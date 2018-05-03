Вызов принят: Пекин концентрирует военную мощь на Спратли

Торговая война Трампа с Китаем — это один из способов давления на Пекин за его поведение в Южно-Китайском море. Си Цзиньпин в ответ "тайно" разместил на островах Спратли элементы ПВО, давая понять, что не уступит. Многое будет зависеть от поведения стран Юго-Восточной Азии, а их руководители пока не блещут свежими решениями.

Пекин закрыл небо над Спратли

Китай за последний месяц "тайно" разместил на трех островах архипелага Спратли в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс, сообщил американский телеканал CNBC. Заметим, что на эти острова претендуют, помимо Китая, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Бруней.

Крылатые ракеты YJ-12B способны наносить удары судами в радиусе 295 морских миль (около 546 километров), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль (примерно 296 километров). Как уточняет Buisnes Insider, в настоящее время на островах расположено около 27 передовых баз, они оснащаются "взлетно-посадочными полосами для самолетов, маяками, туристическими курортами, больницами и фермами".

Издание добавляет что в начале апреля сотрудники разведки обнаружили, что Китай перемещает радиолокационное и коммуникационное оборудование на острова Спратли. "США, скорее всего, будут пытаться противодействовать этому", — сказал военный аналитик Stratfor Омар Ламрани Business Insider.

"Только вооруженный конфликт может остановить" Пекин

Пекин стал настолько сильным в своем контроле над спорным Южно-Китайским морем, что только вооруженный конфликт может остановить его, предупредил в апреле текущего года американских законодателей адмирал Филипп С. Дэвидсон, командующий ВМФ США. "Сегодня эти передовые базы кажутся полностью готовыми. Единственное, чего не хватает, — это развернутых сил", — говорит адмирал.

Фото по теме 8 Фото Будущее китайской армии

Дэвидсон утверждает, что китайская армия сможет использовать эти базы "для оспаривания американского присутствия в регионе", и предупреждает, что силы, развернутые на островах, "легко превзойдут" силы "любого другого противника из Южно-Китайского моря". "Таким образом, Китай теперь может контролировать Южно-Китайское море при любых условиях, за исключением войны с США", — сказал он.

Суверенное право — право сильного

На все претензии министерство обороны Китая заявляет, что у Китая есть "естественное право суверенной нации" развертывать войска и военную технику на островах Спратли, которые построены им на рифах.

Как сказал "Правде.Ру" директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока, доктор исторических наук Владимир Колотов, страны Юго-Восточной Азии пытаются решать территориальные споры с Китаем путем переговоров, на основе международного права, но Китай на это не идет. Юридически это не острова, а рифы, пояснил эксперт "Правде.Ру". Китай на них намывает песок, строит там объекты, в том числе военные, и завозит население. Затем объявляет, что другие страны не могут ловить рыбу в этих водах, не могут заниматься разведкой полезных ископаемых, добывать нефть и газ.

Вьетнамцы, по словам Владимира Колотова, пишут, что "китайские пограничники нападают на рыболовецкие суда, используя водяные пушки, смывают моряков за борт или идут на таран". И население, конечно, недовольно, оно же привыкло к свежей рыбе, а у берега уже плохой лов.

Эксперт в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что вооруженное противостояние Китая с Филиппинами или Вьетнамом "маловероятно", но "в последнее время США стали активно выступать за свободу мореплавания и развязанная Трампом торговая война — это еще одна мера давления на Пекин". "Поэтому очередной вызов может закончиться тем, что китайцы попытаются пустить на дно американский или австралийский корабль, так как австралийцы тоже пытаются играть в эти игры", — сказал "Правде.Ру" Владимир Колотов.

Выход — в свежих решениях, а не в жалобах дяде Сэму

Выход, по мнению эксперта "Правды.Ру", есть. Китай и страны Юго-Восточной Азии должны договориться друг с другом без посторонней "помощи". "США будут разруливать ситуацию так, как выгодно им, а не жалобщикам из числа стран, имеющих территориальные споры с Китаем. Поэтому если они резко не поумнеют, то жить они будут плохо и недолго, потому что их глупость будет использована против них", — сказал в интервью "Правде.Ру" Владимир Колотов.

Напомним, в июле 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что у Китая нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Пекин решение арбитража не признал.

Читайте по теме:

США — КНР: десять лет на подготовку к войне

Китай призывает США прекратить маневры в районе Южно-Китайского моря

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook