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Автор Вадим Трухачев

Как страх перед исламизацией вершит судьбу Балкан

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Республика Сербская сегодня отмечает сравнительно молодой и в то же время старейший свой праздник - День республики. Именно 9 января 1992 года боснийские сербы сделали первый шаг на тернистом пути к обретению собственной государственности.

Православные сербы являются таким же коренным населением Боснии, как славяне-мусульмане (боснийцы) и хорваты-католики. До Второй мировой войны сербы и вовсе составляли самую большую по численности этническую группу на боснийской земле. Впоследствии была создана Социалистическая Республика Босния-Герцеговина, признанная образованием трех народов - мусульман, сербов и хорватов. По переписи 1991 года сербы составляли порядка 31,4% населения республики.

В 1991 году курс на выход из состава Югославии взяли Словения и Хорватия, вслед за этим о том же начали думать в Македонии. В Боснии же картина была неоднозначной: мусульмане и хорваты думали об отделении (первые хотели создать свое государство, вторые — присоединиться к Хорватии). Сербы же не желали превращаться в иностранцев на своей родине, отсоединяться от Сербии, остававшейся "ядром" Югославии.

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Еще весной 1991 года в Баня-Луке (нынешней столице Республики Сербской) на северо-западе Боснии-Герцеговины было объявлено о создании Сербской Автономной области Боснийская Краина. Осенью 1991 года, а также в самом начале 1992-го того же года появилось еще несколько самопровозглашенных сербских республик — преимущественно на востоке Боснии, близ границы с Сербией.

15 октября 1991 года мусульмане и хорваты проголосовали за отделение Боснии от Югославии. Сербы референдум бойкотировали. Когда же в начале 1992 года лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович потребовал от Белграда признать независимость Боснии, различные сербские автономии объединились в Республику Сербского народа Боснии и Герцеговины в составе Югославии. В августе 1992 года появилось нынешнее название — Республика Сербская.

С весны 1992 года в Боснии полилась кровь. Сербам пришлось с оружием в руках отстаивать право на жизнь. Тогдашний президент Боснии Изетбегович мечтал о единой и неделимой исламской Боснии-Герцеговине. На боснийской земле отметилась пресловутая "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация), резавшая местных сербов и хорватов. Части Югославской народной армии (ЮНА) ушли из Боснии весной 1992-го. Испытывающий давление международных санкций Сербия помочь не могла.

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В этих условиях на первые роли вышли люди, которых впоследствии Гаагский трибунал разыскивал свыше 10 лет. Врач-психиатр и поэт Радован Караджич стал политическим руководителем Республики Сербской (РС), а генерал Ратко Младич — военным. Постепенно под контролем сербов оказалась большая часть территории Боснии. Сама РС впоследствии должна была воссоединиться с Сербией. Но вышло иначе…

На боснийских сербов обрушилась вся дипломатическая и военная мощь Запада. Их позиции не раз бомбила авиация НАТО, Караджич и Младич долгие годы находились в розыске, пока их в 2008 и 2011 годах соответственно не задержали в Сербии и не доставили в Гаагский трибунал. Под давлением США и ЕС Белград прекратил помогать боснийским соплеменникам. В итоге к концу 1995 года они вынуждены были оставить часть занятой территории.

Войну венчал Дейтонский мир, подписанный в конце 1995 года. Босния и Герцеговина стала конфедерацией в составе Мусульмано-хорватской федерации и Республики Сербской. Последней запретили объединяться с Сербией, однако свое автономное положение она сохранила. Под давлением Запада ей пришлось сделать множество уступок центральной власти в Сараево, но все же она пока держится.

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О том, чего добилась республика за эти годы и какие перспективы перед ней открываются, "Правде.Ру" рассказал историк-балканист с кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин:

"В отличие от Республики Сербская Краина (Хорватия), сербы в Боснии и Герцеговине с помощью оружия смогли отстоять свою независимость в войне 1992-1995 годов, даже несмотря на давление международного сообщества на заключительном этапе боснийской войны 1992-1995 годов.

Мусульмане и некоторые хорваты (например, бывший президент Хорватии Стипе Месич) говорят о том, что РС создана благодаря во многом геноциду над мусульманами, и потому это государственное образование не имеет права на существование. Продолжая логический ряд, надо делать унитарное мусульманское в своей основе государство (для мусульман с центром в Сараево). Но этого не хотят не только боснийские сербы, но и хорваты.

Были заключены Дейтонские соглашения, подведшие черту под войной в Боснии. Они воспринимались в сербском обществе того времени как капитуляция, но в настоящее время являются реальной основой для существования Республики Сербской. За столь долгий срок она не только отстояла свою независимость, но и доказала жизнеспособность — в отличие от "большой" Боснии и Герцеговины, существующей только благодаря воле Запада.

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Немаловажную роль в этом играет личность президента РС Милорада Додика, который воспринимается среди боснийских сербов как наиболее взвешенный политик, до конца отстаивающий национальные интересы. Даже под международным давлением Додику удалось не только отстоять суверенитет республики во внутренних делах, но и проводить собственную внешнюю политику. Так, Босния и Герцеговина из-за твердой позиции Додика до сих пор не признала независимость Косово — в отличие от Черногории и Македонии.

На различных уровнях поднимается тема дальнейшей судьбы Боснии и Герцеговины. Стране удалось доказать право на свое существование на основе Дейтона. Другое дело, что не может идти речи о создании унитарного государства, некой новой Югославии, само право на существование которой в 90-е годы XX века было разрушено прямым вмешательством ряда государств.

Додика часто обвиняют в том, что он подрывает основы Боснии и Герцеговины. Но при этом продолжают замалчиваться права хорватов, которым было навязано объединение с боснийцами (мусульманами). При этом Сараево проводит очевидный курс на исламизацию региона, что угрожает не только Боснии и Герцеговине, но и всем Балканам. Подобная политика привела к тому, что недавние противники - сербы и хорваты - видят друг в друге союзников по недопущению создания унитарной исламской Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская продемонстрировала всему миру, что следование политике отстаивания национальных интересов является единственной возможностью сохранения суверенного государства даже в самых неблагоприятных условиях. И никакие реальные уступки в настоящем не стоят светлого европейского завтра".

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Темы балканы праздник исламизация независимость Республика Сербская
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