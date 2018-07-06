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Автор Василий Амирджанов

Совет Европы требует от России денег на русофобию

Мир » Европа

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) возмущена, как Минотавр, которому перестали привозить девственниц на съедение. Российская Федерация, по словам пресс-секретаря генерального секретаря Совета Европы Дэниеля Хольтгена, в соответствии с уставом ассамблеи, обязана выплатить свой взнос в бюджет организации, но не платит.

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Фото: Wikimedia Commons

Да, обязана, но, как говорится в одном неприличном анекдоте, есть один нюанс. Лишенная 28 января 2015 года своих полномочий делегация России так до сих пор и не восстановлена в своих законных правах. Совет Европы незатейливо пренебрег международным принципом равенства государств.

В своем заявлении МИД России рассказал собирателям пожертвований на "поговорить за жизнь в Европе", что без восстановления полномочий своей национальной делегации, Москва не собирается пополнять бюджет этой европейской организации.

Русские дипломаты напомнили, что несмотря на неприкрытую дискриминацию Россия тем не менее продолжала исправно исполнять свои финансовые обязательства перед парламентской ассамблеей. То есть оплачивать банкет, в котором никаким образом не участвует уже три года.

В июне 2019 года предстоят выборы генерального секретаря Совета Европы. На Смоленской площади очень сомневаются, что при отсутствии российских представителей Москва признает легитимность таких выборов.

Все-таки в России есть несколько фундаментальных произведений, которые с невероятной точностью описывают геополитические и общественные тенденции не только прошедшего века, но и нынешнего. Невольно вспоминается бессмертное произведение Ильфа и Петрова "Золотой теленок" и обращение Остапа Бендера к Паниковскому: "Послушайте, студент, как же вы посмели нарушить Сухаревскую конвенцию, этот почтенный пакт, утвержденный трибуналом Лиги наций?"

Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону".

Верно. Будто бы и не слышат. Даже схема "утром деньги, вечером стулья" в Совете Европы не рассматривается. Только один вариант взаимодействия с Россией полностью устраивает функционеров организации — сидеть русским без права голоса, исправно платить за свое "койко-место", попутно спонсировать систему "все включено" для остальных и самой же вносить спонсорские взносы на фестиваль русофобии.

Несмотря на шум, доносящийся вувузелами демократии из Совета Европы, в русском дипломатическом ведомстве было заявлено, что, как только статус-кво будет восстановлен, Россия продолжит в полной мере оплачивать свое участие в межпарламентском объединении. И снова на память приходят слова легендарного героя "Золотого теленка": "Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво!"

Балаганов не понял, что означает "статус-кво", но он ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены. Гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу".

Конечно, русские дипломаты не станут себя вести подобным образом. Представляется, что государствам — членам парламентской ассамблеи Совета Европы (на минуточку, площадки для диалога по ключевым проблемам континента) все-таки стоит вспомнить, для чего они там все собрались.

Если проедать колоссальный бюджет и наслаждаться нездоровым азартом бодания с Россией по любому поводу — одно дело. Тогда эта задача выполняется на все сто процентов. Если же главным смыслом создания организации подразумевалось всяческое содействие поиску решений межгосударственных проблем, тогда самое время вызывать Шуру Балаганова и восстанавливать статус-кво организации.

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Россия обойдется без ПАСЕ?
Темы ПАСЕ Россия МИД России Дэниель Хольтген участие России в ПАСЕ
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Совет Европы требует от России денег на русофобию
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