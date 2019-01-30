Поможет ли Россия Сербии?

Что происходит на Балканах? Чем был вызван визит нашего президента в Сербию? Чего от него ждали сербы? Об этом в видеостудии Pravda. Ru рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук Елена Гуськова.

— Елена Юрьевна, состоялся первый в этом году визит Владимира Путина за рубеж — в Сербию. Его встречали там, просто как национального героя. На встрече присутствовали не только президент Сербии, но также лидеры Черногории, Боснии и Герцеговины, представители Православной церкви и т. д. С вашей точки зрения, что это было? Почему все так необычно? Что знаменует собой этот визит?

— Многие аналитики считают, что это историческое событие. Такого действительно еще не было. Хотя встречались лидеры наших стран уже в 14-й раз. Но сербы встречали Путина с такой любовью (я бы даже сказала, ненавязчивой страстью к российскому лидеру) впервые. И сама организация, конечно, была очень серьезная. Подготовились очень тщательно.

Народ стекался в Белград со всей страны, потому что люди были уверены, что Путин обратится к народу, что можно будет ему высказать свои чаяния. Приехали и сербы из Косова с очень трудными проблемами, которые сейчас их ожидают. И сегодня в Сербии смотрят на Путина, как на самого для них верного лидера в мире. Если бы Путин баллотировался в президенты Сербии, он бы набрал 99,9 процента голосов.

И большие надежды возлагались именно на то, что он увидит их любовь, обратит внимание на Сербию и какие-то проблемы будут решены. Конечно, с точки зрения президента Сербии Александра Вучича этот визит тоже очень важен, потому что на международной арене он сейчас находится в достаточно серьезном тупике. Он никак не может решить проблему Косова.

Балансирование на двух стульях, которое мы наблюдали в последнее время, теперь, я думаю, прекращается, ему нужно делать выбор. В тупик зашли переговоры с Косовом. Поскольку Америка поддерживает Приштину и албанцев в Косове и Митохии, то Сербия, которая шла все время на уступки, не знает, что ей дальше делать.

— Они договаривались обменяться территориями. Договорились?

— Нет. Эта идея висела в воздухе, но так и осталась в подвешенном состоянии. Начиная еще с 2000 года Сербия стремится в Евросоюз. ЕС с самого начала выдвинул ей условия, которые не выдвигались ни одной стране, по вопросам, которые к Евросоюзу не имеют совершенно никакого отношения. Например, выдать Гааге так называемых преступников, сербских генералов и офицеров, которые воевали в 90-е годы, проводить гей-парады, признать независимость Косова, ввести санкции против России.

И практически все эти требования, кроме последнего, Сербия выполняла. Предыдущая власть с Приштиной договорилась о таких вещах, которые уже делают Косово практически признанным Сербией. Проведена граница, существуют специальные пропускные пункты через границу, албанцы ставят свою печать в паспорте всем проезжающим, русским без визы туда въезд запрещен…

Все было сделано еще предыдущей властью, но прописано все это пока так и не было. Когда Александр Вучич пришел к власти (тоже с помощью Запада), они надеялись, что он сразу признает независимость Косова. Но это все тянулось очень долго. В 2013 году был подписан так называемый Брюссельский договор, где утверждалось все, о чем договорилась предыдущая и новая власть. Но слова "независимость" там так и не было.

Тогда Запад стал очень серьезно давить на Вучича, чтобы он все-таки признал их независимость. И вот все это откладывалось, откладывалось, откладывалось, как откладывалась и дата приема Сербии в Евросоюз. Сначала говорили про 2008 год, потом — 2012 год, потом — 2016-й, а сейчас уже говорят о середине 2020-х годов. Видимо, ситуация, когда ты идешь еще и еще на очередную уступку, но не получаешь то, к чему стремишься, заставила Вучича очень серьезно задуматься о том, что делать дальше.

— А что стало последней каплей? Албания хочет присоединить Косово… Уже Великая Албания замаячила?

— Нет, они просто решили открыть границы. Дело в том, что фактически албанцы в Косове не знают, что делать, как еще миру показать, что они заслуживают независимость. Но это народ, который Европа (миссия EULEX) учила создавать свою политическую систему, создавать свою административную систему и управлять. Они даже этого не умели.

Они всегда могли только убивать, мучить, разрушать и угрожать. И вот этим они занимаются все последние годы, напоминая и Брюсселю, и Белграду: скорее признайте независимость, и все у нас будет хорошо. При этом они не выполняли ни одного условия, которые стояли в Брюссельском договоре о безопасности сербов, проживающих в Косове. Вот что возмущает сегодня сербский народ в Сербии.

Условия для сербов там очень трудные, просто невозможные. И в Косове продолжают убивать простых сербов и лидеров сербского движения. Арестовывали и избивали даже представителей Белграда, которые приехали в Косово на конференцию, например. Сейчас они вводят стопроцентные пошлины исключительно для того, чтобы еще раз в очередной раз напомнить о себе.

И еще они создали армию, что запрещено Резолюцией 1244. Брюссель и НАТО выразили некоторые сомнения в отношении принятых решений, но никто не запретил создавать им эту армию, никто не сказал, что это является основным условием признания независимости.

Таким образом, Сербия находится сегодня в очень трудной пат-ситуации. Поэтому они прекратили переговорный процесс, требуя, чтобы албанцы шли на уступки. Албанцы на уступки не идут, говорят: мы и так получим независимость. В результате Вучич на всю страну объявил, что он будет советоваться с Владимиром Путиным.

Приехали сербы из Косова, и все ждали обращения Путина по поводу тех проблем, которые сегодня там существуют. Но сам Владимир Владимирович открыто сказал: "По протоколу, у меня нет возможности обратиться к народу. Это не предусмотрено". Поэтому он сказал только два слова: "Спасибо, друзья!" И больше этого не стал ничего делать.

Но в то же время он увидел, конечно, как народ относится к России. Это выражение любви к России и надежда, что, как всегда было в истории, Россия их поддержит, поможет. В общем, сейчас начинается очень интересный этап, потому что долгие годы (со времен, когда Ельцин пришел к власти) мы вообще на Балканы не обращали внимания. Только сейчас руководство России проявляет к ним серьезный интерес.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: kremlin.ru

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