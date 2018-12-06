Почему России важно оставаться в ОЗХО

Против России ведется широкомасштабная информационная и в целом гибридная война. Чем может ответить Россия? Для чего была создана, зачем нужна, как работает, чьим интересам служит и насколько политизирована Организация по запрещению химического оружия? И надо ли России выходить из ОЗХО? Об этом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, автор российских технологий уничтожения химического оружия, кандидат химических наук Антон Уткин.

— Антон Юрьевич, цели политическо-химической провокации в деле отравления Скрипалей, конечно, всем непредвзятым людям абсолютно ясны.

— Да, и вполне возможно, что есть понимание того, что там произошло и у британских спецслужб. Но информация об этом сейчас просто-напросто скрывается, чтобы не навредить политически официальным лицам Великобритании, которые сразу же обвинили Россию.

— Для этого же устраиваются и многочисленные провокации с химоружием в Сирии и других местах. Против России ведется широкомасштабная информационная и в целом гибридная война. И для этого в последнее время используются не только явно подрывные провокационные организации типа "Белых касок", но и вполне солидные и профессиональные, раньше не замеченные в излишней односторонности и политизации. Встает вопрос: надо ли России выходить из ОЗХО?

— Мое мнение, что выходить из ОЗХО категорически нельзя. Прежде всего, потому что мы за уничтожение и нераспространение химического оружия. Это — те цели, которые преследует конвенция. Стало быть, мы не можем выходить из конвенции в связи с этим. Второе: выйдя из конвенции, мы усилим Соединенные Штаты и другие западные страны в принятии неблагоприятных для нас решений.

Вспомните, что произошло, когда Советский Союз проигнорировал заседание Совета Безопасности, когда в начале пятидесятых годов принималось решение по Корее? Северная Корея тогда практически захватила всю страну. Советский Союз не проголосовал на Совете Безопасности, поэтому Соединенные Штаты провели решение о том, что международные силы под предводительством США должны войти в Корею.

И в результате этого потом чуть было не началась Третья мировая война, когда министр обороны США Макнамара пригрозил использовать ядерное оружие против Китая. Потому что Китай был вынужден войти туда, проигнорировав это решение.

Мы допустили создание мощнейшего американского плацдарма в виде Южной Кореи в Азиатском регионе, вблизи наших границ. То же самое получится и сегодня, если мы начнем игнорировать те решения, которые принимаются в ОЗХО.

Более того, нас в нашей борьбе против западного решения дать ОЗХО функции обвинения все-таки поддержало 24 страны, хотя большинство, конечно же, сейчас следуют в фарватере Запада.

Что же мы теперь эти 24 страны, которые поддержали нас, должны бросить и сказать: вы давайте там сами, а мы уходим. Да мы — лидеры в этой борьбе. Мы сейчас должны сплотить их и привлечь на свою сторону других. Мы должны показать, что мы не опустили руки, что у нас есть методы борьбы. А у нас такие методы реально есть. И надо реально действовать.

Например, кто находится в инспекционной группе, которая расследует случаи применения химического оружия в Сирии? В конвенции прописано, что любая страна имеет право запретить каким-то определенным инспекторам въезд в свою страну. Но в случае с Сирией это не осуществляется. Значит, Россия должна поставить вопрос относительно того, что все это не соответствует ооновским правилам.

И абсолютно понятно, что инспектора стран, которые проводят боевые действия против Сирии или участвуют в какой-то коалиции против Сирии, не имеют права участвовать в этой инспекции.

И это — далеко не все, но уже этим самым будет уменьшена угроза. Формально, конечно, нам могут возразить, что люди же приезжают из разных стран, но они же служат ОЗХО, а не своим странам.

Но если инспектор знает, что его правительство нанесло ракетный удар, то он уже находится под давлением. Вы не имеете права подвергать человека этому давлению. Должен ехать специалист из нейтральной страны, которая никакого отношения к конфликту не имеет.

Вот такие шаги Россия должна сейчас проводить в ОЗХО, чтобы нейтрализовать последствия решения, связанного с возможностью ОЗХО обвинять какие-то стороны в применении химического оружия.

— Почему мы это не делаем? Почему наши представители в ОЗХО этого не понимают или не делают?

— Они это понимают и осуществляют подобную работу. Вспомните, что первый взрыв нашего негодования был в 2016 году в связи с результатами работы совместного ооновского механизма, где впервые официально была назначена ответственность на Сирии за применение химического оружия.

Как раз тогда Россия уже жестко поставила вопрос: почему две группы в миссии, которые поставили перед фактом применения химического оружия в Сирии, возглавляются британцами? И все — их убрали. Сейчас там — два других руководителя, один венгр, второй из Африки.

И безусловно, мы должны там работу усилить по целому ряду направлений, чтобы переломить ситуацию в нашу пользу. Конечно, легко говорить об этом, не будучи там. А на месте — в реальности всегда сложнее. Ведь западные страны уже организовали коалицию из 82 государств. То есть — их силы сегодня достаточно велики.

Поэтому организовать борьбу для того, чтобы переломить эту ситуацию в свою пользу, совсем не просто. Но эта работа там ведется. Просто эта повседневная рабочая рутина не всегда видна. Идут какие-то запросы, какие-то дискуссии, обозначаются позиции на заседаниях исполнительного совета и других собраниях, на стадии работы экспертов и так далее.

Источник фото: mil.ru

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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