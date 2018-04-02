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Автор Любовь Степушова

Киев не интересен Берлину, интересна Варшава

Мир » Европа » Евросоюз

Немецкая пресса никак не комментирует предстоящий визит Петра Порошенко в Германию. В фокусе внимания визит Ангелы Меркель в Польшу. Берлин определяет приоритеты своей политики на ближайшие четыре года. Удастся ли Варшаве воссоздать Веймарский треугольник?

Киев не интересен Берлину, интересна Варшава. 385309.jpeg
Фото: www. bundeskanzlerin. de

Украина ушла в прошлое в сознании немцев

Пресс-секретарь президента Украины анонсировал поездку Порошенко 10 апреля в Германию. Цель поездки — договориться о вводе миротворцев в Донбасс. "Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны, кроме России, поддерживают введение миротворцев. Дожмем Россию", — сказал Порошенко на митинге в Мариуполе.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Константин Воронов, важность поездки Порошенко для Украины объясняется тем, что "Германия является неформальным донором Украины. Без ее одобрения ни Международный валютный фонд, ни Евросоюз не выделят Украине займов и субсидий, которые крайне необходимы стране, чтобы не оказаться в экономическом коллапсе".

Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар сказал "Правде.Ру", что "Германия как-никак является гарантом решения кризиса на востоке Украины и кому, как не Германии, давить на Украину и Россию, чтобы Минские соглашения реализовались".

По мнению политолога, Меркель "как дееспособный политик будет все делать для того, чтобы возобновить переговоры по Нормандской четверке и Минским соглашениям". "Пока украинская тема ушла в прошлое в сознании немецкого общества, но она может вернуться, если там начнутся военные действия, если средства массовой информации будут обвинять во всем Россию", — сказал "Правде.Ру" Александр Рар.

Польша воссоздает Веймарский треугольник

Визит в Польшу — в традициях немецких политиков после формирования нового правительства, и с Польшей у Германии сейчас отношения "действительно сложные", сказал Александр Рар.

Константин Воронов объясняет эту сложность тем, что "Варшава всячески продвигает идею Веймарского треугольника, при котором к тандему Германия — Франция добавляют Польшу. "Польша претендует на лидирующую роль среди стран Центральной и Восточной Европы, поскольку гордится своими определенными экономическими успехами", — заметил в интервью "Правде.Ру" эксперт. Партия Качиньского ("Право и справедливость". — Ред.) взяла на вооружение идеологию правого консерватизма и провела судебную реформу, которая противоречит общеевропейским ценностям (судьи со 2 апреля будут назначаться парламентом, а не выбираться судебным сообществом. — Ред.).

Так что для Германии Польша также очень важна с точки зрения укрепления основ Евросоюза и поиска дальнейшей модели развития европейской интеграции, резюмировал Константин Воронов в интервью "Правде.Ру".

Для чего Меркель смотрит на Восток?

Как пишет немецкая Die Welt, Германия "переживает решающие месяцы" в плане определения своих интересов в Европе. Слишком тесный союз с Эммануэлем Макроном идет вразрез с интересами Германии, замечает автор статьи Клаус Гейгер. По его мнению, "надо также смотреть на Восток". Сейчас главное — определиться, пойдет ли Макрон на усиление зоны евро, что должно усилить вертикальные связи в союзе. "Пока все идет в этом направлении, — утверждает Гейгер. Но есть группа стран, которая не заинтересована в том, чтобы усиливать союз "обязательного сообщества с французами". Это Австрия, Нидерланды, скандинавские государства, страны Балтии — и "не в последнюю очередь восточноевропейские страны, прежде всего Польша", перечисляет Гейгер.

"Самое время убедить Польшу уйти из изоляции, чтобы не стать неуместной в союзе Макрон — Меркель. Ни Польша, ни Германия не заинтересованы в том, чтобы сделать ЕС конкурентоспособным евроклубом", — заключает автор.

Очевидно, что Евросоюзу сейчас не до Украины. Она раздираема двумя подходами к будущему ЕС: глобалистским, который возглавляет Макрон, и протекционистским, который пробует возглавить Качиньский. Положение усугубляется тем, что в любой европейской стране существует разделение между евроглобалистами с одной стороны и национал-реалистами с другой.

То есть нельзя четко прогнозировать, какие тренды будут преобладать в Европе через избирательный цикл. Избрание Макрона евроглобалистами воспринималось как конец "популистского движения", но на самом деле они просто получили передышку в несколько лет, а проблемы никуда не исчезнут.

Справка

Веймарский треугольник был создан в 1991 году на встрече министров иностранных дел Германии, Франции и Польши. Полное название треугольника — Комитет поддержки французско-немецко-польского сотрудничества. Кроме собственно сотрудничества трех стран основной целью трехстороннего формата отношений была помощь не имеющей опыта самостоятельной европейской политики Польше в присоединении к Европейскому союзу и НАТО. Польша была страной-витриной для демонстрации успеха вливания стран Восточного блока в западную цивилизацию. Плодами этой помощи (более 101 миллиарда евро за первые десять лет членства в ЕС) Польша пользуется до сих пор. Украине такая помощь не светит, так как время "сооружения витрин" — в прошлом.

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Темы Польша меркель украина Германия Евросоюз
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