Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?

Европа устала от агрессивного исламизма или бьет конкретно по турецкому исламу? Что стоит за закрытием в Австрии семи мечетей и депортацией 40 имамов — исламофобия или выверенные действия по подавлению исламистского лобби?

В Австрии должны быть закрыты семь мечетей и лишены вида на жительство 40 из 260 имамов. Как заявил в пятницу, 8 июня, в Вене канцлер Себастьян Курц "параллельные общества, политический ислам и тенденции радикализации не должны иметь место в нашей стране". "Мы только в самом начале пути", — добавил вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Среди прочих закрывается мечеть в Вене, которая, как подозревается, находится под влиянием ультранационалистов из турецкой организации "Серые волки". Салафитская "Арабская религиозная община" с шестью мечетями также распущена.

Ислам существует в стране под эгидой ассоциации "Турецко-исламский союз культурного и социального сотрудничества в Австрии" (ATIB). Это более чем 60 молельных домов с более чем 100 тысячами членов.

Работают также исламские детские сады и клубы. Недавно Австрия обсуждала утренник детей, которые в военной форме выдавали приветствие "Серых волков" (скрещенные пальцы в виде морды волка). Лозунг этой организации: "Пусть прольется наша кровь, но восторжествует ислам".

Заметим, что на многотысячном митинге в Мерсине, прошедшем 10 марта 2018 года, президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал своих сторонников таким же жестом.

Предлог для санкций — нарушение закона об исламе от 2015 года, который запрещает иностранное финансирование мечетей и оговаривает их "позитивное отношение к государству и обществу".

Турция уже раскритиковала действия Вены. "Эта мера является выражением "исламофобской, расистской и дискриминационной волны, которая проходит через эту страну", — написал пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин в "Твиттере". "Скандальное решение в Австрии, они закрывают мечети", — пишет газета "Хюрриет". "Канцлер Себастьян Курц, отмеченный как "Вундеркинд", показал свое уродливое лицо", — замечает газета "Аскам".

Как сказал "Правде.Ру" президент информационно-аналитического центра "Религия и общество" кандидат социологических наук Алексей Гришин, "если у государства есть информация об экстремистской деятельности организаций, то оно должно реагировать".

Кроме того, по словам эксперта "Правды.Ру", в Европе "наступила усталость от агрессивного исламистского лобби, которое преступно использует ислам в своих политических, коммерческих или иных целях". Это первая ласточка большого длительного процесса по борьбе с исламистами, которые во множестве прибыли в Европу с волной беженцев.

Организация "Серые волки" широко распространена в самой Турции, и Анкара использовала подобные организации за рубежом для продвижения своих интересов. "Ну, в какой-то мере спецслужбы с ними работали, это точно", — заметил Алексей Гришин в интервью "Правде.Ру".

По мнению эксперта "Правды.Ру", Эрдоган вступился за представителей турецкой общины. Эти заявления — для внутреннего рынка: он должен показать, что он отец нации. Что касается Курца, то он выполняет свои предвыборные обещания по ограничению миграции и борьбе с экстремизмом. "Экономические реформы в столь короткий период провести невозможно, а принять конкретные решения по защите своего населения — это очень популярная и правильная мера", — сделал вывод Алексей Гришин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

С точки зрения политолога Маиса Курбанова, действия Австрии — это исламофобия. "Раньше они куда смотрели? Раньше такие проблемы не возникали, а сейчас возникают, потому что изменилась позиция и политика Турции в Сирии и изменилось отношение к Реджепу Эрдогану".

По мнению Маиса Курбанова, "это чистая политика, турецкий ислам никакого отношения к "Серым волкам" не имеет". "Да, в Турции это когда-то была очень актуальная тема, но она уже давно снята. Радикализм в Турции запрещен, также и ваххабизм, и другие террористические течения. Но в Европе они не запрещены, действуют очень открыто, имеют большую защиту со всех сторон, поддержку. Даже те боевики, которые сегодня получают ранения в Сирии, едут лечиться в Европу", — сказал "Правде.Ру" политолог.

По его мнению, за Австрией последуют и другие государства, потому что между Европой и Турцией ухудшаются отношения и Европа давит на Эрдогана через религиозный фактор, зная, что в Турции религия становится основным аспектом государственности. "Но это не та религия, которая призывает к радикализму, или убийству, или терроризму, а именно призывает, наоборот, к объединению, к толерантности, к миру и спокойствию", — рассказал эксперт "Правды.Ру".

Заметим, что ислам не является религиозной и культурной традицией Европы. Исследовательский центр "Пью" предсказывает исламу статус основной религии к концу XXI века, поскольку, как считают специалисты, "в Европе христианство буквально вымирает". Возможно, австрийцы первыми в Европе почувствовали, что скоро от их идентичности ничего не останется. Поэтому действия Вены можно назвать инстинктом самосохранения, тут уж не до сантиментов.

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