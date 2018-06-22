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Автор Любовь Степушова

Наши люди в Европарламенте - кто они?

Мир » Европа

Кто в Европарламенте поддерживает Россию в конфликте с Украиной? И почему эти люди голосуют не в мейнстриме, рискуя нарваться на осуждение большинства за непроявленную солидарность? Впрочем, таких депутатов будет все больше, потому что выборы в Европе выигрывают антикапиталисты и антиимпериалисты.

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Депутаты Европарламента 14 июня приняли резолюцию, требующую от России "освободить Олега Сенцова и всех других "незаконно задержанных граждан Украины". Из 627 членов парламента 485 проголосовали за резолюцию, 76 против и 66 воздержались. Для нас интересны те, кто голосует против.

Надо сказать, что Европарламент — это один из влиятельных законодательных органов мира, он напрямую избирается жителями Европы. Депутаты делятся на политические фракции, которые представляют собой общеевропейские партийные объединения. Представительство прямо пропорционально населению стран. Наибольшее число представителей в Европарламенте имеет Германия — 96 депутатов, наименьшее — Мальта, Кипр, Словения (по шесть депутатов).

Резолюция боится ЧМ-2018 по футболу

Текст резолюции опубликован на официальном сайте Европарламента. "В настоящее время, когда в России идет Чемпионат мира по футболу ФИФА, Европейский парламент призывает Россию выполнить свои внутренние и международные обязательства по обеспечению соблюдения прав человека, включая свободу выражения и свободу собраний", — говорится в резолюции.

Она критикует российский закон об "иностранных агентах" и требует, чтобы российские власти "немедленно и безоговорочно освободили украинского кинорежиссера Олега Сенцова и более 70 украинских граждан, незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове". Россия названа в документе "оккупантом" Крыма, где ею проводятся "тяжелая милитаризация и массовые и систематические нарушения прав человека".

Надо сказать в первую очередь, что отчетливо выражена боязнь того, что ЧМ по футболу раскроет миллионам человек во всем мире, что свобода выражений мыслей и собраний в России присутствует. Упоминание закона об иностранных агентах не выдерживает никакой критики, поскольку закон не вводит никакой цензуры и не ограничивает деятельность зарубежных СМИ, а всего лишь говорит российским гражданам, на чьи деньги ведет пропаганду этот ресурс. Подобная практика существует во многих западных странах (США, Венгрии), поэтому негодование выглядит излишне лицемерным.

Вторая часть резолюции посвящена Сенцову и "украинским политзаключенным". Все это люди, задержанные или отбывающие наказание по уголовным статьям российского законодательства. Сенцова задержали в мае 2014 года, приговорив к 20 годам лишения свободы за создание террористического сообщества, совершение и планирование терактов. Сенцов имеет российское гражданство, наряду с украинским, и российская сторона вправе на украинское не обращать никакого внимания.

Что касается обвинений в нарушении прав человека в Крыму, то в лживости этих утверждений смогут убедиться болельщики ЧМ-2018, которые в массовом порядке едут в Крым.

Наши люди в Европарламенте

Кто же в Европарламенте понимает мир адекватно, а не в пропагандистском угаре? Польский сайт Newsweek. pl опубликовал список депутатов, проголосовавших против этой резолюции. По одному депутату голосовали от Болгарской социалистической партии, Коммунистической партии Чехии и Моравии, Прогрессивной партии трудящихся Кипра, Социал-демократической партии "Согласие" Латвии.

Далее идут группы депутатов. Это три человека от Великобритании — "Партия за независимость Великобритании" — и независимые кандидаты; четыре человека от Нидерландов — "Партия свободы", всего 26 депутатов; пять человек от Португалии — Коммунистическая партия, всего 22 депутата; восемь человек от Испании — партия "Подемос" и Объединенные левые, всего 54 депутата; восемь — от Германии, в основном представители партии "Альтернатива для Германии" и "Левые", всего 96 депутатов; девять от Италии — в основном от партии "Лига Севера", всего 73 депутата; десять депутатов от Греции — партии "Сириза", коммунистов, партии "Золотой рассвет", а также независимые, всего 22 депутата; и 24 депутата от Франции — партия "Национальный фронт" и независимые депутаты, всего 74 депутата.

Таким образом, почти половина греческих депутатов, одна треть французских и одна четверть португальских проголосовали за Россию. Если смотреть по партиям, то русофобские позиции отметают, во-первых, партии левого крыла. Здесь удивили сплоченностью португальские коммунисты, которые входят в правительство страны (неслучайно Португалия отказалась высылать российских дипломатов по приказу Лондона) и испанская партия "Подемос", которая не является евроскептиком и не замечена в симпатиях к России. Но сами себя они называют "антикапиталистами" и говорят, что нужна политика без НАТО и поклонения Международному валютному фонду. К левым можно отнести также партию "Сириза", немецких "Левых".

Во-вторых, это партии правого крыла, те, кого принято называть националистами. Это в основном евроскептики, противники неолиберализма, по взглядам на жизнь в плане соблюдения христианских ценностей приближающиеся к российским. Это "Национальный фронт" Марин Ле Пен, это голландская партия "Свобода", итальянская "Лига" (бывшая "Лига Севера"), немецкая "Альтернатива для Германии". Россия рассматривается этими партиями, прежде всего, как единственный и естественный противовес американскому доминированию на европейском континенте.

Европа пересматривает свои ценности

На Западе муссируются слухи о том, что Москва спонсирует эти партии, объединенные в антиглобалистком движении. Недавно русофоб и организатор "цветных революций" Джордж Сорос заявил, что между Россией и итальянской партией "Лига" существует тайная связь, а ее лидер якобы "получает зарплату у Путина".

Но дело не в Путине, а в том, что Европа от глобализации качнулась к протекционизму. Собственно, это же происходит и в США. Стало ясно, что уважать глобализм не за что, эпоха "государства благоденствия" канула в лету, мигранты размывают национальную идентичность, а страны Восточной Европы стали ощущать себя "европейцами второго сорта".

Взгляд с той стороны

В июле 2017 года Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал доклад, в котором говорится о том, что "в европейских парламентах изобилуют пророссийские и антизападные идеологии, многие европейские политические партии близки идеологически к Кремлю". И это отнюдь не маргинальные, а "традиционные политические партии". Отчет объединяет эти партии в четырех категориях, включая "прозападные" и "умеренно прозападные". Но наиболее интересны "антизападные" партии в количестве 30 партий.

Среди них присутствующие в Европарламенте "Национальный фронт", "Лига", "Партия за независимость Великобритании", "Австрийская партия свободы", Болгарская социалистическая партия, Единая демократическая коалиция Португалии (куда входят коммунисты). "Все эти партии поддерживают сближение своих стран с Россией, выступают против санкций и имеют контакты с российским режимом. Они хотят положить конец европейскому порядку безопасности на основе НАТО и ЕС в пользу создания системы, которая бы соответствовала интересам России", — говорится в докладе.

"Австрийская партия свободы" и "Лига Севера", — продолжают авторы доклада, — пошли дальше и заключили соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". Однако, за немногими исключениями, вряд ли кто-либо из этих партий получит доступ к власти в ближайшие годы".

Спешим сообщить, что этот прогноз оказался ошибочным, "Партия свободы" и "Лига" вошли в парламенты и правительства своих стран после выборов в 2018 году. Первые шаги во власти показали, что свои предвыборные программы они будут выполнять.

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