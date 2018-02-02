ЕС сделает Западные Балканы второй Прибалтикой

Брюссель запускает новую волну расширения ЕС. Инициатива должна охватить, однако, не давно ждущие своего часа Грузию, Украину и Молдавию, а "осколки" разбомбленной НАТО Югославии. Зачем это делается при заметных центробежных движениях и разговорах о Европе "двух скоростей"? И на что рассчитывают младоевропейцы?

Чужие среди своих

Программа "Достойная перспектива расширения на Западные Балканы" будет представлена ​​6 февраля во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге.

Младоевропейцев шестеро — Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория и Сербия. Формальные трудности уже сейчас есть у края Косово и Метохия, который в качестве независимого государства не признают старожилы ЕС: Испания, Кипр, Греция, Румыния и Словакия.

Испания уже выразила свое несогласие с участием Косово, которое, как говорится в неофициальном письме испанского МИДа Брюсселю, "не является частью процесса расширения и имеет собственную специальную структуру".

Но есть и другие вопросы.

Пойдет ли Македония на изменение названия в угоду Греции?

Что скажет Кипр, который имеет нерешенную проблему с "независимостью" Северного Кипра?

И главное, признает ли Сербия независимость Косово? План Брюсселя предполагает, что к 2025 году — признает.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, власти Сербии на это не пойдут," по крайней мере, в обозримой перспективе". Испания, по его мнению, реагирует негативно, потому что воспринимает косовский прецедент как "потакание сепаратистским настроениям внутри собственного государства" — то есть стремлению Каталонии к независимости.

Достойный проект для кого?

Много "но" и на уровне настроений населения. Согласно данным Eurobarometer, в 2014 году, против дальнейшего расширения в Германии высказывались 68% населения, в Австрии и Люксембурге — 67%, во Франции — 65%, в Бельгии — 60%.

Не меньше скептиков и в странах кандидатах. Так, по данным мониторинга Совета регионального сотрудничества, в Сербии только 26% респондентов считают, что Евросоюз — это хорошо. В Черногории таких 44%, а в Боснии и Герцеговине — 31%. То есть, если проводить референдумы, то ответ заранее ясен.

Так почему пошла волна "расширения", которая для многих перерастет в цунами? В проекте стратегии объединения, который цитирует Eurobserver, говорится, что "надежная перспектива расширения" является "ключевым фактором трансформации" региона, который имеет "геостратегическое" значение.

То есть в случае удачи Германия и Франция получат рынки сбыта этих стран, образованное и деятельное население в роли дешевой квалифицированной рабочей силы и большую и лучшую часть природных ресурсов Западных Балкан.

Кроме того, Сербия и другие православные страны Западных Балкан будут выведены из-под влияния России. "Европейский Союз не может себе позволить оставить без контроля страны, которые он не контролирует, тем более в условиях усиливающейся России", сказал "Правде.Ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Тимфей Бардачев.

Стратегия Брюсселя — "это больше стран - больше денег", считает Шатров. Политические элиты Западных Балкан уже куплены коллективным Западом и живут обещаниями на получение определенных экономических дивидендов.

"Это, возможно, и берет верх — не интерес страны, а интерес собственного кошелька", — заметил политолог. Примером таких отношений, по его мнению, являются страны Прибалтики. Они "хором поют осанну Вашингтону и Брюсселю, но там отсутствует экономика и вымирает население".

Не Западные Балканы в ЕС, а ЕС — в Западные Балканы

Проект Евросоюза переживает кризис, после которого может начаться его распад, несмотря на планы по расширению. И как знать, может к 2025 году Евросоюз "может поменять нынешний формат на формат Западных Балкан", сделал вывод Игорь Шатров.

"Даже если Македония, Сербия, Черногория, Албания и будут приняты в Европейский Союз, то это не будет полноценное членство, это будет специальный статус с ограниченными правами, без участия в зоне евро, и, возможно, даже в ограничении по Шенгену", — заметил Тимфей Бардачев. И сам Евросоюз станет к 2025 году другим — это будет Европа "двух скоростей" с центром и периферией, добавил он.

Действительно, после Brexit целесообразность своего присутствия в Евросоюзе могут пересмотреть Нидерланды и Дания, где на выборах победили евроскептики, а о приостановлении членства способны заявить националистические правительства Венгрии, Польши и Словении. На этом фоне идея расширения ЕС обречена на провал.

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