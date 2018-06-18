Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом

Западная пресса пишет о массовых протестах во Вьетнаме, направленных против Китая. Суть претензий — выделение китайским фирмам земли в аренду на 99 лет в специальных экономических зонах. Китайцы и в Россию обращаются с подобными просьбами, впереди у нас теперь уже совместный проект "Один пояс — один путь". Почему в России никто не бьет тревогу?

Протесты населения подогреваются "претензиями Китая на большую часть Южно-Китайского моря, в том числе на прибрежные воды, которые оспаривает Вьетнам", пишет The New York Times. "Многие опасаются, что в предполагаемых экономических зонах будут доминировать китайские инвесторы, в том числе, возможно, государственные компании", — указывает газета. Это якобы "подорвет национальную безопасность, предоставив Китаю контроль над частями вьетнамской территории".

The New York Times сравнивает нынешние протесты с беспорядками 2014 года, которые вспыхнули после того, как Китай разместил нефтяную вышку на шельфе Вьетнама. Сначала правительство "разрешило" мирные протесты, но они "быстро вышли из-под контроля, и более 200 фабрик, принадлежавших китайским и другим иностранным компаниям, были разграблены и сожжены". Газета делает вывод об исторической неприязни двух народов, напоминая "о войне" 1979 года, когда Китай "вторгся во Вьетнам в попытке наказать своего соседа за свержение "Красных кхмеров" в Камбодже".

Как сказал "Правде.Ру" доктор экономических наук, руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН Владимир Мазырин, "Вьетнам является сегодня главным притягательным центром иностранных инвестиций в Юго-Восточной Азии, поскольку имеет крайне благоприятный инвестиционный климат". Вьетнамцы, по словам эксперта "Правды.Ру", готовы вступать на любых условиях в Транстихоокеанское партнерство с американцами, вплоть до политических уступок. И с Китаем — то же самое.

"Они хотят привлекать иностранные инвестиции любой ценой и поэтому разработали закон, создающий льготы в особых экономических зонах, в частности, возможность сдачи земли на 99 лет иностранному инвестору. Вероятно, протесты вызваны тем, что для внутреннего пользования — крестьянина, этот срок не превышает 55 лет", — заметил в интервью "Правде.Ру" Владимир Мазырин.

Но китайский фактор, по мнению эксперта "Правды.Ру", преувеличен, так как земли во Вьетнаме активно скупают представители всего региона, "поскольку земля во Вьетнаме намного дешевле, чем в соседних странах".

"Антикитайские настроения раздуты во многом по вине правительства, им попустительствующего. Кроме того, на эту мельницу активно льют воду американские СМИ, имеющие полный приоритет в освещении событий во вьетнамском информационном пространстве", — сказал Владимир Мазырин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Эксперт "Правды.Ру" считает, что на китайцев напрасно переводят стрелки и в вопросе нецелевого использования переданных в аренду сельскохозяйственных земель под строительство торговых центров и фабрик. "Это недосмотр центральной или местной власти, что они, невзирая на экологические последствия или социальные проблемы, позволяют такую переориентацию", — сообщил в интервью "Правде.Ру" Владимир Мазырин.

Что касается аналогий с Россией, где тоже дискутируется передача в долгосрочную аренду земель иностранцам, то идея пока выхода не имеет, продолжил эксперт "Правды.Ру". В отношении краткосрочной аренды китайцам под сельское хозяйство в дальневосточном регионе и в Забайкалье — действительно, этот опыт есть, и "земля потом приходит в негодность с такой эксплуатацией, которую китайцы практикуют", признал Владимир Мазырин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

"Но мы не можем сравнивать Вьетнам с нашим Дальним Востоком. У нас там пустота полная, а во Вьетнаме в тех районах наблюдается "аграрное перенаселение" (плотность населения 2000 человек на один квадратный километр). Конечно, там земля совершенно в другой цене и другое к ней отношение. У нас полно свободной —кто же будет протестовать?" — сказал эксперт "Правды.Ру".

"Кому-то очень хочется раздувать противоречия между Китаем и Вьетнамом. С землей китайцы обращаются плохо, может быть, на экологию не обращают внимания. Но это не потому, что они хотят конкретно Вьетнаму нанести ущерб, просто так привыкли люди работать у себя дома", — сделал вывод Владимир Мазырин в интервью "Правде.Ру". Пока законопроект о введении свободных экономических зон отложен до ноября, но эксперт "Правды.Ру" уверен, что его "подкорректируют и сделают не 99, а 49 лет, хотя это чисто формальный момент. Потому что, ну, 49, а потом взял и продлил на столько же".

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