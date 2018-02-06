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Автор Любовь Степушова

Крым наш: русские немцы это вам не немецкие турки

Мир » Европа » Евросоюз

Русские немцы становятся активной политической силой в Германии, именно они инициировали поездку в Крым депутатов партии "Альтернатива для Германии". Берлин отмежевался от визита, но очевидно, что ХДС и СДПГ хотят вернуть голоса избирателей из бывшей ГДР. Иначе "широкая коалиция" обречена на новый, теперь катастрофический провал.

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"Альтернативные" немцы в Крыму — это сильный сигнал Украине

3 февраля в Крым по приглашению НПО "Немецкая национально-культурная автономия Республики Крым" прибыли восемь депутатов лантагов Северного Рейна-Вестфалия, Баден-Вюртемберга и Берлина — члены партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В составе делегации находится представитель сообщества "Русские немцы в АдГ". Напомним, что партия с триумфом прошла в бундестаг осенью прошлого года (12,6% голосов), отобрав голоса у социал-демократов, зеленых и даже ХДС-ХСС .

"Поездка должна способствовать улучшению отношений между Германией и Россией", — говорится в заявлении группы, которое цитирует сайт Zeit.de.

Реакция на Украине оказалась бурной. Украинская прокуратура завела на визитеров уголовное дело. Их обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию" с угрозой наказания в виде лишения свободы сроком до трех лет. Понятно, однако, что кроме запрета въезда на Украину реально немцам ничего не грозит. И они выступили с шокирующими заявлениями.

Так, депутат лантага Северного Рейна-Вестфалии Роджер Беккамп сказал в интервью Euronews, что "Крым не оккупирован россиянами, теперь он снова является частью России, потому что люди этого хотят".

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал, — заявил другой член немецкой делегации, депутат ландтага Берлина Увэ Бронзон. — Мы будем выступать в бундестаге за то, чтобы снять санкции с России и снова углубить экономическое сотрудничество".

Подобные вещи говорил и лидер партии, Александр Гауланд, во время визита в Москву в январе этого года. "Санкции зарекомендовали себя как неэффективные. Они и Крым Украине не вернули, и всем навредили — не одной только экономике России, но и немецкому бизнесу", — сказал Гауланд в интервью "Известиям".

Официальный Берлин ограничился комментариями пресс-секретаря Ангелы Меркель Штеффена Зайбера. "Мы принципиально критикуем такие поездки. Мы регулярно отмечаем, что международное сообщество ведет политику непризнания (воссоединения России и Крыма — прим.)", — сказал он.

Восточная Германия и русские немцы за снятие санкций

АдГ давно борется за голоса русских немцев — это самая многочисленная национальная община Германии (от 3 до 5 миллионов человек, как указывает РИА Новости).

Однако до последнего времени она совсем не имела такого влияния как турецкая община. Президент Турции Реджеп Эрдоган, например, открыто призывал немецких турок (3,5 миллиона человек) бойкотировать выборы в бундестаг из-за признания геноцида армян парламентом. "Думаю, у Германии нет права разочаровывать такое большое сообщество избирателей", — сказал турецкий премьер Бинали Йылдырым.

Давайте теперь попробуем представить подобные речи из уст российских политиков. Получается? У автора этой статьи тоже нет. Между тем, русские немцы начинают себя осознавать организованной силой и впервые на выборах в бундестаг активно голосовали именно за АдГ. Подавляющее большинство русских кандидатов в депутаты бундестага представляют эту политическую силу и их голос должен быть, несомненно, услышан.

И не только, а также жителей восточных земель ФРГ, то есть ранее входивших в состав ГДР. Недавно премьер-министры этих земель (совсем не члены АдГ) призвали федеральное правительство отменить экономические санкции против России. Санкции совершенно неэффективны и нанесли большой экономический ущерб региону, сказал премьер-министр Саксонии Анхальт Рейнер Хазелхофф.

По мнению премьера, санкции затрагивают в основном восточногерманские компании, особенно в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, которые потеряли 50 % импорта в Россию в период между 2014 и 2016 годами.

Такой двойной напор со стороны "пророссийской" партии и восточных немцев ухудшает положение ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ), которые уже четыре месяца не могут сформировать "широкую коалицию".

Меркель надо выстраивать отношения с Россией

Тяжеловесы немецкой политики не смогли сохранить свои основные электораты. Сентябрьский опрос показал, что союз меркелевского блока и СДПГ получает самые худшие рейтинги одобрения со времен Первой мировой войны. Причем падение рейтинга отмечается прежде всего в восточных землях.

Отсюда вопрос — может быть Меркель настало время предпринять что-нибудь для возврата голосов этого электората? Не случайно же Путин недавно сказал, что скоро вокруг Крыма обстановка нормализуется. Вероятно, ветер дует из Германии, откуда же еще?

Как сказал "Правде.Ру" немецкий политолог Александр Рар, "в Европе действительно хотят наладить отношения с Россией, в отличие от США, поэтому ничего странного в поездке депутатов в Крым нет".

"Туда не запрещено никому ездить, просто главная партия туда своих делегатов не посылает. А "Альтернатива для Германии" или "Партия левых", которые являются оппозиционными партиями, считают, что туда нужно ехать — чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте. Они даже как верховные судьи могли туда поехать", — сказал Александр Рар.

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