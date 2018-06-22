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Судный день Брексита: стали известны секретные подробности

Мир » Европа

Водном из недавних материалов газеты The Times о выходе Великобритании из Европейского союза, говорится буквально следующее.

Судный день Брексита: стали известны секретные подробности. 388479.jpeg
Фото: www.publicdomainpictures.net

"Британия столкнется с нехваткой медикаментов, топлива и продуктов питания в течение двух недель, если Великобритания попытается покинуть Европейский союз без соответствующего соглашения. Об этом говорится в сценарии "Судный день Брексита", составленном старшими государственными служащими для Дэвида Дэвиса (министр по выходу Великобритании из Европейского союза. — Ред.)".

The Times пишет, что порт Дувр прекратит свою работу "в первый же день", если Великобритания выйдет из ЕС, что приведет к критической нехватке самых различных товаров в стране. Это было одним из трех сценариев, выдвинутых старшими советниками. Худший из этих сценариев развития событий не описывается, поскольку, как пишет газета, такие подробности лучше вообще не знать.

В статье говорится, что для того, чтобы осуществлять перевозки грузов по всей Великобритании, стране придется прибегнуть к помощи военно-воздушных сил. Лекарства нужно будет привозить в страну на военных вертолетах, хотя по истечению второй недели страна столкнется с острой нехваткой топлива, говорится в статье.

Далее в материале описываются такие моменты, как перебои в перевозках тяжелых грузов, что также приведет к тяжелейшим последствиям.

Представители Великобритании говорят о том, что июньский саммит ЕС, который должен состояться 28 июня, вряд ли что-то решит, поскольку никакого прогресса по вопросам долгосрочного соглашения по Брекситу не наблюдается с марта. В настоящее время никто не знает, чем все это закончится, поскольку подобного прецедента никогда не было.

Один из британских чиновников, имя которого не называется, заявил о том, то возможные сценарии настолько экстремальны, что о них знает только "горстка министров", а сами документы надежно хранятся в сейфе.

Брексит оказался "поцелуем жизни для трупа". Сторонники выхода из ЕС кричат о том, что правительству нужно просто уже "взяться за дело". Хотя ни сами сторонники, ни собственно правительство, не знают, в чем это дело заключается.

Британцы могли бы утешить себя тем, что у них имеются "особые отношения" с США. Примерно 19 процентов общего объема экспорта Великобритании приходится на США (44 процента — на ЕС, но это уже неважно). Однако же если посмотреть правде в глаза, то эти отношения уже больше не "особые", поскольку между странами назревает торговая война, в которой Великобритания собирается встать на сторону ЕС.

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются членами Большой семерки, или G7 (Group of Seven). Этот и так небольшой клуб уже называют G6 + 1, где цифра "один" означает США. Остальные шесть возмущены тем, что США называют их угрозой своей национальной безопасности по таким простым вопросам, как продажа металлов.

Автор статьи иронично предлагает читателям не волноваться о том, что Китай, Россия, Индия и четверть Африки уже не используют доллар США в нефтяных сделках. Остальная часть мира ополчилась на Америку из-за проводимой ею политики протекционизма, но это также "несущественно", продолжает автор, подводя читателя к главной мысли о том, на чьей же стороне стоит Великобритания. А стоит она на стороне тех, кто проигрывает.

Лиам Фокс, министр международной торговли Великобритании, обещал подписать к марту следующего года 40 торговых сделок. На сегодняшний день не подписано ни одной. Фокс ранее утверждал, что обеспечение торговой сделки с ЕС после Брексита будет "самым простым в истории человечества". Он был неправ.

У Великобритании также есть альянс "Пять глаз" — глобальная шпионская и коммуникационная сеть США, Великобритании, Новой Зеландии, Канады и Австралии. Британия, как замечает автор, преуспела в области нарушения международных законов в части незаконной разведывательной деятельности. Однако же и этот альянс стоит на грани распада, поскольку США очень недовольны деятельностью Новой Зеландии, которая тесно сотрудничает с Китаем по ряду проектов.

Все, что остается делать Британии в данной ситуации, — это придумывать фантастические истории о русских шпионах, которые бегают по графствам со смертельными отравляющими веществами, в то время как британское правительство выселяет из этих графств российских мультимиллионеров, которые вкладывали в экономику страны огромные средства на протяжении десятилетий. Британия отошла от фарса и опустилась до уровня трагедии.

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Темы Brexit шпион Брексит Евросоюз торговая война Великобритания
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