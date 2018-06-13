Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Европа
Балканы Восточная Европа Евросоюз
Автор Редакция рубрики "Мир"

Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве

Мир » Европа » Евросоюз

Германия бурлит после изнасилования и убийства беженцем из Ирака 14-летней девочки. В центре гнева находится канцлер Ангела Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов. "Единственное, что хуже, чем убийство ребенка, — это убийство ребенка преступником, которого не должно было быть в нашей стране", — пишет Bild. Во что может вылиться народный гнев немцев?

Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве. 388027.jpeg

Предполагается, что девушка была другом брата главного подозреваемого Али Б. Они оба насиловали и избивали Сюзанну всю ночь, а затем Али ее задушил. Дело усугубляется тем, что подозреваемого с семьей выпустили в Ирак, хотя имена на билетах и паспортах не совпадали. В пятницу, 8 июня, он был арестован в Иракском Курдистане и признался в преступлении.

Парламентский лидер партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вейдель потребовала через Twitter отставки всего федерального правительства. Смерть Сюзанны — "не слепой выбор судьбы, — сказала Вейдель. — Сюзанна — еще одна жертва лицемерной и эгоистичной политики германского канцлера Ангелы Меркель".

Напомним, два года назад Германия бурлила по поводу событий в трех городах, где в новогоднюю ночь мигрантами были совершены сексуальные нападения на женщин. Наиболее массовыми эти происшествия оказались в Кёльне, в районе главного вокзала, куда на празднование встречи Нового года пришли тысячи людей.

"Правда Ру" попросила прокомментировать нынешние события немецкого политолога Александра Рара.

— Почему не сделаны выводы после "Кёльнской ночи"?

— После открытия госпожой Меркель границы в 2015 году в Германию попало очень много людей с фальшивыми паспортами. Это знают в разведке, в полиции, это знают политики. Но законодательная база в Германии очень гуманная в плане предоставления политического убежища и очень ограничена в плане выдворения мигрантов. Этот беженец из Ирака — тому доказательство. Он торговал наркотиками, уже пытался насиловать женщин. Это все было полиции известно. Но человека невозможно было выдворить, потому что он брал себе адвоката, или менял место жительства, или приносил справку от врача, что ему нельзя залезать в самолет.

— При отсутствии процесса ассимиляции неужели не ясно, что такие случаи будут продолжаться. Какой выход из этой ситуации?

— Ничего нельзя сделать, нужно с этим свыкнуться. Это поколение 1968 года, эти люди (они сейчас сидят везде) преобразовали юридическую систему Германии, сделали ее очень гуманной. Но встает вопрос — гуманной к кому? Это "Альтернатива для Германии" и представители старых либеральных элит, которые поддерживают культ меньшинств, культ беженцев. Это прежде всего Партия "зеленых". У них очень сильные позиции не только в парламенте, но именно в судебной системе. Они говорят, что, может быть, эти люди гомосексуалисты или они притворяются, что гомосексуалисты, — не важно, не надо их возвращать в их родные страны, потому что там их забросают камнями. Эта либеральная система сама себя загоняет в угол и губит. Но тот человек, который бьет тревогу, он немедленно подвергается критике, что он ультраправый, чуть ли не фашист, расист, ксенофоб, и таких людей за такие высказывания могут наказать.

В Германии, Голландии, Швеции действует точка зрения, что гуманизм — это не только к жертвам, но в первую очередь к тем людям, которые совершили преступления, надо их облагоразумить, сделать хорошими людьми. Над этой точкой зрения многие смеются в обществе. Но у нас сегодня она превалирует в правовой системе в рамках либеральной модели.

— Есть ли запрос в немецком обществе на изменение ситуации?

— Половина населения — за, половина — против.

— А что вы думаете по поводу призыва Алисы Вейдель отправить федеральное правительство в отставку?

— А вы зайдите с этим вопросом на сайт Алисы Вейдель, там в комментариях ее носят на руках. А на других сайтах ее цитируют как ведьму, как мерзавку: как она смеет очернять беженцев, полемизировать, как она имеет право из частного случая развивать расистскую пропаганду.

— Может ли Меркель подать в отставку на волне народного гнева?

— Этого очень боятся наши либеральные политики, но у них очень сильное оружие — это средства массовой информации. У них аргумент, что среди немцев тоже есть достаточно преступников. Поэтому не нужно выпячивать этих несчастных беженцев, которые приехали сюда спасаться. Это все исходит из того, что немцы хотят полностью избавиться от багажа прошлого. Их всегда обвиняли, что они скрытые фашисты, что они шли за Гитлером. А вот так они могут показать, что они действительно отказались от гитлеровской идеологии, и сейчас Германия — самая либеральная, самая гуманная страна в мире.

— Европа одинаковая в этом смысле?

— Восточные европейцы — другие, у них нет именно этих традиций, все время извиняться и думать о реабилитации из-за Гитлера. Поэтому поляки, венгры, чехи, румыны, болгары не хотят забирать беженцев к себе. А в ответ на Западе поднимается хай, шум, в первую очередь в Германии: "Ну, как они смеют не пускать несчастных людей. Они же должны понимать, что такое Берлинская стена, когда людей куда-то не пускают, когда люди бегут от терроризма, от войн, от тоталитарной системы, которую сами восточные европейцы испытали". Тут и религия, и идеология — все замешано.

— Извращенное понятие о толерантности. Жаль, что такое происходит с Европой.

— А вам ответят здесь: "Зато в Германии меньшинства — гомосексуалисты, лесбиянки, инвалиды, беженцы — могут жить более свободно, красиво, комфортно, чем где-либо в другом мире, лучше, чем в России, лучше, чем в Америке, лучше, чем в Африке. Вот этим мы гордимся. Такова теперешняя Германия, ничего вы с этим не сделаете.

Как сообщал сайт Euronews, в Германии разгорелся скандал вокруг Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) в городе Бремен. Работник госструктуры подозревается в незаконном присвоении статуса беженца лицам, чьи заявки не были удовлетворены официально. Следователи говорят, что более 1200 мигрантов незаконно получили право остаться на территории Германии. Прокуратура также заявила о начале расследования в отношении трех адвокатов, переводчика и возможного посредника. И это на том самом Западе, где якобы нет коррупции.

Напоминаем, что более миллиона мигрантов из Ближнего Востока прибыли в Германию с середины 2015 года. Проблемы с интеграцией и безопасностью сделали возможным партии "Альтернатива для Германии" впервые получить места в Бундестаге, а в некоторых восточных землях завоевать большинство в лантагах.

Читайте по теме:

Полиция Финляндии предотвратила "кельнский новый год" в Хельсинки

Зачем в Германии замалчивают преступления мигрантов

Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей

Названы травы, что помогут противостоять диабету Названы травы, что помогут противостоять диабету
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

"Европейские женщины напросились на изнасилования мигрантами"
Темы мигрант отставка убийство Германия изнасилование Ангела Меркель
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Почему крипторынок падает?
Теория Потребления
Пробуем Грузию на вкус
Россия
12 июня: "Как уходит очередной черный день"
Читательский топ
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
России предложили ответить за свои слова по делу МН17
5 способов убить почки
5 способов избавить организм от токсинов
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Сейчас читают
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей
Авторские статьи
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей Видео 
Список Собчак: перемены для "не только лишь всех"
Партии
Список Собчак: перемены для "не только лишь всех"
Мифы и правда о русалках
Непознанное
Мифы и правда о русалках
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Политика
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Новости Все >
Германия призывает ЕС к сплочению перед лицом США и России
За спиной у России: Казахстан сотрудничает с США
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
Порезавший "Ивана Грозного" заявил об оскорблении всей России
Российские химики изобрели материал тверже победита
В нефтяной Тюмени появился тир "застрели младенца"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Интересные Новости
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят

Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.

На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
России предложили ответить за свои слова по делу МН17
Происшествия
России предложили ответить за свои слова по делу МН17
Здоровье
5 способов убить почки
Здоровье
5 способов избавить организм от токсинов
Происшествия
России предложили ответить за свои слова по делу МН17

Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.

России предложили ответить за свои слова по делу МН17
Путин объяснил, зачем пригласил чиновников на "прямую линию"
Общество
Путин объяснил, зачем пригласил чиновников на "прямую линию"
Мир
Асад: Россия в отличие от Запада не вмешивается в сирийский конфликт
Мир
G7 готова усилить антироссийские санкции
Интересные Новости
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят

Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.

На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
ДНР: В планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Украина
ДНР: В планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Здоровье
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Происшествия
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Станислав Варыханов 12 июня: "Как уходит очередной черный день" Станислав Варыханов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 13.06 метафизичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Секретная миссия англичан: как убивали Вильгельма II Игорь Буккер
Комментарии
Рамзан Кадыров не заставит Слепаков извиняться за песню о ЧМ-2018
Автомобилисты поставили новый рекорд интенсивности движения на Крымском мосту
Ученые создали женщину без недостатков
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Петросян рискнул "хайпануть" на Кадырове и сборной
Украинская армия: "Россия готовится применить ядерное оружие"
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Украинская армия: "Россия готовится применить ядерное оружие"
Извинится ли Слепаков перед Кадыровым за сборную России?
Киев умоляет армию королевы спасти Украину от русских
России предложили ответить за свои слова по делу МН17
Пожизненно заключенный Евсюков просит расстрела или прощения?
Сенаторы США представили новую ПВО как защиту от "изгоев" - России и Китая
Украинская армия: "Россия готовится применить ядерное оружие"
"Зажрались"? Каждый пятый москвич мечтает об эмиграции
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Американцы будут пить виски на основе бобровой струи
Трамп объявил удар по Сирии уроком для Китая
"Зажрались"? Каждый пятый москвич мечтает об эмиграции
Ученые: интеллект человечества упал до "рыбьего"
Извинится ли Слепаков перед Кадыровым за сборную России?
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве

Германия бурлит после изнасилования и убийства беженцем 14-летней девочки. В центре находится Ангела Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов.

Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Евросоюз
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался