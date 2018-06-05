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Автор Любовь Степушова

Как Италия смертельно отравит еврозону

Мир » Европа » Евросоюз

В Италии после трех месяцев консультаций сформировано и приступило к работе правительство, действий которого очень боится Евросоюз. Опасна Италия тем, что ее новый лозунг: "Главное — Италия, а не ЕС". Хороший пинок из Берлина охладил пыл Сальвини и Ди Майо, но чем закончится бунт на корабле, в котором, как известно, виноват Путин?

Сорос обвинил Сальвини в

Пинок Меркель отрезвил младоевропейцев

Правительство технократа Джузеппе Конте сформировано партиями "популистов" и евроскептиков "Лига (Севера)" и "Движение "5 звезд", поэтому движущей его силой будут их руководители — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо. Популистами их называют из-за "пустых обещаний" улучшить жизнь, а евроскептиками из-за намерений выйти из зоны евро, что якобы по ряду причин невыполнимо.

Камнем преткновения при утверждении первого состава правительства стала кандидатура министра экономики Паоло Савоны, демонстративно стоящего за возвращение к лире. Президент Серджо Маттарелла решил, что назначение Савоны — это "вызов Европе". Одновременно он дал понять, что на него оказали давление из Брюсселя и Берлина. Назревал роспуск парламента и перевыборы, но Маттарелла сдал назад и разрешил Конте формировать правительство, добившись от него слов о том, что он дорожит зоной евро. Была также изъята из обращения идея о референдуме по Italexit и просьба в ЕЦБ списать итальянский долг, накопленный в рамках программы количественного смягчения.

Заметим, что Италия является одним из основателей Европейского союза и еврозоны, но деиндустриализация, потеря экспорта, с одной стороны, и высокие социальные обязательства и коррупция, с другой, привели к росту государственного долга до 132 процента ВВП (2,3 триллиона евро), что является вторым худшим показателем в регионе после Греции.

Опять Путин виноват

Премьер Конте в своем первом слове пообещал "повысить уровень жизни" сограждан. Предвыборные обещания "Лиги" говорят о повышении минимального базового дохода до 780 евро, сокращении подоходного налога и налога на прибыль предприятий и понижении пенсионного возраста. Все либеральные аналитики сходятся во мнении, что в случае выполнения этих обязательств страну ждет долговой кризис и дефолт. Они также уверены, что коалиционное правительство долго не протянет.

А пока Маттео Сальвини возглавил МВД страны и ему нужно выполнять обещание и депортировать полмиллиона нелегальных мигрантов. Где их взять, Сальвини не говорит. Он выступает за снятие санкций с России и обвиняется Джорджем Соросом в том, что "между ним и Путиным существует тесная связь", даже в виде "зарплаты". В ответ Сальвини назвал Сороса "недобросовестным спекулянтом" и не стал отрекаться от высококо мнения о Путине как политике.

Не менее шокирующими для толерантной Европы выглядят заявления нового министра по делам семьи Лоренцо Фонтаны о том, что "гей-семей не существует". Увеличить рождаемость и отговаривать от абортов — это руководящие принципы работы его министерства.

А вот Луиджи Ди Майо стал министром социальной политики и экономического развития, ему тоже надо изыскать средства для предвыборных обещаний, что в уловиях отказа от лиры практически невозможно. Спасать Италию за счет немецких налогоплательщиков (чей средний семейный доход ниже, чем в Италии) и лишаться профицита бюджета Меркель не намерена. Но у младоевропейцев есть идея в запасе — ввести лиру параллельно с евро. Как будет действовать эта система? В СССР был опыт — был рубль и переводной рубль, общий для стран СЭВ.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, "из Евросоюза и еврозоны итальянцы никогда не выйдут". Они будут "вымаливать" себе условия по снижению огромного долга, возможно, пойдут по пути Греции — будут выплачивать долги за счет всевозможных займов. "В популистском плане можно все что угодно говорить: "мы выходим", "мы хотим". Но реально они слишком уж сильно связаны со всей Европой, чтобы они взяли так, хлопнули дверью и ушли", — сказал эксперт в интервью "Правде.Ру".

Всех не приструнить

Очевидно, что кризис в еврозоне назревает, всех не приструнить. Если не прислушиваться к недовольству по вопросу долга, то референдум об Italexit можно и вернуть в повестку дня. Если Италия рухнет под своим долговым бременем, кредиторы будут умирать, как отравленные ядом мухи. Никакой фонд спасения их не спасет. И тогда рынок фьючерсов на облигации гарантирует развитие болезни по всей еврозоне.

Страхи, которые на самом деле существуют в Берлине и других столицах ЕС, выразил бывший министр финансов Пеер Штайнбрюк. "То, что мы переживаем в Италии, может стать поводом для масштабного финансового кризиса", — сказал Штайнбрюк в бундестаге на прошлой неделе. "Сальвини и Ди Майо, вероятно, знают о разрушительном потенциале третьей по величине экономики Италии в зоне евро, — пишет немецкая Tagesspiegel. — Хотя совершенно не исключено, что они найдут разумный курс, как левый премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Однако более вероятно, что новое правительство в Риме, особенно из-за критической массы Италии (в еврозоне), позволит себе начать открытый конфликт с партнерами по евро".

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"Италия утратила все ориентиры"
Темы Лига евро Италия Европа Германия еврозона Евросоюз популисты Пять звезд Владимир Швейцер Европейский союз правительство Италии
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Как Италия смертельно отравит еврозону
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