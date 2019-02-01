Россия и Сербия: кто кого бросил?

Сербы встречали президента России Владимира Путина с огромным воодушевлением, восторгом и надеждой. Оправдались ли они хотя бы частично? Президент Сербии Александр Вучич, выполнявший ранее все условия Запада, но не дождавшись встречных шагов, оказался в очень сложной ситуации, видимо, тоже теперь надеется на поддержку Москвы.

Как будут развиваться отношения России и Сербии? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова.

— Елена Юрьевна, во время визита в Сербию Владимир Путин отметил, что нужно выполнять Резолюцию ООН 1244, по которой сербская полиция может присутствовать в Косове. Также, согласно этого документа, семьи, которые были оттуда изгнаны, могут вернуться. Россия придерживается этой резолюции и будет ее отстаивать. Каким образом?

— Что касается Косова, прошел слух (я даже читала в сербских СМИ) о том, что президент России едет с определенным планом решения косовского вопроса. Поэтому там ждали конкретного плана.

— Какие возможности у Сербии на сегодняшний день упущены, а какие еще остались? Как этот вопрос решать, если Косово уже давно фактически независимо, признано и поддерживается Западом?

— Была какая-то идея обмена территориями, но Вучич озвучил ее как бы между прочим, поэтому она серьезно не обсуждалась. И Брюссель тут же высказал твердое "нет" этому процессу, потому что это повлечет за собой огромное количество беженцев, потому что в любом случае на этих территориях перемешано албанское и сербское население, это очень трудный процесс.

Второй вариант — не признавать независимость Косова, но тогда отодвигается вступление в Евросоюз вообще на неопределенное время. Можно заморозить этот процесс до тех пор, пока к власти и в Сербии, и в Косове не придут новые поколения, которые совсем по-другому будут смотреть на решение этого вопроса. Или все-таки признавать независимость, но требовать четкого выполнения условий албанцами.

Действительно, сербы там находятся под постоянной угрозой, в очень трудном положении. Но албанцы никаких встречных шагов делать не хотят. Они создали армию, чтобы показать сербам севера Косова в Косовске-Митровице и до сербской границы, что, мол, "мы вас за один день можем совершенно спокойно выселить, убивая. Вы будете бежать и забудете о том, что когда-то жили в Косове".

Так что реального решения практически нет. Честно говоря, я надеялась на то, что Россия подключится к переговорному процессу. Этот процесс очень хорошо шел и в 2006–2007 годах, когда Россия участвовала в комиссии по решению косовского вопроса, потому что мы действительно являемся фактором объективности в этом процессе.

Мы никогда не поддерживаем какое-то решение, если видим, что необъективно относятся к сторонам конфликта. Наверное, если бы мы продолжали активно участвовать в переговорах, тогда нашлись бы взаимоприемлемые варианты решения этого вопроса.

Но оказалось, что Владимир Путин приехал в Сербию без конкретного плана или он не был озвучен. Президентом России только было сказано, что, мол, "мы вас поддерживаем… Вы переговаривайтесь, друзья, а мы поддержим любое решение. Самое главное, чтобы оно устраивало и ту, и другую сторону…"

То есть в Совете Безопасности ООН мы не поддержим план, если он будет представлен только одной стороной, например, албанской или даже Евросоюзом, без участия Сербии.

Что касается Александра Вучича, он сначала очень смело пошел на переговорный процесс и сделал очень много уступок албанцам. И казалось, что им остался один шаг до полного признания независимости.

— Да, все об этом говорили.

— Я лично сама была убеждена, что он сдаст это, потому что ему Евросоюз даже срок поставил — декабрь прошлого или январь этого года, — чтобы он признал независимость Косова. А албанцы говорили: "Зачем мы будем менять территорию или идти на какие-то уступки? За нами стоит Вашингтон, без него мы не делаем ничего. Мы получим все Косово и даже больше". Такая позиция у албанцев остается.

И вот, зайдя в полутупик, Александр Вучич сегодня очень надеется, что в Совете Безопасности не пройдет какое-то решение, которое не удовлетворяет Сербию. Второе, что для него очень важно (открытым текстом уже было сказано), — показать Европе, что за Сербией стоит Россия. Поэтому решение этого вопроса без учета интересов Сербии в Совете Безопасности не пройдет.

Между прочим, западные журналисты были очень взволнованы этим визитом. Они тщательно все отслеживали и сразу все комментировали. А сколько журналистов присутствовало в самом Белграде! Конечно, были совершенно разные оценки.

В интересах России нужно было очень серьезно показать, что и она присутствует на Балканах, что у нее здесь тоже есть свои интересы. Ведь Россия с давних времен присутствует на Балканах. Грамота Петра I в 1711 году говорила о покровительстве России славянским православным народам. Особенно активно началось это покровительство в XIX веке при Александре I.

Благодаря России сербы получили автономию сначала в Турецкой империи, а потом первые на Балканах — независимость и свое государство. Потом мы поддержали их в Первой мировой войне, и во Второй мы были на одной стороне. Но из-за неправильной политики России в 90-е годы, когда ждали нашей поддержки эти православные народы: сербы, черногорцы, македонцы, сербы в Боснии и Герцеговине, — мы тоже практически лишились поддержки этих народов.

— Мы проспали…

— Проспали мы, мягко говоря, не продумали.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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