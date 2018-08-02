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Автор Антон Куликов

Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией

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В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобного рода идеи и как некий вариант наказания государства, с которым исторически у России были хорошие отношения. Однако все меняется.

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В общем, не секрет, что Индия была и пока еще является одним из основных покупателей российского оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2000–2014 годах Индия являлась крупнейшим импортером вооружений в мире. Доля советского (и российского) оружия составляла около 75% всех индийских вооружений.

В 2015 году, по данным СМИ, Россия поставила в Индию оружия и военной техники на сумму не менее $4 млрд. В 2016 году были подписали оборонные контракты на сумму около $2 млрд. Общий портфель индийских заказов "Рособоронэкспорта", по данным на 2017 год, превышал $4 млрд.

Но не секрет и то, что Индия в последние годы стремится закупать оружие не только у России. Здесь и Израиль, и европейские государства. А некоторое время назад активно подключились США. В идеале Вашингтон вообще хотел бы, чтобы сотрудничество между Москвой и Дели в военно-технической сфере было прекращено.

И надо сказать, что проблемы действительно есть. В конце июля министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что ее страна более не является участником российско-индийской программы Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), в рамках которой велись работы по созданию истребителя пятого поколения.

"Мы передали России, что Индия больше не является участником этого проекта. В то же время мы сказали русским, что они могут продолжать развивать его самостоятельно, а мы можем вновь присоединиться к ним на более позднем этапе", — сказала она.

Сми также цитировали спецдоклад ВВС Индии: "Изучив все аспекты этого проекта, мы пришли к выводу, что он не отвечает нашим требованиям, так как в рамках FGFA не удастся создать самолет, который сможет продемонстрировать характеристики, близкие к американским истребителям F-22 и F-35".

Соглашение о совместной работе в рамках программы было подписано в 2007 году, однако на протяжении нескольких последних лет индийцы активно выражали недовольство тем, как она реализуется. В том числе и ее дороговизной.

По мнению заместителя директора Российского центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, после этого шага Индии России следует начать активнее предлагать истребители Су-35 Пакистану.

"Наши поставщики все еще боятся обидеть индийцев. А зря! Считаю, что на фоне колебаний Индии относительно проекта истребителя 5-го поколения следует как можно активнее продвигать в Пакистан наш Су-35. Иначе через 5-7 лет этот рынок будет занят китайскими, южнокорейскими или даже турецкими машинами", — сказал он изданию "Армейский стандарт".

По мнению эксперта, "России надо отказаться от самоограничений в сотрудничестве с Пакистаном", поскольку "Индия своим поведением сняла с России всякие моральные обязательства".

"Раньше в интересах индийского партнера мы нередко отказывались от выгодных контрактов с Пакистаном. Теперь — только коммерческая выгода!" — подчеркнул Макиенко.

Правда, большой вопрос, насколько это все реализуемо. В феврале этого года было объявлено о планах по созданию военно-технической комиссии двух стран. Затем появилась информация, что Пакистан собирается купить в России танки Т-90. Точнее, оборонное ведомство этой страны заявило о заинтересованности. Но заинтересованность и контракт — это не одно и то же.

Парк ВВС Пакистана в основном состоит из американских и китайских самолетов. И если отношения с Вашингтоном достаточно напряженные, то с Пекином — напротив. А потому заявления насчет активного продвижения Су-35 в этой стране упираются в один вопрос: есть ли у Пакистана средства и желание их приобрести? Не говоря уж о том, как болезненно это будет воспринято в Индии.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, для России риски слишком велики.

"Наше сотрудничество с Индией началось еще во времена СССР. Индия и Китай в свое время своими заказами спасли наш военно-промышленный комплекс. Понятно, что Индия очень пристально рассматривает любые моменты сотрудничества между Россией и Пакистаном. В то же время Пакистан ищет пути взаимодействия с Россией в военно-техническом плане. В Индии периодически возникают алармистские моменты, когда в Дели возможные перспективы сотрудничества между Россией и Пакистаном рассматривают как прямую угрозу для своих интересов", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"С другой стороны, Россия сотрудничает с Пакистаном в области многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ми-17. Ничего страшного из-за этого не происходит, Индия не выражает озабоченности по этому поводу", — отметил он.

Иван Коновалов отметил, что "на данный момент Индия подошла к определенному порогу в сотрудничестве с РФ и очень мощно диверсифицирует свой рынок вооружений".

"На этот рынок допущены и американцы, и французы, и израильтяне. Примерно 23-25 процентов рынка индийского вооружения пока российские, но Индия усиливает сотрудничество с другими странами. В этом смысле понятно, о чем говорит Константин Макиенко — если для Индии так важно себя вести независимо в области экспорта-импорта вооружений, почему Россия должна ограничивать свои возможности? При том, что Пакистан так стремится к сотрудничеству", — сказал эксперт

"Но здесь есть очень серьезные политические и военно-политические риски. Необходимо выбирать, кто нам важнее. С Индией мы не смогли по пятому поколению (истребителя) договориться. До этого у нас был средний военно-транспортный самолет — тоже этот проект не смогли реализовать. Но есть проекты, которые мы очень хорошо реализуем — это танковые, в области ракетных технологий, авиация, военно-морская техника. Таких совместных проектов у нас с Индией у нас достаточно много", — напомнил он.

По мнению Коновалова, "серьезной переориентации не будет". "Какие-то проекты (с Пакистаном) можно будет реализовывать. Но очевидно, только те, которые не задевают вопросы безопасности Индии. Вариантов взаимодействия с Пакистаном в военной сфере много, но что-то серьезное — вряд ли. Индия для России важнее. Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество примерно с 70 странами. Индия в этом списке стоит на одном из первых мест. У нас нет с этой страной никаких противоречий ни в политическом, ни в военно-техническом, ни в идеологическом планах", — подчеркнул эксперт.

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Темы программа FGFA Иван Коновалов Константин Макиенко истребитель 5-го поколения военно-техническое сотрудничество
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