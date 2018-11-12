Марш независимости: для кого Польша становится опасной

Польские власти объединились с польскими неонацистами в марше по случаю Дня независимости, возмущены западные СМИ. Куда идет Польша?

Это 11 ноября в польских городах прошли, так называемые "Марши независимости". Впервые правительство провело их совместно с ультра-правой националистической организацией "Национально- патриотический лагерь" (ONR). Движение ONR имеет в своем арсенале такие лозунги как: "Найдется палка на левацкую рожу", "Смерть врагам родины", "Не радуга, а только независимая Польша", "Европа будет белой".

Движение ежегодно на День независимости проводит марши вместе с другими националистами из движений "Всепольская молодёжь" и "Народное движение", собирающие до 100 тысяч человек. Но на этот раз власти уговорили их провести совместную акцию.

Марши в Варшаве и Вроцлаве сначала были запрещены мэриями, но затем суд отменил запрет. Заметим, что судьи в Польше находятся под давлением. Реализуется реформа, которая вынуждает судей Верховного суда досрочно выходить на пенсию. Правящая национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS) в этом случае может провести на эти должности лояльных к нынешним властям людей, — пишет DW.

Марш в Варшаве сопровождала такая личность, как рэппер Басти, который в песне "Кровь врага" поет: "Украинская кровь — это кровь врага / я поляк, ни один из них мне не брат". И хотя официальные польские СМИ настаивали, что власти возглавили первую красно-белую колонну, а националисты со своими черно-красными флагами шли после, однако западные СМИ заметили другую картинку. "Националисты, которые запускают фаеры и носят флаги экстремистских групп, следуют за президентом, — пишет The Guardian.

"Неонацистские знамена в воскресенье развеваются среди польских флагов и военной техники в колонне под руководством PiS, усиливая новый имидж Польши как антиевропейского государства", — пишет Eurobserver.

"Марш в Польше, ознаменовавший 100-летие восстановления независимости, был омрачен решением позволить экстремальным правым группам принять в нем участие", — пишет ВВС. Было замечено, что на это раз националисты сожгли флаг Евросоюза, как в 2016 — украинский. Так что из себя представляют польские националисты? Европа их демонизирует, а мы?

Как сказал "Правде. Ру" ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Борисович Неменский, "в Европе можно стать фашистом, выступая, например, против однополых браков". "Это определение употребляется всеми основными лагерями польской политики в отношении друг друга".

По словам эксперта, националисты в Польше являются наследниками идей Романа Дмовского — оппонента Юзефа Пилсудского, которого, "действительно можно назвать фашистом". Правящая партия PiS — "как раз является идеологической наследницей Пилсудского", сказал Олег Неменский.

Польские националисты видят в ее политике возрождение политики "санации" Пилсудского (борьба с с коммунизмом и ликвидация оппозиционных партий. — Ред.), пояснил Олег Неменский. "Они выступают против Евросоюза как репрессивной машины, говорят, что это экономический союз равноправных наций. Они прагматики по отношению к России, это единственная положительная сила в наших отношениях, среди них очень популярен президент Путин, как образец консервативного лидера", — добавил эксперт.

Олег Неменский пояснил разницу между польским и украинским национализмом. "Украинские националисты идеологически опираются на прямых соратников Гитлера, их связь с немецким нацизмом прямая и непосредственная. Польские националисты с Гитлером не сотрудничали, наоборот, их несовместимость очевидна в историческом и в идеологическом планах".

Для польского национализма, по словам эксперта, "свойственна крайне отрицательная позиция в отношении украинских националистов"."Они сейчас выявляют бандеровцев и устраивают всяческие скандалы. Именно они добились того, чтобы на границе украинских мигрантов спрашивали, являются ли они сторонниками Бандеры", — сказал Олег Неменский.

"Раньше марш был чисто националистическим при официальном разрешении и приветствии. Власть в связи с круглой датой представила его, как общегражданское мероприятие, символизирующее единство нации. Этот факт многими в Польше оспаривается и не отражает состояние польского общества", — резюмировал Олег Неменский.

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