Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин

Во Франции беспорядки по поводу повышения цен на бензин и дизельное топливо приобрели и эпические масштабы, и отчетливый политический характер. Организует протест движение "Желтых жилетов". Название свое они получили в честь обязательной формы светоотражающей одежды для французских водителей.

При этом, изначально, акции планировались хоть и протестные, но вполне мирные и в рамках закона. Более того, на охрану самих протестующих было выделено около трех тысяч полицейских. Но что-то пошло не так.

К примеру, на дом главы МВД Франции было совершено нападение активистами. В это время, в доме находились жена и дочь министра. Сами протестные демонстрации стали сопровождаться массовыми беспорядками и актами вандализма с нападением на полицейских. Полицейские ответили вполне в духе европейской правовой школы и традиции: слезоточивым газом и водомётами.

При этом, чтобы было понятно, повышение цен в Республике планируется следующее: "на бензин — на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр". Как пишет глава совета директоров холдинга "Правда.ру" Вадим Горшенин, "То есть на 2 рубля за литр в переводе на наши деньги — за бензин и на 5 рублей — на дизель.

И так, на всякий случай: в кудринской Счетной палате прогнозируют, что с 1 января в России топливо станет дороже В ДВА РАЗА, НДС вырастет до 20%, материнский капитал не проиндексируют, продукты подорожают, тарифы ЖКХ увеличатся.

Реакция на повышение цен в ЕС и России довольно отчетливо показывает, почему Россия — не Европа. Хотелось, конечно, написать про быструю езду и долгое запрягание, но мы ж пониманием, что в данном случае быстрая езда — это что-то крайне нежелательное…".

Протестующие, между тем, несмотря на газ и водометы, продолжают требовать отставки действующего президента Франции, Эммануэля Макрона, а тот в ответ благодарит полицию за самоотверженную работу.

В частности, глава Франции в одном из последних экстренных выступлений заявил: "спасибо нашим сотрудникам правопорядка за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позора тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто пытался запугать должностных лиц. Нет места для этого насилия в нашей Республике".

В общем-то, и сам Макрон прекрасно понимает политический контекст всего происходящего, и то, что повышение цен на топливо — это только очень удобный повод. Это понимают и российские аналитики. Как пишет, например, автор канала "Невротик", "возмущение французских автолюбителей вылилось в весьма затейливые формы — очень хорошо знакомые нам по многочисленным опытам в ряде соседних с Россией государств.

И, как мы замечали вчера, парижский майдан очень своевременно последовал за рядом отважных слов Макрона об укреплении французского суверенитета. Даже не поленились намекнуть на параллели с антидеголлевским 68-м в тех же краях, когда тот вознамерился вывести страну из-под НАТО и американского протектората.

Совпадение, может, и впрямь случайное, как и аналогии.

Но решимость Макрона отстаивать имеющиеся у Франции крохи суверенитета и собственно французскую государственность даже ценой непопулярных, реакционных, прямо скажем, действий, — вызывает уважение".

Впрочем, здесь стоит снова вернуться к российским реалиям и повышениям цен и налогов. Потому, что народ в России действительно долго терпит, но, во-первых, он начал чувствовать себя гражданским обществом уже довольно давно. И живем мы в информационную эпоху, когда события на Елисейских Полях и в окрестностях по поводу бензина очень быстро дойдут до сознания российской общественности.

И да, во Франции нет колоссальных залежей нефти, на которых сидит Россия. Но во Франции цены повышаются даже в пересчете на российские реалии — на пару рублей. У нас "эффективные менеджеры" хотя поднять цены в два раза.

В общем, политические последствия таких "эффективных" экономических решений могут быть весьма своеобразными. И понятно, что те, кто надо смогут сделать на этом свой маленький, а то и немаленький, политический гешефт.

Но именно наш экономический блок правительства к такому развитию ситуации и подталкивает страну. И это тоже наводит на определенные размышления, совсем не про бензин, а про устройство государственной системы в России в целом.