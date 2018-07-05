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Автор Редакция рубрики "Мир"

Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"

Мир » Европа » Евросоюз

В Скотланд-Ярде заявили, что пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Все подробности: Британия заявила о химатаке

На данный момент пострадавшие — женщина и мужчина 45 лет — находятся в критическом состоянии. Как сообщила полиция графства Уилтшир, они были найдены без сознания в городе Эймсбери, расположенном примерно в 13 километрах от Солсбери.

Напомним, полиция начала расследование и оцепила ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые в последнее время могли посещать пострадавшие. В рамках первоначальной версии полиция придерживалась мнения, что пострадавшим стало плохо после приема героина или крэк-кокаина, сообщает Daily Express. Но сейчас в правоохранительных органах отмечают, что найденные 30 июня люди подверглись воздействию химического вещества.

Британские правоохранители сразу заявили об отсутствии связи между этим происшествием и "делом Скрипалей", однако в России полагают, что по британской версии нанесен мощный удар.

Отметим, что места, которые посещали пострадавшие до того, как их обнаружили, оцеплены — как в Эймсбери, так и в Солсбери. Полицейское управление предупредило местных жителей о возможности повышенного присутствия сотрудников правоохранительных органов на улицах. Уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждено, но в данный момент проводится расследование.

Изначально полиция рассматривала версию отравления наркотиками, сообщает издание. Правоохранительные органы рассматривают версию приема пострадавшими кокаина или героина. "Мы остаемся открыты к изучению всех возможных причин инцидента", — отметили в полиции.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал произошедшее 30 июня "мощным ударом по "делу Скрипалей". "Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по так называемому "делу Скрипалей". Что-то не так в самом британском королевстве", — написал Пушков в своем "Твиттере".

О фактическом отсутствии "российского следа" в "деле Скрипалей", заявил и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он считает, что произошедшее стало следствием внутренних недоработок британской стороны, ответственность за которые, как считает Швыткин, пытаются переложить на внешние силы. "Эти внутренние недоработки, если хотите, утечки соответствующих веществ, как раз происходят в Великобритании. И попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону, — она провалилась", — заявил Швыткин.

По данным Reuters, которые сослались на представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, глава британского правительства внимательно следит за ходом следствия и подходит к происшествию в районе Солсбери "со всей серьезностью".

Что характерно, по "делу Скрипалей" Великобритания по-прежнему отказывается от сотрудничества с Россией. Еще 23 июня посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что ответы на вопросы российской стороны по делу Скрипалей так и не получены. К тому же к Юлии Скрипаль до сих пор не допускают российских консулов.

Собственно, доказать причастность России к отравлению в Солсбери британской стороне тоже не удалось. В начале мая посольство РФ в Великобритании опубликовало соответствующее официальное заявление. В нем говорилось, что власти Великобритании привлекли для расследования "сотни полицейских", которые потратили на изучение улик очень много времени. При этом поддержать официальную политическую версию своей страны Скотланд-Ярду не удалось.

В документе говорится также, что за четыре месяца следствия власти Британии потратили 7,5 миллиона фунтов стерлингов (10 миллионов долларов). По словам главного комиссара региональной полиции Ангуса Макферсона, "национальная операция должна оплачиваться на национальном уровне". Он также упомянул, что стоимость расследования может увеличиться. К тому же Макферсон сообщил, что в операции участвовали одновременно до 140 сотрудников полиции.

Столько денег было потрачено для того, чтобы власти страны получили доказательства, подтверждающие версию Терезы Мэй о причастности к инциденту России. Первый раз им это не удалось, а сейчас они уже и не берутся. Хотя в Скотланд-Ярде считают причастными к отравлению Скрипалей двоих человек, имена которых однако не называются. Правоохранители также добавили, что эти персоны давно покинули Великобританию.

Россия в очередной раз заявила, что заинтересована в установлении правды в этом деле ничуть не меньше Великобритании. Но официальные источники в Лондоне по-прежнему игнорируют все обращения российской стороны с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, которая появляется в прессе. Без ответа остаются и предложения по взаимодействию с целью наиболее точного определения истинных причин происшествия.

"Складывается впечатление, что в отсутствие веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией. Тиражируются намеки и "правдоподобные объяснения", призванные создать у британской и международной общественности ощущение причастности России к преступлению в Солсбери", — полагает пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

По поводу отравления в Эйсберри "тезиса всего два: или русские до того обнагели, что теперь травят весь Солсбери; или со Скрипалями было совсем не то, что вменяют России. Но так как британцы сделают вид, что извиняться совершенно не за что, посмотрим, как они будут обыгрывать этот случай", — пишет в своем телеграм-канале Игорь Мальцев.

"У BBC уже есть рабочая теория: уходя с баркаса, убийцы Скрипалей бросили мензурку с неизрасходованным "Новичком" на тротуар, а через пару месяцев мимо проходили легкомысленные жители Эймсберри, увидели емкость и решили понюхать (типа как клей "Момент", если кто помнит)! Сказано в телевизоре с серьезным лицом прямо сейчас", — добавляет peacemaker.

Важно то, что полицейские не смогли обнаружить мотива для отравления двух граждан в британском Эймсбери. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу, сообщает Sky News.

По словам Базу, полиция не обладает информацией о том, что двух человек отравили намеренно. "В их прошлом не было [событий], которые могли бы указывать на это", — добавил он. То есть связи между мартовским и июньским событиями как бы и нет.

Хотя в глаза бросается наличие в тех широтах секретной лаборатории "Портон-Даун", работающей с веществами такого класса. Испытания химического оружия против германских войск здесь начались еще в Первую мировую войну. По неофициальным данным, в середине ХХ века были и испытания действия ЛСД.

Причем страшные опыты проводились не только на животных, но и на людях. Так, в 1953 году 20-летний рядовой ВВС Британии Рональд Мэддисон погиб после эксперимента с зарином. Сообщалось о хранении в лаборатории самых агрессивных вирусов в мире (например, вируса Эболы). А в 2008 году британская газета The Daily Mail даже написала, что в "Портон-Дауне" исследовали тела инопланетян, погибших при крушении космического корабля.

В 2006 году полсотни ветеранов заявили, что пострадали от экспериментов в лаборатории. Минобороны Британии выплатило компенсацию, но признать ответственность за ущерб отказалось.

На картах Google видно, что из себя представляет "Портон-Даун", на удивление, расположившийся прямо под Солсбери. Солидное учреждение. Два ряда колючей проволоки, контрольно-следовая полоса, поле солнечных батарей, автостоянка мест на пятьсот, два открытых научных производства — вакцины от сибирской язвы и средства от лучевой болезни.

Именно в "Портон-Дауне" сделали вывод, что будущего президента Украины Виктора Ющенко отравили ядом из России. Тут наполняли пробирку госсекретарю США Колину Пауэллу (якобы доказательство наличия оружия массового поражения в Ираке). А в окрестных лесах регулярно сводят счеты и жизнью ученые с мировыми именами.

Сотрудник базы доктор Дэвид Келли, сознавшийся, что пробирка с иракским оружием массового поражения — фальшивка, найден мертвым в лесу близ базы в 2003 году. С надрезанным запястьем, ножом и упаковкой обезболивающих таблеток. И он не один такой. Сотрудничавший с Келли американский ученый Ларри Форд застрелился в Калифорнии с разницей в два года. Преемник Келли Пол Норман разбился в 2004 году на частном самолете.

Замглавы британского МВД Бен Уоллес в эфире британского канала SkyNews заявил, что "пара из Эймсбери, отравившаяся в Солсбери, не была связана со Скрипалями". "Отравление не было покушением, но, по мнению замминистра, отравились они "Новичком", — добавил он.

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Солсбери: "В Кремле не знают о каких-либо обращениях британской стороны о помощи в расследовании инцидента в Эймсбери". Москва не располагает информацией, что за вещества и как использовались в Солсбери и Эймсбери, а ориентироваться на СМИ сложно.

"Ларкхилл (место заражения в V for Vendetta, ставшее поводом для установления профашистского режима в Британии. — Ред.) и новичковые Эймсбери и Солсбери — это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ близко", — иронизируют в соцсетях.

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Темы Новичок Солсбери Тереза Мэй дело Скрипалей Великобритания химическое оружие отравление в Солсбери
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Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"

В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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