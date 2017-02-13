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Автор Усам Оздемиров

Фийон: выживший после "медийного убийства"

Мир » Европа » Евросоюз

За три месяца до президентских выборов политические баталии во Франции продолжают преподносить сюрпризы. Рейтинг кандидата от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийона - бывшего лидера соцопросов - упал из-за скандала "Пенелопгейт", а его травля напоминает выступления против Дональда Трампа. Фийона обвиняют в фиктивном найме на работу супруги Пенелопы в его бытность депутатом французского парламента. Однако он не вышел из гонки и все еще сохраняет небольшой шанс на победу. Не обернется ли ситуация в итоге в его пользу и каковы теперь шансы Марин Ле Пен?

Франсуа Фийон
Франсуа Фийон. Фото: AP

На первое место на сегодняшний день выходит кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен с 25 процентами поддержки избирателей, на второе место претендует еще вчера мало кому известный кандидат от партии "Вперед!" Эммануэль Макрон с 21 процентом, а Франсуа Фийон оказался на третьем месте, его готово поддержать лишь 19 процентов избирателей.

6 февраля Франсуа Фийон дал в Париже долгожданную пресс-конференцию. Но опасения или надежды тех, кто предвкушал громкое заявление о его выходе из президентской гонки, не оправдались. Вместо этого кандидат от "Республиканцев" отмел обвинения СМИ в фиктивном трудоустройстве супруги, намекнул на существование политического заговора и пообещал своим сторонникам дать новый старт борьбе за президентское кресло.

Та остервенелость, с которой французские СМИ включились в кампанию очернения одного кандидата после первой разоблачительной публикации в газете левой направленности "Le Canard enchaînè", действительно дает пищу для размышлений. Вряд ли случайно было выбрано время атаки. Ведь "Республиканцы" в ходе праймериз выдвинули своего кандидата, и уже не остается времени на то, чтобы переиграть ситуацию, организовать новые праймериз и найти кого-то лучше.

Ангажированная пресса с "чемоданами" компромата как будто только ждала отмашки некоего режиссера, чтобы дать ход беспрецедентной для Пятой республики кампании черного пиара против политика с до того незапятнанной репутацией, имеющего за плечами 32-летний стаж служения государству.

Если быть сторонником теории заговора, то параллель напрашивается сама собой: с такой же яростью обличали во всех смертных грехах Дональда Трампа в ходе президентских выборов в США. Любой политик, отдающий предпочтение национальной идентичности в противоположность идеологическим штампам глобализации и, что еще хуже, выступающий за нормализацию отношений с Россией, подвергает себя серьезной опасности. Он рискует получить удар под дых от так называемых свободных западных СМИ, которые на самом деле давно уже прикормлены и приручены теми самыми закулисными режиссерами с крупными капиталами.

Если бы критикам Франсуа Фийона удалось нейтрализовать кандидата от правых сил, в финале президентской кампании оказались бы Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Это ставило бы избирателей в ситуацию безальтернативности. Опыт прошлых избирательных кампаний показывает, что в решающий момент все политические силы сплачиваются против "Национального фронта". Поэтому победа в президентских выборах для Марин Ле Пен очень сомнительна.

Очевидно, влиятельные силы, стоящие за плечами сегодняшнего политического бомонда в Париже, делают ставку на Эммануэля Макрона. Несмотря на бесцветность политической биографии и невнятность предвыборной программы, звезда Макрона ярко засверкала на политическом небосводе Франции. Как говорил классик русской литературы: "Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?"

Как бы то ни было, Франсуа Фийон на этот раз выстоял, и "медийное убийство", судя по всему, не состоялось. Он принес извинения французам за то, что следовал легальной и общепринятой практике и трудоустроил члена семьи. Тут нет криминала, но, как показывает разгоревшийся скандал, подобные факты способны вызвать осуждение в общественном мнении. Отвергнув обвинения коррупционного порядка, Франсуа Фийон ясно продемонстрировал, что готов понять и принять моральное осуждение со стороны общества.

Речь Франсуа Фийона была эмоциональной, искренней, обращенной непосредственно к гражданам Франции. Смог ли он достучаться до сердец французов, удастся ли ему восполнить репутационные потери и выправить кривую рейтингов в сторону повышения, покажет ближайшее будущее. По-видимому, девиз Парижа "Fluctuat nec mergitur" ("Плавает, но не тонет") вполне может стать девизом Франсуа Фийона.

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