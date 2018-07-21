Новый мировой порядок Европы - вызов России

О новом мировом порядке пока не говорят, по крайней мере именно так не называют. Но о том, что новой Европе нужна новая система безопасности, речь идет уже давно. Теперь, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки, она начинает складываться, хотя бы в серьезных политических решениях. Насколько все-таки реальна и безопасна эта система? А точнее, сразу два подхода и две системы? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

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— Получается, что Европа теперь разделилась по вопросам, что она понимает под своей безопасностью и как ее обеспечить. Какова ваша точка зрения, с чем связаны эти события?

— Есть такой план Юнкера, который предлагает создание полностью Единой Европы с единой евроармией, евроатомом, европейской разведкой, с общеевропейскими границами, с унитарным бюджетом в зоне евро. Фактически это будет создание Четвертого рейха у наших границ. И самое интересное, что российская концепция безопасности не видит этого. У нас как будто нет такой угрозы.

У нас есть НАТО, США, у нас есть отдельно Меркель, отдельно Макрон и еще какие-то там, может быть, где-то отдельные опасности есть. Но мы не видим этой концепции изменений в Европе, которая уже происходит на наших глазах. Это первый звонок в наши ворота, давайте задумаемся, что происходит.

А происходит ровно то, что Европа дистанцируется от США. Это связано с тем, что, согласно анализу и совета разведок, и министерства сельского хозяйства США, и Всемирного Банка, к 30-му году будут доминировать три больших экономических центра силы. Первое место — это Китай и США.

Мы сейчас и говорим о G2 — о сложившемся биполярном экономическом мире. Но это не так, есть еще и третий центр силы — это Европейский союз. Если все эти европейские страны собрать, то мы увидим, что на втором-третьем месте они точно будут.

Но с полным объединением связаны проблемы Brexit, потому что Британия не хотела быть вечно второй в Европе после Германии. Я говорил с британцами, с большими лордами по международным отношениям. Они говорят, что это не эмоциональное, а продуманное стандартное решение: "Мы хотим реинкарнировать британское содружество".

Туда входит отличная страна Канада, неплохая, развивающаяся, новая страна Австралия, которая привлекает лучших специалистов по IT и другим новым технологиям. Есть жемчужина Британской короны — англоязычная Индия. Получается в итоге — четвертый геоэкономический союз. Но России интересна Европа, потому что мы являемся территориальными соседями.

И Россия как центр Евразийского союза оказалась мостом между двумя большими, гигантскими сверхдержавами — Китаем и Европейским союзом. С Китаем все понятно. Если очень сильно с ним целоваться, будем просто новой провинцией Китая. А вот что делать с Европой?

И вот тут у нас есть очень большая лакуна, потому что Европа не знает, что делать с Россией, особенно после после 8-го и 14-го года. Напомню, что до этого времени у нас была хотя бы пустотная программа, но четырех пространств, мы уже думали о безвизовом режиме, а потом все это рухнуло.

А после 14-го года Россия вообще оказалась на положении вытянутой руки. И мы не знаем, что дальше делать с Украиной, а эта проблема — на 25-30 лет. И вот Европа, после того как она отказала Обаме в Трансатлантическом партнерстве, фактически отказала в том, чтобы американские компании доминировали в Европе, безусловно.

Она сказала, что мы пойдем своим путем. Германия начала снимать золотые наручники, возвращать свой золотой запас, он уже практически вернулся из Соединенных Штатов. Германия с соседями начали осуществлять и свои меры безопасности в Европе. Этот процесс — не быстрый, но он идет. Его предсказывали еще в 70-х годах. Сейчас этот процесс идет полным ходом.

— И все-таки Европа расколота, разные страны по-разному воспринимают свою безопасность. Есть группа стран, которые на протяжении долгого времени включались то в одну, то в другую империю, и теперь они не доверяют никому. Как только поляки почувствовали, что Германия хочет их затащить в зону евро достаточно жестко, они принялись искать кого-то на стороне, кто бы их защитил. Может быть, как раз поэтому они постоянно обращаются под крыло к Соединенным Штатам Америки?

— Да. Еще основатель российской геополитической школы Вадим Цибарский, которого называют на Западе русским Хантингтоном, говорил, что это зона Великого Лимитрофа. То есть это приграничные страны, они имеют двойственную идентичность, они были и в той, и в другой зоне, поэтому они особенно чувствительны к безопасности.

Это вся Прибалтика, Польша, Румыния и все другие страны, которые были разделены и входили в разные большие государства на протяжении веков. И эта травма очень долго изживаема.

В Центральной и Южной Европе нет такого страха, и они спокойно движутся в сторону евроармии с евроатомом. Пока евроатом официально есть только у Франции. Концепция де Голля — сдерживание сильных слабыми. И Германия может сделать атомное оружие в течение двух месяцев, как и, например, Япония с такой экономикой. Фирма Siemens делает реакторы по всему миру. Не может сделать, что ли? Эти страны готовы.

Швеция тоже быстро может сделать и с конца 50-х годов делает проекты ядерного оружия, сделала свой Saab, носитель типа "Миража" для ядерной бомбы. Потом в 61-м году она просто отказалась от этого проекта. А сейчас эта евроармия потихоньку собирается, но мы ее в своей концепции по-прежнему не видим. Хотя эта угроза уже в ближайшем будущем может стать очень серьезной.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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