"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"

История с арестом 70-летнего полковника австрийской армии, которого подозревают в сотрудничестве с русской разведкой, продолжает обрастать слухами. Нынче же принято любые "хайли лайкли" (highly likely — пер. с английского — весьма вероятно — Ред.) обсуждать не по двусторонним каналам, а публично через массмедиа.

Слово "подозревают" в соответствии с новыми трендами в международных отношениях уже воспринимается общественностью как нечто доказанное. Раз в газете "пропечатано", стало быть, верно.

Вполне логичное замечание обвиняемой стороны, что неплохо было бы предъявить хотя бы какие-либо доказательства, воспринимается как оскорбление и даже вызов. В контексте того, что страны коллективного Запада уже давно поделили мир на "хороших" и "плохих" по определению, любые призывы соблюдать приличия в двусторонних межгосударственных отношениях представляются утопией.

Если сложить в единую картину всё, что было скандально вброшено в СМИ, то история предателя в рядах бундесхеера (армии Австрии) выглядит весьма изящно и вписывается в сюжет качественного водевиля.

В 1988 году в Тегеране к австрийскому военному подошёл агент КГБ или модного нынче на Западе ГРУ. Предъявил документы, чтобы у офицера бундесхеера не осталось никаких сомнений, что это именно русские его вербуют.

Разглядев заманчивую перспективу за 20 лет заработать 300 тысяч евро, рискуя лишь десятью годами возможной отсидки за разглашение секретной информации, полковник решительно согласился и немедленно выпил, пробуждая в себе тоску по русским березкам.

Связным полковнику определили некоего Юрия. То есть не стали русские спецслужбы заморачиваться ни работой втемную, ни через третьих лиц, а вот так прямо в лоб — не Ганс, не Фриц, а именно Юрий.

Сумма озвученного СМИ гонорара также впечатлила своим размером. 20 лет пахать на русскую разведку за 1250 евро в месяц и ходить под статьей за шпионаж в пользу иностранного государства может только очень стойкий и идейный борец с австрийским режимом или весьма проблемный пациент психиатрической клиники.

Одним из секретов, которые слил якобы русской разведке австрийский дедушка-полковник стала тщательно охраняемая информация о бывшем начальнике генштаба бундесхеера.

Враги Австрии после отставки последнего все-таки узнали, что высокопоставленный военный очень уважает употреблять пуншкрапфен (классический австрийский десерт с ромом). Вот уж точно — "рука Москвы" намертво зажала в кулаке австрийский бундесхеер.

Пресса уже рассказала, что полковник якобы дал признательные показания. Если это правда, то очень любопытно, в чем. Вдруг выяснится, что это вовсе не на русских трудился полковник, встречавшийся с загадочным Юрием.

На фоне скандала первое заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена о неприемлемости разведывательной деятельности как явления сменилось на веющее уютом: "В настоящий момент я не вижу повода драматизировать".

Вообще, тезис Александера Ван дер Беллена о неприемлемости деятельности разведок несколько напоминает утверждение, что принцессы не испытывают нужды в посещении уборной, в отличие от простых смертных.

Раз так все неприемлемо, то подали бы пример мировому сообществу, упразднили бы свои спецслужбы, занимающимися разведывательной деятельностью. Распустили бы по домам сотрудников федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, военную разведку и контрразведку Австрийской Республики.

Примечательно, что о коварном шпионе австрийскому министерству обороны рассказали немцы. В этой связи очень любопытно, кто же в июне 2018 года раскрыл глаза руководству Австрии на беспрецедентную по масштабу прослушку со стороны немецкой разведки (BND)?

Тогда прослушка BND, которая отличается давней интимной связью с американскими спецслужбами, в том числе и в теме отслеживания телефонных звонков канцлера ФРГ Ангелы Меркель, охватила множество австрийских учреждений.

Это и министерства, и крупные компании, и международные организации, включая ООН, и, что примечательно, предприятия военно-промышленного комплекса.

Раздосадованный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в ту пору по-соседски посетовал немцам: "Слежка одного дружественного государства за другим — это не просто необычно, но и нежелательно и неприемлемо".

То есть немецкую BND поймали за руку и слегка пожурили, а в случае с полковником, раскрывшим кулинарные пристрастия бывшего начальника генерального штаба бундесхеера, на одних только предположениях подняли гвалт в медиа о "руке Москвы".

Надо признать, что австрийцы всячески подчеркивают, что расследование только началось, и окончательных выводов пока нет. Возможно, что это некая третья заинтересованная сторона слила информацию в СМИ, и властям Австрии не оставалось иного выбора, как обнародовать наличие проблемы.

Примечательно, что скандал нарисовался после активной поддержки Австрией газопровода "Северный поток — 2" и заявлений канцлера Австрии Себастьяна Курца о расширении сотрудничества с Россией, включая и тему отказа Евросоюза от санкционной политики в отношении Москвы.

Во всей этой истории еще предстоит разобраться и определить, "кто на ком стоял". Очень надеюсь, что загадочный связной австрийского полковника Юрий не станет проситься на интервью к главному редактору RT в комнату с кондиционером.

А то ещё начнет рассказывать, потея как девушка с пониженной социальной ответственностью на исповеди, о своих пристрастиях к шпилям и венскому торту со звучным названием "Захер". Тут уже и без "Захера" от одних только пуншкрапфена с бундесхеером полный даст ист фантастиш.

Источник фото: Википедия

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