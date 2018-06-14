Почему Македония не хочет быть Северной

Не успел глава НАТО Йенс Столтенберг поздравить правительства Македонии и Греции с соглашением по новому названию Македонии (Северная Македония), как президент этой бывшей югославской республики заявил, что не подпишет соглашение. Это фрондерство или "рука Москвы"?

Македония 27 лет пытается решить проблему названия своей страны, которая мешает ей вступить в НАТО и ЕС. Против этого выступает Греция, утверждая, что имя "Македония" подразумевает претензию на ее территорию и древнее наследие собственной северной провинции с одноименным названием. Напомним, что 142 государства признают страну под конституционным названием "Республика Македония". Однако из-за протеста Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония" (БЮРМ).

"Тихая дипломатия" США дала результаты

12 июня премьер-министр страны Зоран Заев и премьер Греции Алексис Ципрас объявили о договоренности, которая, по словам Заева, "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну", сказал Заев.

Переговоры завершились успешно благодаря "тихой дипломатии США", заявил помощник госсекретаря Уэс Митчелл. "США продолжают тихую дипломатию вместе с ЕС и Германией, чтобы увидеть Македонию в качестве члена НАТО", — цитирует чиновника болгарская пресса. Ранее постоянный представитель США в НАТО Бейли Хатчинсон сказал, что НАТО сделает все возможное, чтобы "помочь Македонии защитить себя от российской агрессии", цитирует его "Спутник".

Но праздник Западу испортил президент страны Георгий Иванов, который 13 июня заявил, что достигнутая договоренность противоречит Конституции страны. Соглашение не объединяет общество, а дополнительно вносит в него раскол, отметил он.

Тем не менее вето Иванова может быть преодолено после повторного голосования в парламенте. Ожидается, что сделка, достигнутая премьер-министрами двух стран, будет подписана министрами иностранных дел в эти выходные.

Искусственное государство?

Страсти вокруг Македонии объясняются тем, что Сербия, Болгария, Албания, Греция считают это государство искусственным, созданным на территориях, когда-то принадлежавшим этим нациям. Болгары, например, уверяют, что 70 процентов населения Македонии — это их соотечественники и говорят на самом что ни на есть болгарском языке. А сербы пытаются доказать, что македонцы гораздо ближе к ним по этническим корням, чем к болгарам.

Когда Македония была в составе Югославии, никто спорить по этому вопросу не решался, а сейчас после прецедентов Косова и Крыма переформатирование границ в Европе уже не является табу. Маятник может качнуться в любую сторону. В ту, которая больше выслужится перед вашингтонским обкомом, поскольку московский пока достаточно слаб.

Но в Македонии сформировалась прослойка людей, которые считают себя македонцами, а не болгарами, сербами или албанцами. Название "Северная Македония" говорит им о том, что они могут быть в любой момент присоединены к "Центральной Македонии", какой бы она ни была. В Греции тоже поднялись националисты, потому что признание Афинами независимой Северной Македонии чуть притворяет их дверь к объединению с этими землями. Болгары же возмущены тем, что их не посадили за переговорный стол. Премьер Бойко Борисов отказался от встречи с Ивановым, который отправился в Болгарию сразу после "исторического решения" о своем фиктивном вето.

Что касается албанцев (четверть населения страны), то рождаемость у них намного больше, чем у македонцев. Их план — действовать по плану самоопределения Косова, через восстание на заселенных ими территориях и присоединение к "великой Албании". А почему бы и нет, к ним на Западе прекрасно относятся, даже терпят "серую зону" в Косове в качестве приюта для международной преступности.

А что же Россия? МИД РФ одобрил соглашение между Афинами и Скопье. Странная позиция, ведь это решение открывает Македонии дверь в НАТО и закрепляет Западные Балканы за альянсом.

Была ли "рука Москвы", покажет будущее

Как сказал "Правде.Ру научный сотрудник Института славяноведения Константин Энгельгардт, НАТО озаботился тем, что на Балканах остается "серая зона", куда может войти российское влияние. Тогда возникла идея ее "зачистки", которая началась принятием в альянс Черногории год назад. Коалиционное правительство социал-демократов Заева, пояснил эксперт "Правде.Ру", было приведено к власти при мощной политической поддержке США под лозунгом расшивки спора об имени страны с крупными уступками в пользу Греции.

Но президент Иванов принадлежит к оппозиционной бывшей правящей националистической партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО ДПМНЕ), которая вложила много сил в продвижение македонского национального самосознания. Она не может просто так отказаться от своей позиции отстаивания исконного названия — "Македония", сказал "Правде.Ру" Константин Энгельгардт.

"Македонское общество расколото пополам, и есть позиция албанской общины, которая поддержала Заева. Как будет называться страна, в принципе, для албанцев не важно. Они просто хотят быть частью евроинтеграции". Эксперт "Правды.Ру" не знает, опирался ли президент Македонии на тайную или открытую поддержку России. "Москва держала нейтральную позицию в этом споре. Мы признали Македонию под этим названием, но никакого давления на обе страны не оказывали. Наши политические позиции в самой Македонии достаточно слабы, а портить отношения с Грецией нравоучениями, понимая важность греческой позиции, для нас, наверное, нерационально", — заметил Константин Энгельгардт в интервью "Правде.Ру".

Эксперт "Правды.Ру" полагает, что исход борьбы националистов с либералами не ясен, так как изменение названия страны — это очень сильный удар по национальному самолюбию македонцев. "Представьте, если вдруг Украине при вступлении в НАТО и ЕС будет приказано переименоваться из Украины в Северную Румынию, это будет взрыв. Здесь примерно то же самое", — резюмировал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Константин Энгельгардт.

Заметим, что 27 мая этого года Георгий Иванов посетил Россию и встречался с Владимиром Путиным. Если официальная реакция российского МИДа расходится с результатами кулуарных переговоров, то это оставляет надежду на то, что у России есть желание вернуться на Балканы.

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