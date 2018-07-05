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Автор Василий Амирджанов

Солсбери не отпускает призрак "Новичка"

Мир » Европа » Евросоюз

Район вокруг Солсбери уже становится химической столицей Великобритании. Полиция Соединенного королевства полагает, что два человека могли подвергнуться воздействию неизвестного вещества. Вечером 30 июня мужчину и женщину нашли без сознания вблизи их дома. По словам очевидцев, они пребывали "в состоянии зомби". За их жизни борются медики.

Солсбери не отпускает призрак
Фото: REX/Shutterstock

Британские СМИ распространили версию, что у отравленных, которых приняли сначала за наркоманов, наблюдались те же симптомы, что и у Скрипалей. К слову, и российских граждан поначалу приняли за рыцарей иглы и белого порошка.

Позднее версию подтвердил Скотланд-Ярд, заявив, что пара могла быть отравлена тем же веществом, которое использовалось против бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Уже создается крепкое впечатление, что и Белоснежку отравили именно в Солсбери.

Как известно, в этом самом химическом треугольнике в обычном госпитале райцентра трудятся врачи, которые поднимают на ноги людей, вроде бы пораженных боевыми отравляющими веществами. Ну, которые по определению не должны выжить. Потому есть надежда, что пострадавшие придут в себя и расскажут про инвазивное лечение, которое было глубоко угнетающим.

Если произошедшее является вторым сезоном саги о Скрипалях, то в ближайшее время стоит ожидать экспертного заключения от главных химиков королевства — Терезы Мэй и Бориса Джонсона. Раз уже проведена аналогия с предыдущим делом отравителей, то нетрудно предположить, что, вполне возможно, будет сделано заявление в стиле "хайли лайкли". В Великобритании чтут традиции, в том числе и приобщения лба к старым граблям.

Да и отчего же не обвинить снова Россию? Чемпионат мира по футболу, против которого, не щадя "Новичка" своего, боролись премьер и глава МИД Великобритании, хвалят даже самые одиозные западные СМИ. Британские болельщики в восторге и вовсю охотятся за билетами на матч сборной Англии. Попутно от души благодарят британские СМИ за вранье о России, из-за которого их футбольные герои остались без должной поддержки своих земляков.

И вот как на этом фоне восторгов гостей ЧМ-2018 сохранить доброе расположение духа русофобской части британской политической элиты? Проблематично. А для кого-то просто невыносимо, тем более, когда премьер-министру Соединенного королевства Кремлем присылается повторное приглашение посетить матч сборной Англии.

Фантазии хватило лишь на "Новичок-2". Разумеется, если этот химический случай — снова провокация британских спецслужб, а не пламенные приветы от каких-либо спящих ячеек "Белых касок".

Если предположить, что британские спецслужбы не причастны к атаке на Скрипалей, то тогда в Великобритании либо появился маньяк, эдакий злодейский супергерой Человек-новичок. Либо кто-то проводит тесты на живых людях. Проверяет, так сказать, свою квалификацию, полученную у тех же борцов за свободу и демократию, с попутным отсечением голов во имя добра.

После одиночных тестов начинают осуществлять опытно-боевое применение, чтобы отчитаться перед спонсорами о проделанной работе количественными показателями. Двух человек уже недостаточно для полноты эффекта.

В этой связи Великобритания очень вовремя внесла раскол в ОЗХО и вбила осиновый кол в систему доверия в одной из самых опасных тем — производства и распространения химического оружия. Искать концы станет намного сложнее, если, опять же, не брать во внимание творческие способности MI-5.

Представляется наиболее правдоподобным самый банальный вариант развития событий. Не придумав ничего лучше, британские политики возьмутся за те же грабли и снова станут с упорством парнокопытного до дыр втирать тему "Новичка" и коварной России в сознание мировой общественности.

Странно, что еще не сделали разоблачающие Россию фото с британскими болельщиками на Чемпионате мира по футболу. В самый раз под определение "в состоянии зомби" могли бы подойти самые активные потребители пива в городах, принимающих турнир.

Такими свидетельствами, снятыми где-нибудь на Никольской улице в Москве на фоне кремлевских башен, можно было бы укрепить свое вялое "хайли лайкли". Мол, русские травят британцев "Новичком" прямо у резиденции Путина, и в кадр вползает человек в том самом "состоянии зомби".

Поверят ли британские подданные очередной страшилке про Россию, не уверен. Но многое зависит от бюджета на продвижение этой токсичной темы в СМИ. Практика показывает, что для вброса абсолютно не требуется даже околонаучного таланта. Съедят всё, если внаглую подать, как это уже бывало и раньше.

В контексте вероятности химических атак со стороны террористических ячеек может материализоваться притча о юном пастухе, который в шутку кричал: "Волки! Волки!" — пока люди не перестали обращать внимание на его подколы. Когда же волки и впрямь появились, никто ему не поверил и все закончилось печально. Придет серенький волчок и применит "Новичок".

Британские политики креативят, а живые люди исполняют роль картриджа, то есть расходного материала. Прямо образец человеколюбия и торжества прав человека. Любая история когда-нибудь подходит к своему завершению. Закончится и эта. Хотелось бы, чтобы без жертв и массового впадения в идиотизм.

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Темы Новичок Солсбери русофобия Тереза Мэй Борис Джонсон дело Скрипалей Великобритания химическое оружие информационная война отравление в Солсбери провокации во время ЧМ-2018
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