

Предметом раздражения официальных Афин, судя по тексту заявления МИД страны, стало и присутствие в Греции русского Императорского православного палестинского общества. Возможно, отсюда и тянется ниточка к невыдаче виз русским священнослужителям. Тут уместно обратить внимание на то, что светские власти Греции все меньше жалуют тех же афонских монахов, а не только иноземных священников. Греческие монахи отвечают правительственным чиновникам полной взаимностью.

Влияние Церкви в Греции очень велико. Эллины весьма религиозны, потому и прислушиваются к мнению священнослужителей. Те же, в свою очередь, не могут закрывать глаза на положение своих соотечественников, в котором они оказались по воле правящих в стране элит. Но виновата, выходит, снова Россия.

Поймали за руку русских дипломатов, ну предъявите хоть что-то разумнее британского "хайли лайкли"! Вместе осудим безобразие, намылим шею за их топорную работу, если таковая случилась. Исправим и будем соблюдать впредь приличия.

Если же греческим властям "Новичком" занесло идею пожурить Россию, то тут даже колодец царя Леонида бессилен. Уберечься от подобного вируса, распространяемого англосаксонскими партнерами, возможно только общеизвестными способами предохранения от нежелательных итогов военно-политической близости.

Вмешиваться во внутренние дела страны нехорошо. Вот только стоит, наверное, внятно определить разницу между мнением и каким-то физическим действием. Так и мои суждения можно записать во вмешательство во внутренние дела Греции.

На уровне "хайли лайкли" и мне можно, в глазах единомышленников Алексиса Ципраса, стать врагом греческого народа. Правда, я в отличие от некоторых греческих политиков называю город на Босфоре весьма неполиткорректно — Константинополем.

Фото: Pravda.Ru

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